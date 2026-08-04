Kaan mı F-35 mi? İşin piri 'bunu çözemezler' diyerek açıkladı

İsrailli üst düzey bir yetkili, ülkenin önümüzdeki 10 yıl içinde hem insanlı hem de insansız hayalet savaş uçakları geliştirmeyi hedeflediğini açıkladı. Bu çıkışın, Türkiye'nin Milli Muharip Uçak KAAN projesi ile insansız savaş uçağı KIZILELMA ve ANKA-3 gibi platformlarda kaydettiği ilerlemeyle aynı döneme denk gelmesi de dikkat çekti.