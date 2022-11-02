2022-11-02 14:49:21 5 soruda tahliye taahhüdü! Bu cevaplar tüm kiracıları ilgilendiriyor
Emlak piyasasında artan fiyatlar, kiracı ve ev sahipleri arasında oluşan gerginlikler daha önce çok üzerinde durulmayan “Tahliye Taahhüdü” konusunu gündeme getirdi. Doç. Dr. Umut Yeniocak, tahliye taahhüdünün hangi durumlarda geçerli olduğuna ve nelere dikkat edilmesi gerektiğine ait soruları cevapladı. Yeniocak ayrıca herkes tarafından bilinmeyen, kira sözleşmesinde ismi yazılı olan eşin tek başına tahliye taahhüdü veremeyeceğini, her iki eşin de imzası bulunmayan tahliyenin gerçekleştirilemeyeceğini söyledi.