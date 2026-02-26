  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Bankacılık sektörünün mevduatı artmaya devam ediyor 45 yaş sonrası için yapılan araştırma çok ses getirecek: Doğru beslenin: Ömrünüze 3 yıl ekleyin İşte Ramazanda yapılan en büyük 10 hata! Uzman isim tek tek açıkladı... Gümüşte sert düzeltme! 90 dolarlık zirve sonrası sert düşüş: Dev bankadan 3 haneli rakam tahmini geldi! Devir tasarruf devri! Bulaşık makinesinde bunu asla yapmayın TİKA’dan Kerkük'te 450 aileye gıda yardımı Epstein bağlantılı uçuşlar 2019'a kadar o Avrupa ülkesinden yapılmış
Ekonomi
6
Yeniakit Publisher
Gümüşte sert düzeltme! 90 dolarlık zirve sonrası sert düşüş: Dev bankadan 3 haneli rakam tahmini geldi!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Gümüşte sert düzeltme! 90 dolarlık zirve sonrası sert düşüş: Dev bankadan 3 haneli rakam tahmini geldi!

ümüş piyasasında dün yaşanan 90 dolarlık tarihi zirve heyecanı, bugün yerini kar satışlarına bıraktı.

#1
Foto - Gümüşte sert düzeltme! 90 dolarlık zirve sonrası sert düşüş: Dev bankadan 3 haneli rakam tahmini geldi!

Ons gümüş, son üç haftanın en yüksek seviyesini test etmesinin ardından bugün %2,54 oranında değer kaybederek 86,96 dolar seviyesine kadar geri çekildi. Yatırımcılar zirve sonrası gelen bu kar realizasyonunu takip ederken, küresel piyasalardaki volatilite gümüş fiyatları üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor.

#2
Foto - Gümüşte sert düzeltme! 90 dolarlık zirve sonrası sert düşüş: Dev bankadan 3 haneli rakam tahmini geldi!

KRİTİK SEVİYE 70 DOLAR Analistler, gümüşte 70 dolar seviyesinin kritik bir eşik olduğuna dikkat çekiyor. Bu seviyenin altına sarkmaların teknik görünümü zayıflatabileceği, üzerinde kalıcılığın ise yeni yükselişleri destekleyebileceği ifade ediliyor.

#3
Foto - Gümüşte sert düzeltme! 90 dolarlık zirve sonrası sert düşüş: Dev bankadan 3 haneli rakam tahmini geldi!

MORGAN STANLEY'DEN 2026 İÇİN GÜÇLÜ TAHMİN ABD'li yatırım bankası Morgan Stanley, gümüşe ilişkin beklentilerini yukarı yönlü revize etti. Banka, 2026 yıl sonu için ons gümüş tahminini 112 dolar olarak güncelledi. Morgan Stanley analizinde, mevcut fiyatların 89 dolar bandında seyrettiği, kısa vadede 94,50 doların yeni direnç konumunda olduğu belirtilirken, en iyimser senaryoda 128 dolar seviyesinin gündeme gelebileceği ifade edildi.

#4
Foto - Gümüşte sert düzeltme! 90 dolarlık zirve sonrası sert düşüş: Dev bankadan 3 haneli rakam tahmini geldi!

"100 DOLAR ARTIK 'NE ZAMAN' MESELESİ" Morgan Stanley Emtia Masası Başkanı, gümüş piyasasına ilişkin değerlendirmesinde dikkat çeken ifadeler kullandı. Açıklamada şu görüşlere yer verildi:

#5
Foto - Gümüşte sert düzeltme! 90 dolarlık zirve sonrası sert düşüş: Dev bankadan 3 haneli rakam tahmini geldi!

"Gümüşte bugün gördüğümüz 89 dolar seviyesi bir tesadüf değil. Fiziksel piyasadaki kıtlık, finansal talebin çok ötesine geçti. Gümüşün 100 doların üzerine çıkması artık 'eğer' değil, 'ne zaman' meselesidir."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
O zaman da "Reis" idi, şimdi de "Reis" Erdoğan’ın yanındaki bu delikanlıyı tanıdınız mı?
Gündem

O zaman da "Reis" idi, şimdi de "Reis" Erdoğan’ın yanındaki bu delikanlıyı tanıdınız mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın doğum günü vesilesiyle paylaşılan gençlik yılları fotoğrafları sosyal medyayı salladı. İstanbul Valisi..
Terörist Netanyahu’dan Osmanlı’ya iftira
Dünya

Terörist Netanyahu’dan Osmanlı’ya iftira

Filistin topraklarını işgal altında tutan kandan beslenen İsrail'in terörist Başbakanı Netanyahu Osmanlı’ya "işgalci" iftirası attı. ..
Rus Liderden Kur’an-ı Kerim’e Büyük Tazim! Putin Kur'an'a Koştu, Dünya ‘Hu’ Sesiyle İnliyor!
Gündem

Rus Liderden Kur’an-ı Kerim’e Büyük Tazim! Putin Kur'an'a Koştu, Dünya ‘Hu’ Sesiyle İnliyor!

Türkiye’den yayılan ve kalpleri titreten manevi dalga, sınırları aşarak tüm dünyayı hidayet nuruyla aydınlatıyor. Kabe'de yükselen "Hacılar ..
Çin pilotlarını eğitti vatana ihanetten tutuklandı
Gündem

Çin pilotlarını eğitti vatana ihanetten tutuklandı

ABD’de eski Hava Kuvvetleri pilotu, Çin Hava Kuvvetleri pilotlarına eğitim verdiği gerekçesiyle tutuklandı. ABD’li pilotun vatana ihanetten ..
Şeytani Profesöre mahkemeden red! Aldığı ceza hukuka uygun bulundu!
Gündem

Şeytani Profesöre mahkemeden red! Aldığı ceza hukuka uygun bulundu!

İstanbul'da, çocuklara ketamin vererek gerçeğe aykırı aile içi cinsel istismar raporu çıkardığı iddiasıyla tutuklanan şeytani Prof. Dr. Süle..
Türkiye'den korkan İsrail'den askeri hamle
Dünya

Türkiye'den korkan İsrail'den askeri hamle

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye'nin yüksek teknolojiyle geliştirdiği silahlar terör devleti İsrail'in uykularını k..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23