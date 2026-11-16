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Cübbeli Ahmet, yıllar sonra anlattı! Türkiye’yi zangır zangır sallayan "jet ski" olayında kendisine bakın kim ihanet etmiş

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Cübbeli Ahmet, yıllar sonra anlattı! Türkiye’yi zangır zangır sallayan “jet ski” olayında kendisine bakın kim ihanet etmiş

Kamuoyunda "Cübbeli Ahmet Hoca" olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü, yıllar önce gündem olan jet ski fotoğrafının nasıl ortaya çıktığını anlattı. Ünlü, kendisini 15 yıl boyunca vaazlara götüren kişinin fotoğrafını gizlice çekerek 10 milyon liraya gazeteye satmaya çalıştığını öne sürdü. Aynı kişinin cezaevine girmeden önce emanet ettiği değerli Osmanlı hat levhalarını da sattığını iddia eden Ünlü, "Arkadaş diye bir şey yok, vefa diye bir şey yok" dedi.

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#1
Foto - Cübbeli Ahmet, yıllar sonra anlattı! Türkiye’yi zangır zangır sallayan "jet ski" olayında kendisine bakın kim ihanet etmiş

Kamuoyunda "Cübbeli Ahmet Hoca" olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü, yıllar önce jet ski üzerinde çekilen ve uzun süre gündemden düşmeyen fotoğrafının perde arkasını ilk kez anlattı. Mahmûdî Şûrâ Dernekler Federasyonu tarafından düzenlenen "Samsun Sohbetleri" etkinliğinde konuşan Ünlü, kendisini 15 yıl boyunca vaaz programlarına götüren bir kişinin fotoğrafını çekerek gazeteye satmaya çalıştığını iddia etti.

#2
Foto - Cübbeli Ahmet, yıllar sonra anlattı! Türkiye’yi zangır zangır sallayan "jet ski" olayında kendisine bakın kim ihanet etmiş

Ünlü, aynı kişinin cezaevine girmeden önce emanet ettiği değerli Osmanlı hat levhalarını da kendisinden habersiz sattığını öne sürdü. 2000 yılının ocak ayında cezaevine girmeden önce evine baskın yapılacağı yönünde haberler aldığını anlatan Ünlü, Osmanlı döneminden kalma değerli hat levhalarını korumak amacıyla tanıdığı bir kişiye emanet ettiğini söyledi.

#3
Foto - Cübbeli Ahmet, yıllar sonra anlattı! Türkiye’yi zangır zangır sallayan "jet ski" olayında kendisine bakın kim ihanet etmiş

Söz konusu kişinin maddi durumunun iyi olduğunu ve kendisini yıllarca vaaz programlarına götürdüğünü belirten Ünlü, "Mercedes arabası var, zengin adam. Ben de dedim herhalde malımı çalmaz. Güvendim ona" ifadelerini kullandı. Cezaevinden çıktıktan sonra emanet bıraktığı levhaları geri istediğinde beklemediği bir yanıtla karşılaştığını belirten Ünlü, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı: "Çıktım, dedi ben onları sattım. Ulan nasıl sattın? Bana mı sordun? Babana sordum. Babama soruyorum, dedi bana sormadı. Allah Allah. Ben bunları yaşadım."

#4
Foto - Cübbeli Ahmet, yıllar sonra anlattı! Türkiye’yi zangır zangır sallayan "jet ski" olayında kendisine bakın kim ihanet etmiş

Levhaların maddi değerinin oldukça yüksek olduğunu söyleyen Ünlü, yaşadığı kaybın büyüklüğünü vurgulayarak "O kadar büyük maddi zarar verdi ki bana" dedi. Kendisine ait eşyaları sattığını öne sürdüğü kişinin dini çevrelerden biri olduğunu belirten Ünlü, dış görünüşün insanları yanıltabileceğini söyledi. Ünlü, "Adam da sakallı. İsmailağa'ya geldiği zaman cübbe giyer, sarık sarar. Böyle bir adam. Hâlâ da yaşıyor" ifadelerini kullandı.

#5
Foto - Cübbeli Ahmet, yıllar sonra anlattı! Türkiye’yi zangır zangır sallayan "jet ski" olayında kendisine bakın kim ihanet etmiş

Yaşadıklarını Mahmud Ustaosmanoğlu'na da anlattığını belirten Ünlü, şu ifadeleri kullandı: "Bol sarığı, cübbesi sizi aldatmasın. Bir adamın namazı, orucu sizi kandırmasın. Para işlerine bakın. Akçeli işlere bakın. Emanet verdiğin zaman ödüyor mu, ona bakın. Borç aldığı zaman ödüyor mu? Yolculukta adamı sınayın. Alışverişte adamı deneyin. Teheccüt kılıyor diye aldanmayın."

#6
Foto - Cübbeli Ahmet, yıllar sonra anlattı! Türkiye’yi zangır zangır sallayan "jet ski" olayında kendisine bakın kim ihanet etmiş

Ünlü, aynı kişinin geçmişte başka bir olayda da kendisine ihanet ettiğini ileri sürdü. Jet ski meselesi sırasında çekilen fotoğrafının Hürriyet gazetesine satılmaya çalışıldığını iddia eden Ünlü, "15 sene beni gezdirdi adam. Ondan sonra jet ski meselesinde resmimi çekip Hürriyet gazetesine sat. Hürriyet gazetesinden 10 milyon para istiyor. Bu resmi sana vereceğim diye" dedi.

#7
Foto - Cübbeli Ahmet, yıllar sonra anlattı! Türkiye’yi zangır zangır sallayan "jet ski" olayında kendisine bakın kim ihanet etmiş

Fotoğrafta uygunsuz bir durum bulunmadığını savunan Ünlü, "Benim orada bir şerefsizliğim yok. Haşemam var üzerimde. Avretlerim açık değil. Bir şey yok" ifadelerini kullandı. Yaşadıklarına tepki gösteren Ünlü, konuşmasının sonunda insan ilişkilerinde güven ve sadakatin kalmadığından yakınarak "Arkadaş diye bir şey yok. Vefa diye bir şey yok. Dürüstlük diye bir şey yok. Emanet diye bir şey kalmamış" dedi.

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