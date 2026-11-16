500 yıllık Alman devi Türkiye'den apar topar çekildi: Haber bile vermeden gittiler

Alman devine üretim yapan tekstilciler, “Açıkça belirtiyoruz ki, kurumsal yapıda bir değişiklik veya coğrafi bir taşınma Prym veya ana kuruluşlarını iç ve uluslararası hukuka göre yasal sorumluluklarından muaf tutmaz. Prym Fashion Istanbul'un ani ayrılmasından etkilenen tüm tedarikçileri, hizmet sağlayıcıları, eski çalışanları ve iş ortaklarını birlikte koordinasyon yapmaya ve kapsamlı hukuki çözüm bulmaya çağırıyoruz” paylaşımı yaptı.