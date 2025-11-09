  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
İslam
8
Yeniakit Publisher
MS 525 yılında Hz. İsa'nın doğumunu temel alan takvim sistemi: Mehdi, Deccal ve Hz. İsa Hadisleri neler?

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
MS 525 yılında Hz. İsa'nın doğumunu temel alan takvim sistemi: Mehdi, Deccal ve Hz. İsa Hadisleri neler?

Ahirzamanda meydana gelecek olaylar ve kıyamet alametleri hadislerde ilk bakışta anlaşılması zor ifadelerle anlatılır. Katolikler İsa'nın doğum gününün 25 Aralık, Ortodokslar ise 6 Ocak olduğuna inanmaktadırlar. Dionysius ise MS 525 yılında İsa'nın doğumunu temel alarak yeni bir takvim sistemi oluşturmuştur. Günümüzde hala tartışmlar devam ederken peki Mehdi, Deccal ve Hz. İsa Hadisleri niye örtülü veriliyor?

#1
Foto - MS 525 yılında Hz. İsa'nın doğumunu temel alan takvim sistemi: Mehdi, Deccal ve Hz. İsa Hadisleri neler?

Peygamberimiz (a.s.m.), yüzlerce hadisinde ahirzaman ve kıyamet alametlerini, bilhassa Hz İsa, Mehdi ve Deccal’i haber vermektedir. Bu hadisler, bazı sebeplere binaen ve ekseriyetle asıl manaları temsil ve teşbihler içine gizlendiğinden müteşabih hükmüne geçmiştir. “İlimde rasih olmayanlar” müteşabih hadislerdeki gizli manaları anlamakta aciz kalınca, kendi akıl ve nefislerindeki zaafı/sakameti unutup doğrudan hadislere itiraz etmekte, böylece kendilerini ve dinleyenlerini manevî zarara uğratmaktadır.

#2
Foto - MS 525 yılında Hz. İsa'nın doğumunu temel alan takvim sistemi: Mehdi, Deccal ve Hz. İsa Hadisleri neler?

Mü’minlerin akidelerini bozmak kastıyla bir kısım “mülhidlerin” de ısrarla gündeme getirdikleri bu itirazların çürütülmesi ve ahirzamanla ilgili hadislerin doğru yorumlanması, günümüzün en önemli ilmî ve imanî meselelerinden biridir. Bu sayede; hem hadislere yapılan itirazlar ortadan kaldırılarak ”akidenin” bozulması önlenecek, hem itiraz edenler intibaha davet edilecek, hem de ahirzamanın “biçare” insanları bu kudsî ikaz, irşad ve teselliden mahrum kalmamış olacaktır.Ahirzamanın “en hakiki mürşidi”olan Risale-i Nur bu konuda herkesin anlayabileceği kolaylıkta izahlar taşımaktadır. Bu bağlamda; mesela Yirmi Dördüncü Söz’ün Üçüncü Dal’ı, Beşinci Şua’nın Mukaddimesi, On Dokuzuncu Mektub’un Dördüncü Nükteli İşaret’i okunduğunda bütün itirazlar anlamını yitirmekte ve meselenin esası aydınlanmaktadır.

#3
Foto - MS 525 yılında Hz. İsa'nın doğumunu temel alan takvim sistemi: Mehdi, Deccal ve Hz. İsa Hadisleri neler?

Biz bu yazıda, anılan bahislerdeki izahlardan hareketle ve kısaca konunun birkaç noktasına temas etmeye çalışacağız.Ahirzamanda meydana gelecek olaylar ve kıyamet alametleri hadislerde ilk bakışta anlaşılması zor ifadelerle anlatılır. Sözdeki gerçek anlamların temsil, teşbih, kinaye, telmih vs. altında gizlenmiş olması, Hz. Peygamberin hikmetli bir tercihidir. Bu tercihteki hikmeti tahkik etmeye çalışalım.İman ve teklif, ihtiyar dairesinde bir imtihan, tecrübe ve müsabaka olduğundan, bununla ilgili nazarî meselelerin, ihtiyarı ortadan kaldıracak şekilde açık olmaması gerekir. İstikbale ait haberler herkesi kabule mecbur bırakacak şekilde verilirse, ervah-ı tayyibe ile ervah-ı safileyi birbirinden ayıracak “ölçü” ortadan kalkmış olur ki, bu da dinin hikmetine aykırıdır.

#4
Foto - MS 525 yılında Hz. İsa'nın doğumunu temel alan takvim sistemi: Mehdi, Deccal ve Hz. İsa Hadisleri neler?

Bu sebeple Peygamberimiz (a.s.m.), istikbalden perdeli olarak haber vermektedir. Perdeli oluş o derecededir ki, ahirzamanın Deccal ve Süfyan gibi dehşetli şahısları bile kendilerinin hakiki mahiyetlerini bilmeyecektir.“Lâ ya’lemu’l-gaybe illallah” hakikati gereği biliyoruz ki, Resul-i Ekrem (a.s.m.), kendi kendine gaybı bilemez, yalnız Cenâb-ı Hakk’ın ona bildirdiklerini insanlara haber verirdi. Hem Hakîm, hem Rahîm olan Cenâb-ı Hakk’ın hikmet ve rahmeti ise, gaybî olan şeylerin çoğunun örtülmesini ve müphem kalmasını gerektirmektedir. “Çünkü şu dünyada insanın hoşuna gitmeyen şeyler daha çoktur; vukuundan evvel onları bilmek elîmdir. İşte bu sır içindir ki, ölüm ve ecel müphem bırakılmış ve insanın başına gelecek musibetler dahi perde-i gaybda kalmış(tır).” Ahirzamanda vukua gelecek acıklı ve dehşetli olayların örtülü bir üslupla haber verilmesinin ikinci hikmeti mü’minleri incitmemektir.Cenâb-ı Hak, bu dünyadaki imtihan sırrına uygun olarak çok mühim bazı şeyleri diğerlerinin kıymeti azalmasın ve insanlar gaflete düşmesin diye kesretli eşya içinde saklamaktadır. Meselâ, Kadir gecesi Ramazan’da, duaların kabul edileceği vaad edilen vakti (saat-i icâbe-i duâyı) Cuma gününde, makbul velîsini insanlar içinde,eceli ömür içinde ve Kıyâmetin vaktini ömr-ü dünya içinde saklamış(tır). Çünkü eğer ecelini bildirseydi, insanlar ömrünün ilk yarısını gafletle ikinci yarısını dehşetle geçirecek, her iki hal de Rahmet ve Hikmete aykırı olacaktı.Mü’minin ahiret-dünya dengesini koruması, daima havf ve reca (korku ve ümit) arasında bulunması, yani her dakika hem hayata hem ölüme mazhar olması ecelin gizlenmesini iktiza etmektedir. Kıyamet de insan-ı ekber olan dünyanın ecelidir. Eğer onun da vakti tam olarak bildirilseydi, o tarihten evvelki bütün asırlardaki insanlar gaflete dalacak, yalnız kıyamet asrındakiler dehşette kalacaktı.

#5
Foto - MS 525 yılında Hz. İsa'nın doğumunu temel alan takvim sistemi: Mehdi, Deccal ve Hz. İsa Hadisleri neler?

Bu da hikmete aykırı olacağı içindir ki, ”Hakîm-i Mutlak, kıyâmeti mugayyebât-ı hamseden olarak, ilminde saklıyor. İşte bu ibhâm sırrındandır ki, herasır, hattâ asr-ı hakikatbîn olan Asr-ı Saadet dahi dâimâ Kıyâmetten korkmuşlar. Hattâ bâzıları, ‘Şerâiti hemen hemen çıkmış’ demişler(dir).”Kıyamet vaktinin ve ecelin gizlenmesi örneği bize, ahirzamanla ilgili haberlerin neden örtülü bildirildiğinin çok önemli bir hikmetini göstermektedir. Bu “ipham” (örtülülük) ile her asırdaki insanların bu manalara ihtiyacı olduğu anlatılmakta ve böylece mü’minlerin havf ve reca ortasında bulunup ahirete ciddî çalışması maslahatı tahakkuk etmektedir. Her asırda Deccal ve Süfyan manası yaşamalıdır ki müslümanlar gaflete düşüp kendiasrının Deccal ve Süfyanına uymasın ve teyakkuzda bulunsun; Mehdi ve Hz. İsa’nın gönderilmesi hakikati her asırda yaşamalıdır ki mü’minler dalalet karşısında yeise düşüp perişan olmasın ve iman ve Kur’an’a hizmet için vazife başına koşsun. Aksi olsa, yani ahirzaman ve kıyametle ilgili ya hiç haber verilmeyip bütünüyle gizlense ya da her şey açıkça bildirilseydi “maslahat-ı irşâd-ı umumi zâyi olurdu.”Yirmi Dördüncü Söz’ün Üçüncü Dal’ının Sekizinci Asıl’ında yer alan şu veciz ifade bize meselenin aslını öğretmektedir: “Her zaman, her asır, kuvve-i mâneviyenin takviyesine medâr olacak ve yeisten kurtaracak Mehdî mânâsına muhtaçtır.

#6
Foto - MS 525 yılında Hz. İsa'nın doğumunu temel alan takvim sistemi: Mehdi, Deccal ve Hz. İsa Hadisleri neler?

Bu mânâda her asrın bir hissesi bulunmak lâzımdır. Hem gaflet içinde fenalara uymamak ve lâkaydlıkta nefsin dizginini bırakmamak için, nifâkın başına geçecek müthiş şahıslardan herasır çekinmeli ve korkmalı.”Buraya kadar örnek olarak zikrettiğimiz hikmetleri düşünce, ahirzaman hadiselerini ve önemli şahıslarını haber veren hadislerin neden “örtülü” anlamlar taşıdığını kolaylıkla anlayabiliyoruz. Unutmayalım; Hakîm ve Rahîm olan Rabbimiz “ilimde rüsuh” verir ve biz de imanımızı inkişaf ettirirsek, akl-ı selimimizin önündeki perdeler açılacaktır.(Risale-i Nur Enstitüsü)

#7
Foto - MS 525 yılında Hz. İsa'nın doğumunu temel alan takvim sistemi: Mehdi, Deccal ve Hz. İsa Hadisleri neler?

İsa'nın doğum tarihi tartışması! İsa'nın doğum tarihi, Orta Çağ'da bir keşiş olan Dionysius Exiguus tarafından belirlenmiştir. Dionysius, MS 525 yılında İsa'nın doğum yılını belirlemek için çalışmalar yapmıştır. Ancak, Dionysius'un hesaplamaları modern tarihçiler tarafından hatalı olarak kabul edilir. Dionysius, İsa'nın doğum yılını MS 1 olarak belirlemiş ve bu yıl sıfır yılı olarak kabul edilmiştir. Katolikler İsa'nın doğum gününün 25 Aralık, Ortodokslar ise 6 Ocak olduğuna inanmaktadırlar. Hz. İsa'nın doğum tarihinin yıl olarak milattan önce dört ile altı yıl evvel olduğu, doğum günü olarak da Batı'da bulunan kiliseler 25 Aralık gününü doğum tarihi olarak kabul edip kutlarlarken, Doğu kiliseleri ise bu tarihi 6 Ocak olarak kabul etmektedir.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
TOKİ'den ev almak caiz mi? Abdullah Hoca'nın açıklamaları sosyal medyayı sarstı
Gündem

TOKİ'den ev almak caiz mi? Abdullah Hoca'nın açıklamaları sosyal medyayı sarstı

Abdullah İmamoğlu isimli hoca, TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesine ilişkin dini açıdan çekincelerini dile getirdi. İmamoğlu’na göre proj..
Boşuna ‘dikili ağacınız yok’ demiyoruz! CHP’li ‘Şırınga Özlem’ fena rezil oldu
Gündem

Boşuna ‘dikili ağacınız yok’ demiyoruz! CHP’li ‘Şırınga Özlem’ fena rezil oldu

Gazeteci Özlem Gürses, yayımladığı videoda gözyaşlarını tutamayarak “Hayalini kurduğumuz ülkeyi kuramadık, iyi bir lider çıkaramadık” sözler..
İngiliz vatandaşının tatil kabusu! Türkiye'deki yaşamını böyle anlattı, herkes şaşkına döndü
Sosyal Medya

İngiliz vatandaşının tatil kabusu! Türkiye'deki yaşamını böyle anlattı, herkes şaşkına döndü

Son dört yıldır Türkiye’de yaşayan ve kısa tatil için İngiltere’ye giden bir İngiliz vatandaş, üç haftalık Londra deneyimini çarpıcı sözlerl..
"İslami dayanışma" dediler ne dayanışma kaldı ne de edep! Milli takımın forması utandırdı! İranlılar Tesettürlü, Bizimkiler Çıplak Gibi!
Gündem

“İslami dayanışma” dediler ne dayanışma kaldı ne de edep! Milli takımın forması utandırdı! İranlılar Tesettürlü, Bizimkiler Çıplak Gibi!

Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da düzenlenen 6. İslami Dayanışma Oyunları’nda sahaya çıkan Türk Kadın Milli Takımı, İran’ı 3-0 mağlup ett..
İşgal altındaki Batı Şeria'da ev yıkımlarını, Netanyahu 'durdurun' uyarısı geldi
Dünya

İşgal altındaki Batı Şeria'da ev yıkımlarını, Netanyahu 'durdurun' uyarısı geldi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya işgal altındaki Batı Şeria'da bazı evlerin yıkımına ilişkin kararın geri çekilmesi için Amerika'da 10..
Kocaeli’nden çok kötü haber! Depo yangınında çok sayıda ölü var
Gündem

Kocaeli’nden çok kötü haber! Depo yangınında çok sayıda ölü var

Kocaeli’nde bir fabrikanın deposunda yangın çıktı. Ekiplerin müdahalesiyle alevler kontrol altına alındı. İlk belirlemelere göre 6 kişi haya..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23