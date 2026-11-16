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500 yıllık Alman devi Türkiye'den apar topar çekildi: Haber bile vermeden gittiler

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500 yıllık Alman devi Türkiye'den apar topar çekildi: Haber bile vermeden gittiler

Türkiye’den yüz milyonlarca dolarlık alım yapan 500 yıllık Alman devi, aldığı ani kararla İstanbul ofisini kapatarak Türkiye’den çekildi.

#1
Foto - 500 yıllık Alman devi Türkiye'den apar topar çekildi: Haber bile vermeden gittiler

Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mustafa Gültepe’nin Türkiye'den her yıl 250 milyon dolarlık alım yapan yabancı bir müşterisinin İstanbul ofisini kapatarak siparişlerini Hindistan'a yönlendirme kararı aldığını açıklamasının etkileri devam ederken, yıllık 100 milyonlarca Euroluk alım yapan 500 yıllık Alman tekstil ve moda devi Prym Fashion’un da Türkiye’den çekildiği ortaya çıktı.

#2
Foto - 500 yıllık Alman devi Türkiye'den apar topar çekildi: Haber bile vermeden gittiler

Tekreferans.com’un edindiği bilgiye göre. 40’tan fazla ülkede faaliyet gösteren Alman grup, Türkiye'deki faaliyetlerini tek taraflı olarak durdurdu ve yerel ofisini önceden haber vermeden kapattığı.

#3
Foto - 500 yıllık Alman devi Türkiye'den apar topar çekildi: Haber bile vermeden gittiler

Prym, dikiş iğnelerinden elektronik bileşenlere kadar yüksek kaliteli metal ürünleriyle tanınan, Almanya'nın en eski aile şirketi. Her gün yaklaşık 15 milyon çıtçıt üreten, dünya genelinde 4 bin çalışanı olan şirket, Avrupa, Amerika, Asya ve Afrika'daki tesisleriyle dünya çapındaki üretim yapıyor. Grup, ayrıca moda, iç giyim ve tüketici ürünlerinde faaliyet gösteriyor.

#4
Foto - 500 yıllık Alman devi Türkiye'den apar topar çekildi: Haber bile vermeden gittiler

Türkiye’deki faaliyetlerini durduran Almanların, siparişlerini Hindistan, Hong Kong, Çin, Bangladeş ve Sri Lanka’nın yan sıra, yakın zamanda üretime başladıkları Vietnam’a kaydırdıkları belirtiliyor. Paydaşlara gönderilen bilgi notunda şirketin bundan sonra tüm bölgesel operasyonların Avrupa-Orta Doğu-Afrika ve Uzak Doğu yapıları aracılığıyla yönetileceği duyuruldu.

#5
Foto - 500 yıllık Alman devi Türkiye'den apar topar çekildi: Haber bile vermeden gittiler

Türk tekstil sektörü ise bu gelişmeye şiddetli bir tepki gösterdi. Kararın tedarikçilere, ticari ortaklara ödenmemiş borçlar ve yasal çalışan hakları dahil tüm alacakları bir takvime bağlamadığına dikkat çeken sektör yetkilileri, “Yerel taahhütlerden vazgeçmek, operasyonel borçları çözülmeden bırakmak ve yerel ortaklar ile çalışanların doğrudan temas noktalarından mahrum bırakılması, ticari bütünlük, sözleşme yükümlülükleri ve adil ticaret uygulamalarının ciddi ihlalidir” açıklaması yaptı.

#6
Foto - 500 yıllık Alman devi Türkiye'den apar topar çekildi: Haber bile vermeden gittiler

Alman devine üretim yapan tekstilciler, “Açıkça belirtiyoruz ki, kurumsal yapıda bir değişiklik veya coğrafi bir taşınma Prym veya ana kuruluşlarını iç ve uluslararası hukuka göre yasal sorumluluklarından muaf tutmaz. Prym Fashion Istanbul'un ani ayrılmasından etkilenen tüm tedarikçileri, hizmet sağlayıcıları, eski çalışanları ve iş ortaklarını birlikte koordinasyon yapmaya ve kapsamlı hukuki çözüm bulmaya çağırıyoruz” paylaşımı yaptı.

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Foto - 500 yıllık Alman devi Türkiye'den apar topar çekildi: Haber bile vermeden gittiler

KAYNAK: TEKREFERANS

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