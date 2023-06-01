2023-06-01 16:27:22 45 yıl önce denenmişti! Müthiş gelişme duyuruldu! ‘Teravat Çağı' bu yıl başlayacak
Küresel rüzgar enerjisi kurulu gücü geçen yıl itibarıyla ilave edilen 78 gigavatla toplam 906 gigavata ulaşırken, bu yıl içinde bu kapasitenin 1 teravata seviyesine ulaşması bekleniyor. Küresel Rüzgar Enerjisi Konseyi (GWEC) verilerinden derlenen bilgilere göre, 45 yıl önce Danimarka'da deneysel olarak başlatılan rüzgar enerjisi sektörü bugün küresel ölçekte elektrik üretiminde önemli paya sahip bulunuyor.