İnternette devrim, gençlere sıkı markaj: Bunu yapmayan artık sosyal medyaya adım atamayacak
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocukları dijital dünyanın tehlikelerinden korumak amacıyla sosyal medya platformlarına e-Devlet tabanlı kimlik doğrulaması getiren yeni bir yasal altyapı üzerinde çalıştıklarını duyurdu. Çocukların sosyal medyada günde ortalama 3,5 saatten fazla vakit geçirdiğini belirten Bakan, aşırı ekran kullanımının uyku düzenini bozarak depresyon ve kaygı oranlarını yüzde 48 oranında etkilediğini vurguladı. Bu kapsamda hazırlanan yeni düzenlemelerle dijital oyunlarda yaş gruplarına özel içerik ayrıştırması yapılacağı ve ailelerin bilinçlendirilmesine yönelik çalışmaların artırılacağı ifade edildi.