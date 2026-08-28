40’a yakın meyve yetişiyor Tropikal lezzetler Alanya’yı çok sevdi

Çiftçi Kayıt Sistemi verileri ve saha çalışmalarına göre, 2016'da 859 olan tropikal meyve üreticisi sayısı 2026'da 2 bin 227'ye yükseldi. Üretici sayısında son 10 yılda yüzde 159 artış oldu. Üretim alanı da bu dönemde yüzde 95 artışla 19 bin 282 dekardan 37 bin 605 dekara çıktı.