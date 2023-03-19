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Yaşam
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57 yıllık terzinin ilginç alışkanlığı!

2023-03-19 12:00:02
57 yıllık terzinin ilginç alışkanlığı!

57 yıldır terzilik yapan Halis Yılmaz, ilginç alışkanlığı ile dikkatleri çekiyor.

#1
Foto - 57 yıllık terzinin ilginç alışkanlığı!

Van’da yarım asırdır terzilik yapan 63 yaşındaki Halis Yılmaz, müşterilerinden aldığı kağıt paraları ütüleyip öyle cüzdanına koyuyor.

#2
Foto - 57 yıllık terzinin ilginç alışkanlığı!

İpekyolu ilçesindeki mütevazi dükkanında 57 yıldır terzilik yapan 63 yaşındaki Halis Yılmaz, çıraklığından beri ustasından öğrendiği geleneği halen devam ettiriyor. Gelen müşterilerine sürekli cebinde taşıdı kolonya da ikram eden Yılmaz, kendini tanımayanlar ise paraları ütülediğinde kısa süreli şaşkınlık yaşıyorlar. Yüksek sıcaklık ve buhar etkisiyle kağıt paraların temizlendiğini düşünen Yılmaz, müşterilerden aldığı paraları ütülemeden kasaya ve cüzdanına koymadığını söyledi.

#3
Foto - 57 yıllık terzinin ilginç alışkanlığı!

Para ütülemenin yanı sıra evdeki şahsi giysi dolabımda da aynı titizlikle düzenlediği ve kimsenin dolabına karışmadığını belirten Yılmaz, ustasının kendi dolabını başkalarına örnek dolap olarak gösterdiğini ve gençliğinden bu yana bunun böyle devam ettiğini söyledi. Bazı müşteriler de Halis Yılmaz'ın işyerine gelerek kağıt paralarını ütüleyip, onlarda da bu alışkanlığın geliştiğini söylediler.

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