İşte Ramazanda yapılan en büyük 10 hata! Uzman isim tek tek açıkladı...

Uzman isim tek tek Ramazan'da yapılan hataları söyledi.

Ramazan ayını bir şifa ayına dönüştürmek sizin elinizde. Ancak farkında olmadan yaptığımız bazı hatalar faydadan çok zarar getiriyor. Fitoterapi Uzmanı Dr. Ümit Aktaş, Ramazan sofralarının vazgeçilmez 3 şifa kaynağını açıklarken, diyabet hastaları için hayati uyarılarda bulundu. İşte orucunuzu sabote eden 10 kritik hata!

Orucun o mucizevi detoks ve şifa etkisini sıfırlayan öyle sinsi alışkanlıklarımız var ki, maalesef doğru bildiğimiz yanlışların kurbanı oluyoruz. Fitoterapi Uzmanı Dr. Ümit Aktaş, orucun şifasını ikiye katlayacak ve bedeninizi korumaya alacak o altın kuralları açıkladı.

Dr. Ümit Aktaş'a göre, saatlerce tutulan orucun sağlığa fayda sağlayabilmesi için bazı alışkanlıklarla vedalaşmak şart. İşte Ramazan sofralarında en sık tekrarlanan ve metabolizmayı çökerten o 10 hata:

1. İftarda bir anda çok fazla yemeğe yüklenmek. 2. Unlu ve kıvam artırıcılı çorbaları tercih etmek.

3. Çorbadan sonra hiç ara vermeden ana yemeğe geçmek. 4. Buğday ürünleri (ekmek, pide, makarna) tüketmek.

5. "Susarım" endişesi ile sahurda bir anda aşırı su içmek. 6. Enerji üretiminde hayati rol oynayan sülfürlü besinleri ihmal etmek.

7. Uykuyu bölmemek için sahursuz oruç tutmak. 8. Bitkisel protein kaynağı baklagilleri unutmak.

9. Beslenmeyi tamamen karbonhidrat odaklı yapmak. 10. Su içmek yerine çok fazla çay ve kahve tüketmek.

