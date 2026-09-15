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İnternette devrim, gençlere sıkı markaj: Bunu yapmayan artık sosyal medyaya adım atamayacak

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İnternette devrim, gençlere sıkı markaj: Bunu yapmayan artık sosyal medyaya adım atamayacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocukları dijital dünyanın tehlikelerinden korumak amacıyla sosyal medya platformlarına e-Devlet tabanlı kimlik doğrulaması getiren yeni bir yasal altyapı üzerinde çalıştıklarını duyurdu. Çocukların sosyal medyada günde ortalama 3,5 saatten fazla vakit geçirdiğini belirten Bakan, aşırı ekran kullanımının uyku düzenini bozarak depresyon ve kaygı oranlarını yüzde 48 oranında etkilediğini vurguladı. Bu kapsamda hazırlanan yeni düzenlemelerle dijital oyunlarda yaş gruplarına özel içerik ayrıştırması yapılacağı ve ailelerin bilinçlendirilmesine yönelik çalışmaların artırılacağı ifade edildi.

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Foto - İnternette devrim, gençlere sıkı markaj: Bunu yapmayan artık sosyal medyaya adım atamayacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Gazetesi’ne verdiği mülakatta çocukların internet güvenliğini artırmak amacıyla yürütülen yeni mevzuat çalışmalarına ışık tutarak, sosyal medya platformlarına e-Devlet entegre kimlik doğrulamasıyla giriş zorunluluğu getirilmesi ve dijital oyunlarda yaş gruplarına özel içerik ayrıştırma mekanizmalarının kurulması yönünde kritik düzenlemelerin hazırlandığını açıkladı.

#2
Foto - İnternette devrim, gençlere sıkı markaj: Bunu yapmayan artık sosyal medyaya adım atamayacak

Çocukların dijital ortamlarda geçirdiği süreye ilişkin verileri paylaşan Göktaş, çocukların sosyal medya platformlarında günde ortalama 3,5 saatten fazla zaman harcadığını belirtti. Aşırı ekran kullanımının biyolojik ve psikolojik etkilerine değinen Bakan, mevcut tablonun çocuklarda uyku düzenini bozduğunu; depresyon, kaygı ve konsantrasyon bozukluğu oranlarını yüzde 48 seviyesinde etkilediğini kaydetti.

#3
Foto - İnternette devrim, gençlere sıkı markaj: Bunu yapmayan artık sosyal medyaya adım atamayacak

Bakanlık bünyesinde sürdürülen ve dijital platformları kapsayan mevzuat hazırlıklarının öne çıkan başlıkları şunlardır: e-Devlet İle Giriş Modeli: Sosyal medya platformlarına erişimde e-Devlet üzerinden kimlik doğrulaması yapılmasını öngören, ancak kişisel veri paylaşımına izin vermeyen güvenli bir yönetmelik üzerinde çalışılıyor.

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Foto - İnternette devrim, gençlere sıkı markaj: Bunu yapmayan artık sosyal medyaya adım atamayacak

Yaş Grubuna Göre İçerik Ayrıştırması: Dijital oyunlara ilişkin çıkarılması planlanan yeni yönetmelik kapsamında, özellikle 15-18 yaş grubuna dönük içeriklerin diğer yaş gruplarından ayrıştırılması hedefleniyor.

#5
Foto - İnternette devrim, gençlere sıkı markaj: Bunu yapmayan artık sosyal medyaya adım atamayacak

Erişim Engelleri ve Farkındalık: Roblox ve Discord gibi platformlara yargı kararları doğrultusunda erişim engeli getirildiğini hatırlatan Göktaş, dijital okuryazarlık ve dijital ayak izi farkındalığı konusunda ailelere yönelik bilgilendirme çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

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Foto - İnternette devrim, gençlere sıkı markaj: Bunu yapmayan artık sosyal medyaya adım atamayacak

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