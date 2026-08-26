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İstanbul'un trafik çilesi bitiyor: Dev projede tarih belli oldu!

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İstanbul'un trafik çilesi bitiyor: Dev projede tarih belli oldu!

İstanbul'un trafik sorununa çare olması beklenen Nakkaş-Başakşehir Otoyolu Projesi'nde çalışmalar son hız devam ediyor.

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Foto - İstanbul'un trafik çilesi bitiyor: Dev projede tarih belli oldu!

İstanbul'un ulaşım altyapısında önemli bir alternatif oluşturması hedeflenen Kuzey Marmara Otoyolu'nun 8. kesimi Nakkaş-Başakşehir Otoyolu Projesi'nde çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Bahçeşehir'de havadan görüntülenen dev şantiye alanında yüzlerce hafriyat kamyonu ve iş makinesi yoğun mesai yaparken, otoyol güzergahında gerçekleştirilen geniş kapsamlı kazı, dolgu ve zemin düzenleme çalışmaları dikkat çekti.

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Foto - İstanbul'un trafik çilesi bitiyor: Dev projede tarih belli oldu!

"EŞ ZAMANLI OLARAK SÜRDÜRÜLÜYOR" İstanbul'un önemli ulaşım akslarından biri olması planlanan projede, yerleşim alanlarının arasında ilerleyen otoyol güzergahında zemin hazırlıkları, yarma ve dolgu çalışmaları ile viyadük ve bağlantı yollarındaki imalatlar eş zamanlı olarak sürdürülüyor. Dron görüntülerine yansıyan yoğun şantiye trafiği, projenin özellikle Bahçeşehir kesiminde ulaştığı aşamayı gözler önüne seriyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yürütülen proje kapsamında toplam 45 kilometrelik otoyol ve bağlantı yollarının inşa edilmesi planlanıyor. Projenin tamamlanmasıyla Mahmutbey Gişeleri ve TEM Otoyolu'ndaki trafik yükünün azaltılması, Bahçeşehir, Başakşehir, Olimpiyat Stadı ve Çam ve Sakura Şehir Hastanesi çevresindeki ulaşımın rahatlatılması hedefleniyor.

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Foto - İstanbul'un trafik çilesi bitiyor: Dev projede tarih belli oldu!

"EN DİKKAT ÇEKİCİ YAPILARINDAN" Projenin en dikkat çekici yapılarından Sazlıdere Köprüsü'nde de çalışmalar sürerken, 4 gidiş ve 4 geliş olmak üzere toplam 8 şeritli olarak planlanan köprü ve bağlantı güzergahları, otoyolun önemli geçiş noktalarından birini oluşturuyor. Güzergah boyunca yükselen viyadük ayakları, açılan derin yarma alanları ve genişletilen otoyol platformları, çalışmalardaki ilerlemeyi ortaya koyuyor.

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Foto - İstanbul'un trafik çilesi bitiyor: Dev projede tarih belli oldu!

Havadan çekilen görüntülerde, yüksek katlı konutların hemen yanında uzanan dev otoyol koridorunda çok sayıda kamyonun hafriyat taşıdığı görülürken, ekskavatörlerin ise kazı ve zemin düzenleme çalışmalarını sürdürdüğü görülüyor. Bazı bölgelerde kademeli şevlerin oluşturulduğu, bazı kesimlerde ise otoyol platformunun kaplama ve üstyapı imalatlarına hazırlanacak seviyeye getirildiği gözleniyor.

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Foto - İstanbul'un trafik çilesi bitiyor: Dev projede tarih belli oldu!

HEDEF 2027 YILINDA TAM KAPASİTE Projenin 2027 yılı içerisinde tamamlanarak tam kapasite hizmete alınmasının hedeflendiği belirtilirken, tamamlandığında İstanbul'un kuzey ve batı aksları arasındaki ulaşım bağlantısının güçlendirilmesi ve kent içindeki trafik yoğunluğunun azaltılması amaçlanıyor.

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Yorumlar

hizipsavar

gelde bunu 85 yıl heykel yapan saçla sakalal uğraşıp şapka takmadı diye adam asan cenaha anlat. sizin özgürlük anlayışınız hücrede eğer kelepçe yok özgürsün.:)
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