Cübbeli Ahmet, yıllar sonra anlattı! Türkiye’yi zangır zangır sallayan “jet ski” olayında kendisine bakın kim ihanet etmiş
Kamuoyunda "Cübbeli Ahmet Hoca" olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü, yıllar önce gündem olan jet ski fotoğrafının nasıl ortaya çıktığını anlattı. Ünlü, kendisini 15 yıl boyunca vaazlara götüren kişinin fotoğrafını gizlice çekerek 10 milyon liraya gazeteye satmaya çalıştığını öne sürdü. Aynı kişinin cezaevine girmeden önce emanet ettiği değerli Osmanlı hat levhalarını da sattığını iddia eden Ünlü, "Arkadaş diye bir şey yok, vefa diye bir şey yok" dedi.