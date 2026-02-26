Gümüşte sert düzeltme! 90 dolarlık zirve sonrası sert düşüş: Dev bankadan 3 haneli rakam tahmini geldi!
ümüş piyasasında dün yaşanan 90 dolarlık tarihi zirve heyecanı, bugün yerini kar satışlarına bıraktı.
Ons gümüş, son üç haftanın en yüksek seviyesini test etmesinin ardından bugün %2,54 oranında değer kaybederek 86,96 dolar seviyesine kadar geri çekildi. Yatırımcılar zirve sonrası gelen bu kar realizasyonunu takip ederken, küresel piyasalardaki volatilite gümüş fiyatları üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor.
KRİTİK SEVİYE 70 DOLAR Analistler, gümüşte 70 dolar seviyesinin kritik bir eşik olduğuna dikkat çekiyor. Bu seviyenin altına sarkmaların teknik görünümü zayıflatabileceği, üzerinde kalıcılığın ise yeni yükselişleri destekleyebileceği ifade ediliyor.
MORGAN STANLEY'DEN 2026 İÇİN GÜÇLÜ TAHMİN ABD'li yatırım bankası Morgan Stanley, gümüşe ilişkin beklentilerini yukarı yönlü revize etti. Banka, 2026 yıl sonu için ons gümüş tahminini 112 dolar olarak güncelledi. Morgan Stanley analizinde, mevcut fiyatların 89 dolar bandında seyrettiği, kısa vadede 94,50 doların yeni direnç konumunda olduğu belirtilirken, en iyimser senaryoda 128 dolar seviyesinin gündeme gelebileceği ifade edildi.
"100 DOLAR ARTIK 'NE ZAMAN' MESELESİ" Morgan Stanley Emtia Masası Başkanı, gümüş piyasasına ilişkin değerlendirmesinde dikkat çeken ifadeler kullandı. Açıklamada şu görüşlere yer verildi:
"Gümüşte bugün gördüğümüz 89 dolar seviyesi bir tesadüf değil. Fiziksel piyasadaki kıtlık, finansal talebin çok ötesine geçti. Gümüşün 100 doların üzerine çıkması artık 'eğer' değil, 'ne zaman' meselesidir."
