50 bin lira maaşla çalıştıracak eleman bulamıyor! Artık isyan etti

26 gün boyunca çalışan bir ustanın aylığı 50 bin lira seviyesine çıktığını belirten işletme sahibi Halil Tanır, “Ben çırak olarak başladım bu işe, 18 yaşında çıraklığından gelmeyim. Başladığımda tabii ilk önce işten anlamıyordum. Ağır bir meslek olduğu için zordu, ustanın işi kolay. Çırağın işi zor harcı getiriyor, taşı getiriyor. Usta sadece teraziye bakıyor ve ölçüyü alıyor. Bu işi hemen öğrenmem lazım diye düşündüm ve 6 ay içinde usta oldum. Sistem bu şekilde ilerliyor. Şu anda biz yevmiyeci çalıştırdığımız ustaların ücreti bin 500 lira, 2 bin lira arasında çalıştırıyoruz. Kaliteli ustayı 2 bin liradan aşağı çalıştıramazsınız. 26 gün boyunca çalışırsa bu usta matematiksel olarak hesap yaptığın zaman aylık geliri 50 bin liraya kadar çıkıyor” dedi.