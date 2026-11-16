Mardinli kadınlar üzerinden rezil sözler sarf etmişti! Sözde profesör için karar çıktı
Ege Üniversitesi'nde görevli Prof. Dr. Adnan Yüksel Gürüz'ün AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı'nın Çeşme Projesi açıklamalarına yönelik ifadeleri büyük tepki topladı. Mardinli vatandaşları da hedef alan sözleri nedeniyle İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama' suçu kapsamında hakkında soruşturma başlatılan Prof. Dr. Gürüz, yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.