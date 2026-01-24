  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Rusya 370 dron ve 21 füze ile vurdu Gümüş rekora koşuyor! Yunanistan'ı delirtecek gelişme! Böyle duyurdular: Türkiye kalıcı olarak o ülkeye sızdı Böyle duyurdular İspanyollar! Fenerbahçe'de Vedat Muriqi ikilemi: Peki sonuç! Turizmde Çin dalgası: Vize kalktı, Pamukkale'de rezervasyonlar patladı! Fenerbahçelileri ve Beşiktaşlıları delirtecek fotoğraf! İki karaktersiz sonunda buluştular... 37 yıldır ağaca ses veriyor İlişkiler donduruldu ve Beşiktaş Agbadou transferinden vazgeçti! Bu gelişme can sıkacak... İsrail'de korku bacayı sardı: 'Türk yürüyüşü sonumuz olacak'
Teknoloji-Bilişim
7
Yeniakit Publisher
50 adet siparişin an meselesi olduğu ANKA-3'le ilgili flaş gelişme kamuoyuna duyuruldu: Donduruldu
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

50 adet siparişin an meselesi olduğu ANKA-3'le ilgili flaş gelişme kamuoyuna duyuruldu: Donduruldu

TUSAŞ Genel Müdürü Dr. Mehmet Demiroğlu, insansız savaş uçağı ANKA-3 projesiyle ilgili önemli bir gelişmenin haberini verdi.

1
#1
Foto - 50 adet siparişin an meselesi olduğu ANKA-3'le ilgili flaş gelişme kamuoyuna duyuruldu: Donduruldu

Savunmasanayist'te yer alan habere göre TUSAŞ Genel Müdürü Dr. Mehmet Demiroğlu, insansız savaş uçağı ANKA-3 projesinde kritik bir eşiğin aşıldığını duyurdu. Tasarımı dondurulan ANKA-3 için bu yıl içinde iki yeni prototip üretilecek ve Türk Hava Kuvvetleri’nden dev bir sipariş paketi gelecek.

#2
Foto - 50 adet siparişin an meselesi olduğu ANKA-3'le ilgili flaş gelişme kamuoyuna duyuruldu: Donduruldu

TUSAŞ, “Hayalet İHA” olarak da bilinen kuyruksuz insansız savaş uçağı ANKA-3’te seri üretim hazırlıklarına hız verdi. Dr. Mehmet Demiroğlu, katıldığı Saha İstanbul yayınında projenin mevcut durumu, yeni prototipler ve yerli motor entegrasyonuna dair çok önemli bilgiler paylaştı.

#3
Foto - 50 adet siparişin an meselesi olduğu ANKA-3'le ilgili flaş gelişme kamuoyuna duyuruldu: Donduruldu

ANKA-3’ün geliştirme sürecinde elde edilen verilerle uçağın nihai halinin belirlendiğini açıklayan Demiroğlu, “ANKA-3’ün Kritik Tasarım Aşaması’nı (CDR) geçtiğimiz iki ay önce sonlandırdık ve tasarımı dondurduk” dedi. Bu hamleyle birlikte uçağın seri üretim hattındaki konfigürasyonu netleşmiş oldu.

#4
Foto - 50 adet siparişin an meselesi olduğu ANKA-3'le ilgili flaş gelişme kamuoyuna duyuruldu: Donduruldu

Geliştirme faaliyetlerinin devam ettiğini belirten Demiroğlu, bu yıl içerisinde iki adet yeni prototipin üretileceğini açıkladı. ANKA-3’ün üretiminde otomotiv sektöründeki seri üretim yaklaşımlarının modellendiği, bu sayede maliyet etkin ve hızlı bir üretim sürecinin hedeflendiği vurgulandı.

#5
Foto - 50 adet siparişin an meselesi olduğu ANKA-3'le ilgili flaş gelişme kamuoyuna duyuruldu: Donduruldu

ANKA-3’ün Türk Hava Kuvvetleri envanterine girmesi için geri sayım başladı. Dr. Demiroğlu, “Bu sene içerisinde Türk Hava Kuvvetleri için 50’nin üzerinde bir siparişi bekliyoruz” diyerek projenin ölçeğine dair en net rakamı paylaştı. ANKA-3’ün, envantere girdikten sonra özellikle HÜRJET ve KAAN ile “MUM-T” (İnsanlı-İnsansız Takımlaşma) konsepti içinde görev yapması planlanıyor.

#6
Foto - 50 adet siparişin an meselesi olduğu ANKA-3'le ilgili flaş gelişme kamuoyuna duyuruldu: Donduruldu

Ukrayna ile motor tedariki konusunda bir sorun yaşanmadığını belirten Demiroğlu, savaş şartlarına rağmen motor sevkiyatının sürdüğünü ifade etti. Ancak yerli alternatifler için de kapıyı açık bırakan Demiroğlu, “İhtiyaç olursa TEI’nin geliştirdiği TF6000 motorunu da devreye alabiliriz” açıklamasında bulundu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

hasel

ANKA 3 e çok ihtiyacımız olacak.Zira,büyük savaş yaklaşıyor.Devlet olarak ve millet olarak çok yönlü hazırlığımız olmalıdır.Şaka yapmıyorum.Yazılanı yazıyorum.Dünyamız,adeta doğum sancısında.Ama,sonu iyi olacak.Dünyamız ferahlayacak.
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
İzleyenler Bakan Tekin'i etiketliyor! "Fenomen öğretmen" skandalında yeni rezalet
Gündem

İzleyenler Bakan Tekin'i etiketliyor! "Fenomen öğretmen" skandalında yeni rezalet

Öğrencilerini kullanarak içerik üreten bir öğretmenin rezil ötesi videosuna tepki yağıyor. Bahsi geçen videoda öğretmen öğrencilerinden kend..
Terör seviciler ile dalga geçen video sosyal medyayı salladı: "Mal mal bakıyoruz Figen!"
Gündem

Terör seviciler ile dalga geçen video sosyal medyayı salladı: "Mal mal bakıyoruz Figen!"

Bir dönem Kandil’den aldıkları talimatla Türkiye Cumhuriyeti’ne meydan okuyan, terör örgütü PKK ve uzantılarına sırtını dayayanların maskesi..
Ekrem'in diploma davasında flaş gelişme
Gündem

Ekrem'in diploma davasında flaş gelişme

Rüşvet ve yolsuzluk tutuklusu CHP'li Ekrem İmamoğlu’nun sahte diplomasının iptal edilmesine karşı açtığı davada İstanbul 5'nci İdare Mahkeme..
Hürriyet saksıyı apartmandan almış! Akit CHP’li İzmit’teki saksı skandalında ilginç detaylara ulaştı
Gündem

Hürriyet saksıyı apartmandan almış! Akit CHP’li İzmit’teki saksı skandalında ilginç detaylara ulaştı

Akit; CHP’li Fatma Hürriyet Kaplan'ın başkanlığını yaptığı İzmit’teki saksı skandalında ilginç detaylara ulaştı.

Devlet Bahçeli'den Ahmet Özer açıklaması
Gündem

Devlet Bahçeli'den Ahmet Özer açıklaması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yaptığı açıklamada "Esenyurt Belediye Başkanı Sayın Prof. Dr. Ahmet Özer’e, “Silahlı terör örgütüne üye ol..
Hakan Fidan: Suriye'de ateşkes uzayabilir
Dünya

Hakan Fidan: Suriye'de ateşkes uzayabilir

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'de DEAŞ mensuplarının Irak'a nakledildiğini duyurdu. Bakan Fidan, bu nakil süreci nedeniyle Suriye'de a..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23