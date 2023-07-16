5 çeşit zararı ortaya çıktı! Kimse bilmiyordu! Çorbanıza bile katarken iki kere düşüneceksiniz

Baharat tüketimi toplumumuzda oldukça fazla. Yemekte ve salatalarda mutlaka baharat kullanırız ancak kullandığımız baharatların ne kadar yararlı olduğunu biliyor muyuz? Genelde baharatların hepsinin yararlı olduğunu düşünürüz ancak öyle değil. Bu baharatı sıklıkla tüketiyorsanız hemen bırakın! 5 çeşit zararı ortaya çıktı. Uzmanlar uyardı, ölüme kadar götürüyor. Kimse bunu bilmiyordu. Çorbanıza bile katarken iki kere düşünün!