Osimhen'i anlatmaya gerek görmedi bile... O yıldızı tarihe yazdı! Rıdvan Dilmen'den olay sözler
Fenerbahçeli isim Rıdvan Dilmen'den tüm Galatasaraylıları şaşırtacak açıklamalar zinciri geldi...
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Fenerbahçeli isim Rıdvan Dilmen'den tüm Galatasaraylıları şaşırtacak açıklamalar zinciri geldi...
Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın yıldızları Victor Osimhen ve Lucas Torreira için dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Osimhen'in performansının artık anlatılmaya ihtiyaç bırakmadığını söyleyen Dilmen, asıl büyük övgüyü Torreira'ya yaptı. Uruguaylı futbolcuyu Galatasaray tarihinin en önemli oyuncularından biri olarak gösteren Dilmen, "Gittiği zaman değeri anlaşılacak" dedi.
TV8'de Galatasaray'ı değerlendiren Rıdvan Dilmen, sarı-kırmızılı takımda bazı futbolcuların sağladığı katkının yalnızca saha içindeki rakamlarla ölçülemeyeceğine işaret etti. Dilmen'in üzerinde özellikle durduğu isim Lucas Torreira oldu.
Dilmen, önce Victor Osimhen'e değindi. Nijeryalı yıldızın ortaya koyduğu performansın zaten herkes tarafından görüldüğünü belirten deneyimli yorumcu, Osimhen'i uzun uzun anlatmanın izleyici açısından gereksiz hale geldiğini söyledi.
Ardından sözü Lucas Torreira'ya getiren Dilmen, Uruguaylı orta sahanın Galatasaray'a gelişinden bu yana sağladığı katkıya dikkat çekti. Rakiplerin de bu süreçte çok sayıda orta saha transferi yaptığını hatırlatan Dilmen, Galatasaray'ın Torreira'dan aldığı verimin farklı bir seviyede olduğunu vurguladı.
Deneyimli yorumcu, "Bir oyuncu, bir kulübe bu kadar faydalı olabilir" sözleriyle Torreira'nın sarı-kırmızılı takımdaki yerini anlattı. Uruguaylı futbolcunun ilk üç yılındaki performansını "muazzam" olarak nitelendiren Dilmen, dördüncü yılın sonlarına doğru ailevi problemler nedeniyle bir düşüş yaşadığını söyledi.
"Torreira, Galatasaray tarihinin en önemli oyuncularından bir tanesi. Gittiği zaman değeri anlaşılacak."
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