6 dilde İslam'ı anlatıyor! Yanında 14 kişi Müslüman oldu

Başörtülerini hayırseverlerin vasıtasıyla burada bulundurduklarını söyleyen Aydın, “Bu anlamda yabancıların kalpleri İslam'a ısınsın diyorsanız sizde Ulu Cami'ye başörtüsü hediye edebilirsiniz. Yaklaşık 5 yıldır Diyarbakır Ulu Cami'de yabancılara yönelik 6 dilde tanıtımlar yapıyorum. Şu ana kadar yaklaşık 14 kişinin İslam'a geçtiğini gördüm. Elhamdülillah buna şahitlik ettik. Sur İlçe Müftülüğü olarak İhtida programları düzenledik. Salı günü bir Alman vatandaşı burada Müslüman oldu, gerçekten bizleri çok mutlu etmişti. Genelde Arapça, İngilizce, Rusça ve İspanyolca dillerinde elimden geldiğince anlatmaya çalışıyorum. Yerli misafirlerimize de yine Türkçe ve Kürtçe dilinde hizmet etme gayreti içerisindeyiz” ifadelerini kullandı. İspanyol turist Elıane Guıu, Diyarbakır'ı nasıl buldukları sorusuna, “Harika bir şehir, çok sevdik” dedi. Guıu'nın, İslam'a ve Ulu Cami hakkındaki görüşleri ise “Çok güzeldi. İslam ile ilgili verdiğiniz bilgiler ve birçok şeyi bilmediğimizi burada gördük. İslam ile ilgili gerçekten öğrenmeye başlayacağız.”