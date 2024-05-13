2024-05-13 18:18:03 5 tarihi eser bulundu ama... En şaşırtıcı akılalmaz olay: Arkeologlar gizemini çözemedi! Şaşırdılar
İster unutulmuş metinleri tercüme etmek, ister kayıp eserleri ortaya çıkarmak olsun, arkeologlar sürekli olarak geçmişi daha iyi anlama yolunda ilerlemektedir. Ancak arkeolojik teknikler ilerledikçe bile bazı tarihi eserler gizemli kalmaya devam ediyor. Arkeologlar şokta: Roma'daki "delikli kavanoz"dan, Kosta Rika'daki açıklanamayan 1,8 metrelik taş kürelere kadar bazı eserlerin kökenleri ve kullanım alanları onlarca yıl süren çalışmalara rağmen, hala bilinmiyor. İşte gizemi çözülmemiş 5 tarihi eser...