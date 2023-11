6 Şubat 2023’te afeti yaşadık ama, devlet-millet kenetlendik: “Yapamazsınız” diyenler “özür” dileyecek mi? Deprem konutlarının teslimatına başlanıyor

Yazıcı, Malatya’ya ilk etapta TOKİ tarafından ihalesi gerçekleştirilen 14 bin 338 çok katlı, 7 bin 400 de kırsal alanda tek katlı afet konutu yapılacağını hatırlatarak, şöyle devam etti: “Şu an Gelinciktepe’de bulunuyoruz. Burada gördüğünüz alandaki konutların 726’sı aralık ayında teslime hazır olmuş olacak hatta bunun 326’sı 15-20 gün içerisinde teslim edilecek pozisyona geldi ama aralık sonunda 726 konutun teslimi gerçekleşmiş olacak. Malatya’da ilk teslim edeceğimiz, ‘şu an bitti’ diyebileceğimiz, geçici kabul aşamasında olan Yazıhan ilçesinde 157 konutumuz var. Bunların 15 gün içerisinde her şeyi tamamlanmış, kabulleri yapılmış olacak çünkü müteahhit kabul için başvuruyu yaptı, arkadaşlarımız, teknik ekiplerimiz inceliyor, ilk teslimleri Yazıhan’da yapabiliriz. Yani 15-20 gün sonra Yazıhan’da konut teslimi rahatlıkla yapılabilir.”