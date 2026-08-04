Kaan mı F-35 mi? İşin piri 'bunu çözemezler' diyerek açıkladı
Savunma analisti Fazıl Altay ise İsrail'in yerli savaş uçağı planını Milli Muharip Uçak Kaan ile F-35'lerin kıyaslamasını yaparak değerlendirdi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Savunma analisti Fazıl Altay ise İsrail'in yerli savaş uçağı planını Milli Muharip Uçak Kaan ile F-35'lerin kıyaslamasını yaparak değerlendirdi.
İsrail'in, kendi beşinci nesil savaş uçağını geliştirmeye yönelik yeni bir program üzerinde çalıştığını duyurması, savunma çevrelerinde dikkatle takip ediliyor. Washington ile Tel Aviv arasında son dönemde yaşanan görüş ayrılıklarının gölgesinde gelen açıklama gündem oldu.
İsrailli üst düzey bir yetkili, ülkenin önümüzdeki 10 yıl içinde hem insanlı hem de insansız hayalet savaş uçakları geliştirmeyi hedeflediğini açıkladı. Bu çıkışın, Türkiye'nin Milli Muharip Uçak KAAN projesi ile insansız savaş uçağı KIZILELMA ve ANKA-3 gibi platformlarda kaydettiği ilerlemeyle aynı döneme denk gelmesi de dikkat çekti.
Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan savunma analisti Fazıl Altay, KAAN ile İsrail'in envanterindeki F-35I savaş uçaklarını karşılaştırdı. Altay'a göre, özellikle hava-hava muharebelerinde KAAN'ın sahip olacağı bazı teknolojik özellikler önemli avantajlar sağlayabilir.
Altay, KAAN'ın entegre kızılötesi arama ve takip sistemi (IRST) sayesinde hava hedeflerinin termal izini daha etkin şekilde tespit edebileceğini savunurken, F-35I'ın bu kabiliyeti gövde içine entegre edemediğini, harici pod kullanımının ise uçağın radar görünürlüğünü artırabileceğini öne sürdü.
Yakın hava muharebelerinde düşük termal iz ve KIZILELMA gibi insansız hava araçlarıyla müşterek görev yapabilme kabiliyetinin de KAAN'a avantaj sağlayabileceğini ifade eden Altay, F-35I'ın gövde dışında taşıdığı bazı hava-hava füzelerinin uçağın düşük görünürlük özelliğini olumsuz etkileyebileceğini dile getirdi.
Analist, İsrail'in gelecek nesil savaş uçağı konusunda ABD veya Batılı konsorsiyumlardan yeni platform tedarik etmesinin de kolay olmayacağını iddia etti. Bu nedenle Tel Aviv yönetiminin kendi savaş uçağını geliştirme kararını stratejik açıdan doğru bulduğunu belirten Altay, ülkenin kritik alanlarda hâlâ Batı teknolojilerine bağımlı olduğuna dikkat çekti.
Motor teknolojisinin İsrail açısından en önemli sorunlardan biri olmaya devam ettiğini ifade eden Altay, F-35'lerde kullanılan F135 motorunun özellikle sıcak ve çöl iklimlerinde yaşadığı bakım problemlerine işaret ederek, İsrail'in henüz yerli turbofan motor üretim altyapısına sahip olmadığını söyledi.
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