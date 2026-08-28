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Osimhen'i anlatmaya gerek görmedi bile... O yıldızı tarihe yazdı! Rıdvan Dilmen'den olay sözler

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Osimhen'i anlatmaya gerek görmedi bile... O yıldızı tarihe yazdı! Rıdvan Dilmen'den olay sözler

Fenerbahçeli isim Rıdvan Dilmen'den tüm Galatasaraylıları şaşırtacak açıklamalar zinciri geldi...

#1
Foto - Osimhen'i anlatmaya gerek görmedi bile... O yıldızı tarihe yazdı! Rıdvan Dilmen'den olay sözler

Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın yıldızları Victor Osimhen ve Lucas Torreira için dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Osimhen'in performansının artık anlatılmaya ihtiyaç bırakmadığını söyleyen Dilmen, asıl büyük övgüyü Torreira'ya yaptı. Uruguaylı futbolcuyu Galatasaray tarihinin en önemli oyuncularından biri olarak gösteren Dilmen, "Gittiği zaman değeri anlaşılacak" dedi.

#2
Foto - Osimhen'i anlatmaya gerek görmedi bile... O yıldızı tarihe yazdı! Rıdvan Dilmen'den olay sözler

TV8'de Galatasaray'ı değerlendiren Rıdvan Dilmen, sarı-kırmızılı takımda bazı futbolcuların sağladığı katkının yalnızca saha içindeki rakamlarla ölçülemeyeceğine işaret etti. Dilmen'in üzerinde özellikle durduğu isim Lucas Torreira oldu.

#3
Foto - Osimhen'i anlatmaya gerek görmedi bile... O yıldızı tarihe yazdı! Rıdvan Dilmen'den olay sözler

Dilmen, önce Victor Osimhen'e değindi. Nijeryalı yıldızın ortaya koyduğu performansın zaten herkes tarafından görüldüğünü belirten deneyimli yorumcu, Osimhen'i uzun uzun anlatmanın izleyici açısından gereksiz hale geldiğini söyledi.

#4
Foto - Osimhen'i anlatmaya gerek görmedi bile... O yıldızı tarihe yazdı! Rıdvan Dilmen'den olay sözler

Ardından sözü Lucas Torreira'ya getiren Dilmen, Uruguaylı orta sahanın Galatasaray'a gelişinden bu yana sağladığı katkıya dikkat çekti. Rakiplerin de bu süreçte çok sayıda orta saha transferi yaptığını hatırlatan Dilmen, Galatasaray'ın Torreira'dan aldığı verimin farklı bir seviyede olduğunu vurguladı.

#5
Foto - Osimhen'i anlatmaya gerek görmedi bile... O yıldızı tarihe yazdı! Rıdvan Dilmen'den olay sözler

Deneyimli yorumcu, "Bir oyuncu, bir kulübe bu kadar faydalı olabilir" sözleriyle Torreira'nın sarı-kırmızılı takımdaki yerini anlattı. Uruguaylı futbolcunun ilk üç yılındaki performansını "muazzam" olarak nitelendiren Dilmen, dördüncü yılın sonlarına doğru ailevi problemler nedeniyle bir düşüş yaşadığını söyledi.

#6
Foto - Osimhen'i anlatmaya gerek görmedi bile... O yıldızı tarihe yazdı! Rıdvan Dilmen'den olay sözler

"Torreira, Galatasaray tarihinin en önemli oyuncularından bir tanesi. Gittiği zaman değeri anlaşılacak."

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