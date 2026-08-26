İstanbul'un trafik çilesi bitiyor: Dev projede tarih belli oldu!

"EŞ ZAMANLI OLARAK SÜRDÜRÜLÜYOR" İstanbul'un önemli ulaşım akslarından biri olması planlanan projede, yerleşim alanlarının arasında ilerleyen otoyol güzergahında zemin hazırlıkları, yarma ve dolgu çalışmaları ile viyadük ve bağlantı yollarındaki imalatlar eş zamanlı olarak sürdürülüyor. Dron görüntülerine yansıyan yoğun şantiye trafiği, projenin özellikle Bahçeşehir kesiminde ulaştığı aşamayı gözler önüne seriyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yürütülen proje kapsamında toplam 45 kilometrelik otoyol ve bağlantı yollarının inşa edilmesi planlanıyor. Projenin tamamlanmasıyla Mahmutbey Gişeleri ve TEM Otoyolu'ndaki trafik yükünün azaltılması, Bahçeşehir, Başakşehir, Olimpiyat Stadı ve Çam ve Sakura Şehir Hastanesi çevresindeki ulaşımın rahatlatılması hedefleniyor.