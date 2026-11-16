Türk zırhlıları akıllarını aldı! Komutandan Ejder Yalçın ve Cobra II için olay itiraf

Araçların balistik koruma ve farklı arazi koşullarında hareket kabiliyeti bakımından önemli katkı sağladığını belirten Gueye, "Birliklerimiz artık sahaya daha hızlı müdahale edebiliyor. Bu sayede jandarma personelinin doğrudan karşı karşıya kaldığı riskler önemli ölçüde azaldı, aldığımız tedbirlerin caydırıcılığı da arttı." dedi. Gueye, araçların alımından itibaren sürücü ve bakım personeline Türkiye ve Senegal'de teknik eğitim verildiğini anlattı. Senegal Ulusal Jandarma Komutanı Tümgeneral Martin Faye'nin nisanda Türkiye'yi ziyaret ettiğini anımsatan Gueye, ziyaretin teknik temasları kolaylaştırdığını ve lojistik destek programlarının uygulanmasını hızlandırdığını vurguladı.