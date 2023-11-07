2023-11-07 16:03:49 6 Şubat 2023’te afeti yaşadık ama, devlet-millet kenetlendik: “Yapamazsınız” diyenler “özür” dileyecek mi? Deprem konutlarının teslimatına başlanıyor
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat’taki depremlerin yıkıma neden olduğu Malatya’da yapımı tamamlanan afet konutlarının 15 güne kadar hak sahiplerine teslim edilebileceği bildirildi. Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen 11 ilde evleri yıkılan veya ağır hasar gören afetzedelerin barınma ihtiyacının karşılanması için başlatılan çalışmalar 7/24 esasına göre sürüyor.