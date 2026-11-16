Atina ve Rum yönetiminde çanlar çalıyor! “Türkiye’nin garantörlüğüne muhtacız” itirafı ortalığı salladı

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) artan siyasi çıkmazlar ve lider Nikos Hristodulidis'in uzlaşmaz tutumu, kendi siyasetçileri ile analistleri tarafından sert bir dille masaya yatırıldı. Eski DİSİ milletvekili Hristos Purguridis, Hristodulidis'in geçiş noktalarını açmaya bile cesaret edemediğini belirterek "Kıbrıs sorununu nasıl çözecek?" çıkışında bulunurken, yazar George Koumoullis ise Kıbrıs Türk halkının güvenlik kaygılarının haklı olduğunu ve Türkiye'nin etkin garantörlüğüne duyulan tarihî ihtiyacın kavranması gerektiğini ifade etti. Rum tarafının AB üzerinden yürüttüğü diplomatik manevraların sonuçsuz kaldığı vurgulanırken, adada egemen eşitlik temelindeki Türk tezlerinin haklılığı bir defa daha gözler önüne serildi.