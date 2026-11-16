Büyük doğalgaz keşfi yapıldı: Üretim apar topar başladı

Mısır'ın artan iç talebi, özellikle de elektrik sektörünün ihtiyaçlarını karşılamak ve ithalat bağımlılığını azaltmak amacıyla yürüttüğü çalışmalar kapsamında devreye alınan saha, stratejik bir adım olarak öne çıkıyor. Mısır Petrol Bakanlığı daha önce 16 Eylül'de yaptığı açıklamada, Akdeniz'deki Zohr ve Batı Mina sahalarından yıl sonuna kadar günlük yaklaşık 250 milyon fit küp ilave gaz üretiminin sisteme kazandırılmasının hedeflendiğini duyurmuştu. Petrol Bakanı Kerim Bedevi'nin ağustos sonunda paylaştığı verilere göre, Mısır'ın günlük doğal gaz üretimi 2026 ortalarında yaklaşık 3,7 milyar fit küp seviyesindeyken, temmuz ve ağustos aylarındaki günlük tüketim 7,28 milyar fit küp olarak gerçekleşti. Mısır, 2026-2027 mali yılında gaz üretimini günlük yaklaşık 4,2 milyar fit küpe yükseltmeyi hedefliyor.