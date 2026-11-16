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Atina ve Rum yönetiminde çanlar çalıyor! "Türkiye’nin garantörlüğüne muhtacız" itirafı ortalığı salladı

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Atina ve Rum yönetiminde çanlar çalıyor! “Türkiye’nin garantörlüğüne muhtacız” itirafı ortalığı salladı

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) artan siyasi çıkmazlar ve lider Nikos Hristodulidis'in uzlaşmaz tutumu, kendi siyasetçileri ile analistleri tarafından sert bir dille masaya yatırıldı. Eski DİSİ milletvekili Hristos Purguridis, Hristodulidis'in geçiş noktalarını açmaya bile cesaret edemediğini belirterek "Kıbrıs sorununu nasıl çözecek?" çıkışında bulunurken, yazar George Koumoullis ise Kıbrıs Türk halkının güvenlik kaygılarının haklı olduğunu ve Türkiye'nin etkin garantörlüğüne duyulan tarihî ihtiyacın kavranması gerektiğini ifade etti. Rum tarafının AB üzerinden yürüttüğü diplomatik manevraların sonuçsuz kaldığı vurgulanırken, adada egemen eşitlik temelindeki Türk tezlerinin haklılığı bir defa daha gözler önüne serildi.

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Foto - Atina ve Rum yönetiminde çanlar çalıyor! "Türkiye’nin garantörlüğüne muhtacız" itirafı ortalığı salladı

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) basınında, Kıbrıs meselesine ilişkin yürütülen diplomatik girişimler ve Rum lider Nikos Hristodulidis'in politikaları eleştiri konusu oldu. Rum gazetesi Politis'te yayımlanan üç ayrı değerlendirmede, Kıbrıs Türk halkının güvenlik kaygılarının göz ardı edilmesi, geçiş noktaları konusunda yaşanan sorunlar ve Rum yönetiminin Avrupa Birliği (AB) üzerinden yürüttüğü girişimlerden sonuç alınamaması gündeme getirildi. Eski DİSİ milletvekili Hristos Purguridis, yazar George Koumoullis ve siyasi analist Kyriakos Pierides'in değerlendirmelerinde, Kıbrıs meselesindeki çözümsüzlüğün yalnızca Türkiye'nin politikaları üzerinden açıklanamayacağına ilişkin görüşlere yer verildi.

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Foto - Atina ve Rum yönetiminde çanlar çalıyor! "Türkiye’nin garantörlüğüne muhtacız" itirafı ortalığı salladı

George Koumoullis, Kıbrıs Türk halkının güvenlik kaygılarının tarihi nedenleri bulunduğunu belirterek, Türkiye'nin garantörlüğüne duyulan ihtiyacın bu çerçevede değerlendirilmesi gerektiğini savundu. Koumoullis, Rumların egemenliğe, Kıbrıs Türklerinin ise güvenliğe öncelik verdiğini ifade ederek, iki taraf arasındaki yaklaşım farklılıklarına dikkat çekti. Rum futbol tribünlerinde kullanılan milliyetçi sloganların Kıbrıs Türk halkında güvensizlik oluşturduğunu da belirten Koumoullis, güvenlik endişelerinin anlaşılmasının önemini vurguladı.

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Foto - Atina ve Rum yönetiminde çanlar çalıyor! "Türkiye’nin garantörlüğüne muhtacız" itirafı ortalığı salladı

Eski DİSİ milletvekili Hristos Purguridis ise Rum lider Hristodulidis'in yeni geçiş noktalarının açılmasına ilişkin tutumunu eleştirdi. Purguridis, "Kapıları açmaya cesaret edemeyen, Kıbrıs sorununu nasıl çözecek?" sorusunu yönelterek, iki taraf arasındaki temasların artırılması gerektiğini savundu. Geçiş noktaları konusunda yaşanan anlaşmazlıkların çözüm müzakerelerine ilişkin güveni de etkilediği değerlendirmesinde bulunan Purguridis, Rum liderliğinin yaklaşımını sorguladı.

#4
Foto - Atina ve Rum yönetiminde çanlar çalıyor! "Türkiye’nin garantörlüğüne muhtacız" itirafı ortalığı salladı

Siyasi analist Kyriakos Pierides de Hristodulidis'in Avrupa Birliği üzerinden Türkiye'ye yönelik yürüttüğü diplomatik girişimleri eleştirdi. Pierides, Türkiye'ye sunulacağı belirtilen Gümrük Birliği formülünün Avrupa Birliği tarafından henüz resmen doğrulanmadığını belirterek, Rum yönetiminin diplomatik girişimlerinin somut sonuç üretmediğini aktardı. Hristodulidis'in Avrupa Birliği aracılığıyla yürüttüğü temasların Kıbrıs meselesinde beklenen ilerlemeyi sağlamadığını ileri süren Pierides, Rum yönetiminin diplomatik politikasını sorguladı.

#5
Foto - Atina ve Rum yönetiminde çanlar çalıyor! "Türkiye’nin garantörlüğüne muhtacız" itirafı ortalığı salladı

Rum tarafının güvenlik ve egemenlik konularındaki yaklaşımı tartışmaya açılırken, Kıbrıs Türk halkının Türkiye'nin garantörlüğüne duyduğu ihtiyacın tarihi nedenlerinin anlaşılması gerektiği görüşü dile getirildi. Değerlendirmelerde, Hristodulidis'in geçiş noktaları konusundaki tutumu ve Avrupa Birliği üzerinden yürüttüğü diplomatik girişimlerin sonuçları da eleştiri konusu oldu.

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Foto - Atina ve Rum yönetiminde çanlar çalıyor! "Türkiye’nin garantörlüğüne muhtacız" itirafı ortalığı salladı

Öte yandan Türkiye ve KKTC, Kıbrıs meselesinde egemen eşitlik ve eşit uluslararası statünün kabul edilmesi gerektiği yönündeki tutumunu sürdürüyor. Türkiye'nin etkin ve fiili garantörlüğü de Kıbrıs Türk tarafının güvenlik politikasının temel unsurları arasında yer alıyor.

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