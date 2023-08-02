5 yıl önce küle dönmüştü! İşte o ormanın son hali

Çalışmalarla ilgili bilgi veren Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü Basın ve İletişim Şube Müdürü Turan Küçük, “Kastamonu ili Araç ilçesinde 2018 yılı Ağustos ayında meydana gelen yangında 251 hektar alanımız yanmıştı. 2018-2019 yılları arasında tüm orman emvali kaldırılmıştır. Bu alandaki tüm ormanlar yeniden tesis edilmiş ve 2019 yılında ağaçlandırılmıştı. 251 hektar alanda karaçam olmak üzere sarıçam, badem, ıhlamur, ceviz gibi ağaçlar da ekilmiştir. Hem çiftçilere destek olması sağlanmış hem de yapraklı türlerdeki akasyalar da ekilerek arıcılığın da tanınmasına katkı sağlanmıştır. Bu saha çalışmalarla tamamen yeşertilmiş ve ormanlık alan eski statüsü olan kapalı hale getirilmesi için çalışmalarımız devam etmiştir.