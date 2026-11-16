  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Türk zırhlıları akıllarını aldı! Komutandan Ejder Yalçın ve Cobra II için olay itiraf Büyük doğalgaz keşfi yapıldı: Üretim apar topar başladı Netanyahu masaya alınmadı! İsrail'de 75 dakikalık hükümet pazarlığı Fırının altındaki çekmeceyi siz ne için kullanıyorsunuz? Meğer asıl görevi bambaşkaymış! Asgari ücrette milyonları ilgilendiren yeni sistem tartışması! 2027'de illere göre maaş mı belirlenecek? DRAM tedarikinde 2027 uyarısı: Yüksek fiyat bile alımı garanti etmeyebilir Aldatan CEO için kampanya! İmza sayısı açıklandı Milli Muharip Uçak Kaan için çok kritik uyarı: Büyük fırsatı yanlış yerde arıyor olabiliriz
Dünya
5
Yeniakit Publisher
Türk zırhlıları akıllarını aldı! Komutandan Ejder Yalçın ve Cobra II için olay itiraf

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Türk zırhlıları akıllarını aldı! Komutandan Ejder Yalçın ve Cobra II için olay itiraf

Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirerek dünyaya ihraç ettiği zırhlı muharebe araçları, Afrika kıtasında başarı kat etmeye devam ederken Senegal Ulusal Jandarması Zırhlı Birlik Komutanı Mor Gueye'den Türk mühendisliğine övgü dolu sözler geldi. Bamako'daki BAMEX 2026 Fuarı'nda açıklamalarda bulunan Gueye, Nurol Makina üretimi Ejder Yalçın ve Otokar üretimi Cobra II sayesinde birliklerin sahada daha hızlı hareket ettiğini ve personelin karşı karşıya kaldığı risklerin minimuma indiğini vurguladı.

#1
Foto - Türk zırhlıları akıllarını aldı! Komutandan Ejder Yalçın ve Cobra II için olay itiraf

Sürücü ve teknik ekiplere verilen kapsamlı eğitimlerle lojistik altyapının güçlendirildiğini belirten komutan, Türkiye ile savunma sanayiindeki iş birliğinin kesintisiz süreceğini kaydetti. Mali'nin başkenti Bamako'da düzenlenen BAMEX 2026 Savunma ve Güvenlik Fuarı kapsamında AA muhabirinin sorularını cevaplayan Gueye, Nurol Makina üretimi Ejder Yalçın ile Otokar üretimi Cobra II araçlarının sahadaki performanslarını ve Türkiye ile savunma işbirliğinin geldiği noktayı değerlendirdi.

#2
Foto - Türk zırhlıları akıllarını aldı! Komutandan Ejder Yalçın ve Cobra II için olay itiraf

Araçların balistik koruma ve farklı arazi koşullarında hareket kabiliyeti bakımından önemli katkı sağladığını belirten Gueye, "Birliklerimiz artık sahaya daha hızlı müdahale edebiliyor. Bu sayede jandarma personelinin doğrudan karşı karşıya kaldığı riskler önemli ölçüde azaldı, aldığımız tedbirlerin caydırıcılığı da arttı." dedi. Gueye, araçların alımından itibaren sürücü ve bakım personeline Türkiye ve Senegal'de teknik eğitim verildiğini anlattı. Senegal Ulusal Jandarma Komutanı Tümgeneral Martin Faye'nin nisanda Türkiye'yi ziyaret ettiğini anımsatan Gueye, ziyaretin teknik temasları kolaylaştırdığını ve lojistik destek programlarının uygulanmasını hızlandırdığını vurguladı.

#3
Foto - Türk zırhlıları akıllarını aldı! Komutandan Ejder Yalçın ve Cobra II için olay itiraf

Gueye, ziyaretin uzmanlık eğitimleri alanındaki işbirliğini güçlendirdiğini aktararak, Ejder Yalçın ve Cobra II araçlarına teknik destek sağlanması ve bazı ekipmanların Senegal'in ihtiyaçlarına uyarlanması konusunda da yeni imkanlar doğduğunu kaydetti. Gueye, sınır ötesi suçlar ve iç güvenlik alanındaki ihtiyaçlar nedeniyle hafif taktik insansız hava araçlarına, sınır gözetiminde kullanılan elektro-optik sensörlere ve farklı sistemlerle uyumlu güvenli haberleşme donanımına öncelik verdiklerini belirtti.

#4
Foto - Türk zırhlıları akıllarını aldı! Komutandan Ejder Yalçın ve Cobra II için olay itiraf

Komutan Gueye, ihtiyaç duydukları malzemeler arasında patlayıcı düzenekleri tespit ve etkisiz hale getirmede kullanılan ekipmanın yanı sıra kişisel koruyucu donanım ve öldürücü olmayan müdahale araçlarının da bulunduğuna işaret etti. BAMEX'te bu kapsamda Türk savunma sanayisi temsilcileriyle görüştüklerini dile getiren Gueye, görüşmelerde teknik destek ve yedek parça tedarikinin yanı sıra Senegal'de zırhlı araçların bakım kapasitesinin geliştirilmesinin ele alındığını sözlerine ekledi. Senegal, Ejder Yalçın'ı 2018'de, Cobra II'yi de 2022 sonunda envanterine eklemişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kuruluşunun. 43. yıl dönümü! Başkan Erdoğan'dan KKTC mesajı
Gündem

Kuruluşunun. 43. yıl dönümü! Başkan Erdoğan'dan KKTC mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 43. kuruluş yıl dönümünü kutladı.
1 ton 432 kilogram ağırlığında! Otomobil değil balkabağı
Dünya

1 ton 432 kilogram ağırlığında! Otomobil değil balkabağı

ABD’de yetiştirilen dev balkabağı yaklaşık 1 ton 432 kilogram ağırlığa ulaştı. Balkabağı böylece Guinness Dünya Rekorları’na girdi. ..
İBB davasından tutuklu Murat Ongun hakkında flaş gelişme!
Siyaset

İBB davasından tutuklu Murat Ongun hakkında flaş gelişme!

İBB davasında tutuklu yargılanan Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun, duruşma sonrası gece saatlerinde Silivri'den Kandıra F Tipi ..
Dışişleri Bakanlığından Filistin mesajı!
Gündem

Dışişleri Bakanlığından Filistin mesajı!

Dışişleri Bakanlığı, Filistin Devleti'nin kuruluşunun 38. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı kutlama mesajında Türkiye'nin sarsılmaz desteği..
Filistin'in kuruluş yıl dönümünde Erdoğan'dan anlamlı mesaj
Siyaset

Filistin'in kuruluş yıl dönümünde Erdoğan'dan anlamlı mesaj

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devleti’nin 38’inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Ordu'da kahreden kaza: Haber alınamayan üç genç ölü bulundu
Gündem

Ordu'da kahreden kaza: Haber alınamayan üç genç ölü bulundu

Ordu'nun Gölköy ilçesinde kendilerinden haber alınamayan 3 kişi, yaklaşık 300 metrelik uçurumdan dere yatağına yuvarlanan otomobilde ölü bul..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23