56 yıllık inşaat devi konkordato ilan etti!

Şirket yalnızca 4 sene önce 10 milyon dolarlık ihracat yaparken konuyla ilgili şirket Genel Müdürü Ali Timurhan Güç, "7 büyük metro projesinin yanı sıra 220 tünel projesini tamamladıklarını, devlet destekleri ile 3 milyon 500 bin liralık makine parkuruna sahip olduklarını" söylemişti. Şirketi için "Günden güne artmakla beraber şu anda 10 milyon dolar seviyesinde ihracatımız var" ifadelerini kullanmıştı.