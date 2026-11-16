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Mardinli kadınlar üzerinden rezil sözler sarf etmişti! Sözde profesör için karar çıktı

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Mardinli kadınlar üzerinden rezil sözler sarf etmişti! Sözde profesör için karar çıktı

Ege Üniversitesi'nde görevli Prof. Dr. Adnan Yüksel Gürüz'ün AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı'nın Çeşme Projesi açıklamalarına yönelik ifadeleri büyük tepki topladı. Mardinli vatandaşları da hedef alan sözleri nedeniyle İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama' suçu kapsamında hakkında soruşturma başlatılan Prof. Dr. Gürüz, yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Foto - Mardinli kadınlar üzerinden rezil sözler sarf etmişti! Sözde profesör için karar çıktı

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Aşı Geliştirme, Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Adnan Yüksel Gürüz, sosyal medya hesabından AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı'nın Çeşme Projesi hakkındaki açıklamalarını alıntılayarak paylaşımda bulundu. Gürüz, bu paylaşımına Mardinli vatandaşları hedef alan ifadeler ekleyerek “Mardinli kadının Çeşme sevdası. Bunlardan sadece midyeci olur” ifadelerini kullandı.

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Foto - Mardinli kadınlar üzerinden rezil sözler sarf etmişti! Sözde profesör için karar çıktı

Kısa sürede büyük tepki toplayan paylaşıma AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı sert karşılık verdi. Çankırı yaptığı açıklamada, akademik unvanın arkasına saklanılarak millete tepeden bakıldığını belirterek, Mardin'in evlatlarını ötekileştirmenin ve bir kadının siyasetteki varlığını hedef almanın kabul edilemez olduğunu ifade etti.

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Foto - Mardinli kadınlar üzerinden rezil sözler sarf etmişti! Sözde profesör için karar çıktı

Çankırı, İzmir'in seçilmiş milletvekili olarak turizmi geliştirmek için gece gündüz sahada çalıştıklarını, ayrımcı ve kibir abidesi zihniyetlerin ise kendi karanlık nefretinde boğulmaya mahkum olacağını kaydetti. Gelen yoğun tepkilerin ardından paylaşımını silen Prof. Dr. Adnan Yüksel Gürüz, Çeşme'yi yapılaşmadan koruma içgüdüsüyle maksadı aşan bir paylaşımda bulunduğunu belirterek, İzmirlilerden ve Mardinli vatandaşlardan özür diledi.

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Foto - Mardinli kadınlar üzerinden rezil sözler sarf etmişti! Sözde profesör için karar çıktı

Olayla ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resmi soruşturma başlatıldı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, paylaşımın Türk Ceza Kanunu'nun 216/2 maddesi kapsamında halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama suçu çerçevesinde değerlendirildiği ve soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğü duyuruldu. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Prof. Dr. Adnan Yüksel Gürüz savcılığa sevk edildi. Gürüz, çıkarıldığı hakimlikçe yurt dışına çıkış yasağı ile adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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