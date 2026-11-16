Cübbeli Ahmet, yıllar sonra anlattı! Türkiye’yi zangır zangır sallayan “jet ski” olayında kendisine bakın kim ihanet etmiş

Fotoğrafta uygunsuz bir durum bulunmadığını savunan Ünlü, "Benim orada bir şerefsizliğim yok. Haşemam var üzerimde. Avretlerim açık değil. Bir şey yok" ifadelerini kullandı. Yaşadıklarına tepki gösteren Ünlü, konuşmasının sonunda insan ilişkilerinde güven ve sadakatin kalmadığından yakınarak "Arkadaş diye bir şey yok. Vefa diye bir şey yok. Dürüstlük diye bir şey yok. Emanet diye bir şey kalmamış" dedi.