5 tarihi eser bulundu ama... En şaşırtıcı akılalmaz olay: Arkeologlar gizemini çözemedi! Şaşırdılar

ROMA DODEKAHEDRA! Roma İmparatorluğu'nun Kelt sınırlarındaki en şaşırtıcı nesnelerden bazıları, Roma dodecahedra'sı olarak bilinen bir dizi 12 kenarlı nesnedir. Antik Roma dönemine ait gizemli metal nesneler aklaşık 2 bin yıl önce yapılmış küçük, çokgen metal yapılar olarak bilinir. Her biri 12 yüzlü olan bu nesneler, çeşitli boyutlarda ve süslemelerde bulunur. Ancak, ne için kullanıldıkları net değildir ve uzmanlar arasında farklı teoriler bulunmaktadır. Bazıları bunların astrolojik veya dini amaçlar için yapıldığını öne sürerken, diğerleri ölçüm aletleri veya askeri kullanım için yapılmış olabileceğini düşünmektedir. Bu antik nesneler, hala antik çağın gizemlerinden biri olarak kabul edilmektedir.