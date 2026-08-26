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Dünya
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İran'ın yeni dini lideri öldü mü? Trump'tan Mücteba Hamaney iddiası

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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AA Giriş Tarihi:

İran'ın yeni dini lideri öldü mü? Trump'tan Mücteba Hamaney iddiası

İran'ın yeni dini lideri öldü mü? ABD Başkanı Donald Trump Mücteba Hamaney ile ilgili dikkat çeken bir iddiada bulundu.

#1
Foto - İran'ın yeni dini lideri öldü mü? Trump'tan Mücteba Hamaney iddiası

ABD Başkanı Trump, Glenn Beck adlı radyo yapımcısının programına telefonla bağlanarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

#2
Foto - İran'ın yeni dini lideri öldü mü? Trump'tan Mücteba Hamaney iddiası

İran'la savaşın gidişatını değerlendiren Trump, bu süreçte iyi durumda ve Hürmüz Boğazı konusunda istedikleri noktaya yakın olduklarını ifade etti. ABD'nin İran'ın nükleer silah üretmesine asla izin vermeyeceğini kaydeden Trump, "Bu durumun çok yakında sona ereceğini düşünüyorum. Venezuela'da zafer kazandık ve çok yakında burada da büyük bir zafer kazanacağız." değerlendirmesini yaptı.

#3
Foto - İran'ın yeni dini lideri öldü mü? Trump'tan Mücteba Hamaney iddiası

ABD Donanmasının Hürmüz Boğazı'nda tam kontrole sahip olduğunu savunan Trump, boğazdaki tüm mayınların da dün itibarıyla tamamen temizlendiğini belirtti. "Boğaz şu anda açık durumda, dün gece 22 tekneyi imha ettik, ablukayı aşanlar var, donanmamız inanılmaz bir iş çıkardı, ordumuz da öyle. Boğaz açık ve dün 10 milyon varil petrol geçirildi." diyen Trump, Hürmüz Boğazı'ndan sadece ABD'nin izin verdiği gemilerin geçebildiğini savundu.

#4
Foto - İran'ın yeni dini lideri öldü mü? Trump'tan Mücteba Hamaney iddiası

Öte yandan Trump, İran lideri Mücteba Hamaney'in ölüp ölmediğine ilişkin soruya, "Öldüğünü sanmıyorum. Çok ağır yaralandı. Vücudunun sol tarafı, kolu, bacağı, her yeri. Çok ağır yaralandı ama öldüğünü sanmıyorum." yanıtını verdi.

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