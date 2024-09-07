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Ekonomi
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56 yıllık inşaat devi konkordato ilan etti!

2024-09-07 02:57:41
56 yıllık inşaat devi konkordato ilan etti!

1968 yılına kadar geçmişi bulunan Emak Fan Endüstri AŞ darboğazdan konkordato ilan etti.

#1
Foto - 56 yıllık inşaat devi konkordato ilan etti!

Türkiye'de faizlerin iyice yükselmesi, hammadde kıtlığı, personel giderlerinin artması gibi nedenlerden dolayı çoğu firma konkordato ilan etti. Bir çoğu da iflas etmek zorunda kaldı.

#2
Foto - 56 yıllık inşaat devi konkordato ilan etti!

Piyasadaki olumsuz koşullar özellikle tekstil, medya, turizm gibi sektörlerde etkili olurken en büyük kıyımlardan biri de inşaat pazarında yaşandı. Bu çerçevede kimsenin beklemediği bir inşaat şirketi daha iflas koruma talebinde bulundu.

#3
Foto - 56 yıllık inşaat devi konkordato ilan etti!

Dev projelerin arkasında bulunan ve bugüne kadar onlarca iş tamamlayan sektörün tanınan firmalarından Emak Fan Endüstri AŞ konkordato ilan etti. Mahkemeden geçici süre aldı.

#4
Foto - 56 yıllık inşaat devi konkordato ilan etti!

Şimdiye dek çoğu kişinin hafızalarında yer edinmiş birçok projeye imza atan Emak Fan Endüstri Şirketi, bugüne kadar 7 farklı metro inşaatında yüklenici olarak çalıştı. Sektörde 56 yıllık tecrübesi bulunan Emak Fan Endüstri Şirketi, resmen iflas koruma talep etti.

#5
Foto - 56 yıllık inşaat devi konkordato ilan etti!

İnşaat projelerinin yanı sıra, otel havalandırma sistemlerinin tasarlanması ve monte edilmesinde de büyük bir oyuncuydu. Özellikle yurt dışı ticaretiyle Yalova'ya da can veriyordu.

#6
Foto - 56 yıllık inşaat devi konkordato ilan etti!

Gazeteduvar.com.tr'de paylaşılan habere göre, Şirket genel müdürü ve sahibi Ali Timurhan Güç adına alınan konkordato kararında şirkete 3 komiser atandı. Alaattin Hamlacı, Doğan Gül ve Nihat Güman konkordato komiseri olarak görev yapacak.

#7
Foto - 56 yıllık inşaat devi konkordato ilan etti!

Şirket yalnızca 4 sene önce 10 milyon dolarlık ihracat yaparken konuyla ilgili şirket Genel Müdürü Ali Timurhan Güç, "7 büyük metro projesinin yanı sıra 220 tünel projesini tamamladıklarını, devlet destekleri ile 3 milyon 500 bin liralık makine parkuruna sahip olduklarını" söylemişti. Şirketi için "Günden güne artmakla beraber şu anda 10 milyon dolar seviyesinde ihracatımız var" ifadelerini kullanmıştı.

#8
Foto - 56 yıllık inşaat devi konkordato ilan etti!

Emak Fan, bugüne kadar tünel havalandırma, alışveriş merkezi ve kompleks binalar, tünel kazı aşaması jet fanları, duman egzoz ve basınçlandırma fanları, okul, hastane, tıp sanayi ve fabrika projeleri ve otel, restoran, kulüpler ve dernekler gibi alanlarda faaliyet gösterdi.

#9
Foto - 56 yıllık inşaat devi konkordato ilan etti!

Emak Fan sektörde, "Aksiyal Yangına Dayanıklı Fanlar, Metro, Fanları Tunel ve Otopark, Jet Fanları, Aksiyal Taze Havanlandırma Fanları, Tünel Kazı Aşaması Fanları, Aksiyal Exproof, Fanlar Radyal, Fanlar ve Aksiyal, Özelleştirilmiş Fanlar" gibi ürünlerle hizmet vermekteydi.

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