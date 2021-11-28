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6 saatte gelebildi! İstanbul'dan Antalya'ya giden uçak...

2021-11-28 17:27:53
6 saatte gelebildi! İstanbul'dan Antalya'ya giden uçak...

Antalya’da etkisini gösteren şiddetli yağış ve fırtına hava ulaşımını da etkiledi.

#1
Foto - İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanından saat 17.20’de havalanan uçak, Antalya’daki hava muhalefeti nedeniyle Antalya Havalimanına iniş gerçekleştiremedi.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanından saat 17.20’de havalanan uçak, Antalya’daki hava muhalefeti nedeniyle Antalya Havalimanına iniş gerçekleştiremedi.

#2
Foto - Defalarca inmeyi deneyen kaptan, rotayı Denizli’ye çevirdi.

Defalarca inmeyi deneyen kaptan, rotayı Denizli’ye çevirdi.

#3
Foto - Denizli Havalimanına inerek yolcuları ve eşyalarını boşaltan uçak, 1 saatlik bekleyişin ardından yolcularını alıp Antalya’ya yöneldi.

Denizli Havalimanına inerek yolcuları ve eşyalarını boşaltan uçak, 1 saatlik bekleyişin ardından yolcularını alıp Antalya’ya yöneldi.

#4
Foto - Uçak saat 23.09'da Antalya Havalimanına iniş yaptı. Bazı yolcular uçaktan iner inmez saatlerdir Antalya’da kendilerini bekleyen yakınlarına koştu.

Uçak saat 23.09'da Antalya Havalimanına iniş yaptı. Bazı yolcular uçaktan iner inmez saatlerdir Antalya’da kendilerini bekleyen yakınlarına koştu.

#5
Foto - Uçaktan inen bir yolcu, önce türbülansa yakalandıklarını, çok korktuklarını, kaptanın defalarca inmeyi denemesine rağmen hava muhalefeti nedeniyle başaramadığını, bir buçuk saat havada kaldıktan sonra ise uçağın Denizli’ye indiğini söyledi.

Uçaktan inen bir yolcu, önce türbülansa yakalandıklarını, çok korktuklarını, kaptanın defalarca inmeyi denemesine rağmen hava muhalefeti nedeniyle başaramadığını, bir buçuk saat havada kaldıktan sonra ise uçağın Denizli’ye indiğini söyledi.

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