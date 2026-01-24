50 adet siparişin an meselesi olduğu ANKA-3'le ilgili flaş gelişme kamuoyuna duyuruldu: Donduruldu

Ukrayna ile motor tedariki konusunda bir sorun yaşanmadığını belirten Demiroğlu, savaş şartlarına rağmen motor sevkiyatının sürdüğünü ifade etti. Ancak yerli alternatifler için de kapıyı açık bırakan Demiroğlu, “İhtiyaç olursa TEI’nin geliştirdiği TF6000 motorunu da devreye alabiliriz” açıklamasında bulundu.