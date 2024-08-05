6 dilde İslam'ı anlatıyor! Yanında 14 kişi Müslüman oldu

Yaser Aydın, Diyarbakır Ulu Cami'nin Anadolu'nun en eski camisi olduğunu, Anadolu'nun İslam ile tanıştıktan sonra inşası gerçekleştirilen ilk cami olması hasebiyle yerli ve yabancıların gözdesi durumunda olduğunu söyledi. “Gün içerisinde 80-90 tur grubunun içeri girdiğini gözlemliyoruz” diyen Aydın, “Bugünde yaklaşık dört grup ağırladık. Bunlardan bir tanesi Çin'den gelen grubumuzdu. Azda olsa bilgilendirme yapabildik, İslami materyal hediye edebildik. Gün içerisinde Portekiz, Fransa, İspanya'dan gelen misafirlerimiz vardı. Onlara da elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalıştık. Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Yayınlar Genel Müdürlüğümüzün bize göndermiş olduğu Kur'an-ı Kerim, Peygamber efendimizin ahlakıyla alakalı güzel broşürler, onun dışında Hz. İsa, Hz. Musa, Hz. İbrahim aleyh selam ile alakalı birçok kaynak bizde mevcut ve gelen yerli yabancı turistlere bunları hediye etmenin gayreti içerisindeyiz” dedi.