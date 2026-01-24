50 adet siparişin an meselesi olduğu ANKA-3'le ilgili flaş gelişme kamuoyuna duyuruldu: Donduruldu
TUSAŞ Genel Müdürü Dr. Mehmet Demiroğlu, insansız savaş uçağı ANKA-3 projesiyle ilgili önemli bir gelişmenin haberini verdi.
Savunmasanayist'te yer alan habere göre TUSAŞ Genel Müdürü Dr. Mehmet Demiroğlu, insansız savaş uçağı ANKA-3 projesinde kritik bir eşiğin aşıldığını duyurdu. Tasarımı dondurulan ANKA-3 için bu yıl içinde iki yeni prototip üretilecek ve Türk Hava Kuvvetleri’nden dev bir sipariş paketi gelecek.
TUSAŞ, “Hayalet İHA” olarak da bilinen kuyruksuz insansız savaş uçağı ANKA-3’te seri üretim hazırlıklarına hız verdi. Dr. Mehmet Demiroğlu, katıldığı Saha İstanbul yayınında projenin mevcut durumu, yeni prototipler ve yerli motor entegrasyonuna dair çok önemli bilgiler paylaştı.
ANKA-3’ün geliştirme sürecinde elde edilen verilerle uçağın nihai halinin belirlendiğini açıklayan Demiroğlu, “ANKA-3’ün Kritik Tasarım Aşaması’nı (CDR) geçtiğimiz iki ay önce sonlandırdık ve tasarımı dondurduk” dedi. Bu hamleyle birlikte uçağın seri üretim hattındaki konfigürasyonu netleşmiş oldu.
Geliştirme faaliyetlerinin devam ettiğini belirten Demiroğlu, bu yıl içerisinde iki adet yeni prototipin üretileceğini açıkladı. ANKA-3’ün üretiminde otomotiv sektöründeki seri üretim yaklaşımlarının modellendiği, bu sayede maliyet etkin ve hızlı bir üretim sürecinin hedeflendiği vurgulandı.
ANKA-3’ün Türk Hava Kuvvetleri envanterine girmesi için geri sayım başladı. Dr. Demiroğlu, “Bu sene içerisinde Türk Hava Kuvvetleri için 50’nin üzerinde bir siparişi bekliyoruz” diyerek projenin ölçeğine dair en net rakamı paylaştı. ANKA-3’ün, envantere girdikten sonra özellikle HÜRJET ve KAAN ile “MUM-T” (İnsanlı-İnsansız Takımlaşma) konsepti içinde görev yapması planlanıyor.
Ukrayna ile motor tedariki konusunda bir sorun yaşanmadığını belirten Demiroğlu, savaş şartlarına rağmen motor sevkiyatının sürdüğünü ifade etti. Ancak yerli alternatifler için de kapıyı açık bırakan Demiroğlu, “İhtiyaç olursa TEI’nin geliştirdiği TF6000 motorunu da devreye alabiliriz” açıklamasında bulundu.
