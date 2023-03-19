57 yıllık terzinin ilginç alışkanlığı!

Para ütülemenin yanı sıra evdeki şahsi giysi dolabımda da aynı titizlikle düzenlediği ve kimsenin dolabına karışmadığını belirten Yılmaz, ustasının kendi dolabını başkalarına örnek dolap olarak gösterdiğini ve gençliğinden bu yana bunun böyle devam ettiğini söyledi. Bazı müşteriler de Halis Yılmaz'ın işyerine gelerek kağıt paralarını ütüleyip, onlarda da bu alışkanlığın geliştiğini söylediler.