Türk zırhlıları akıllarını aldı! Komutandan Ejder Yalçın ve Cobra II için olay itiraf
Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirerek dünyaya ihraç ettiği zırhlı muharebe araçları, Afrika kıtasında başarı kat etmeye devam ederken Senegal Ulusal Jandarması Zırhlı Birlik Komutanı Mor Gueye'den Türk mühendisliğine övgü dolu sözler geldi. Bamako'daki BAMEX 2026 Fuarı'nda açıklamalarda bulunan Gueye, Nurol Makina üretimi Ejder Yalçın ve Otokar üretimi Cobra II sayesinde birliklerin sahada daha hızlı hareket ettiğini ve personelin karşı karşıya kaldığı risklerin minimuma indiğini vurguladı.