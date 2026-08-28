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Şehir zangır zangır sallandı! 6 büyüklüğünde deprem

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Şehir zangır zangır sallandı! 6 büyüklüğünde deprem

Ülke şiddetli depremle sarsıldı. 6 büyüklüğündeki deprem, 10 kilometre derinlikte kaydedildi.

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Foto - Şehir zangır zangır sallandı! 6 büyüklüğünde deprem

Yemen’in Hadramevt vilayetine bağlı El-Mukalla kenti açıklarında Aden Körfezi’nde 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

#2
Foto - Şehir zangır zangır sallandı! 6 büyüklüğünde deprem

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi’ne (USGS) bağlı Ulusal Deprem Bilgi Merkezi verilerine göre deprem, Yemen kıyılarının yaklaşık 173 kilometre açığında ve 10 kilometre derinlikte kaydedildi.

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Foto - Şehir zangır zangır sallandı! 6 büyüklüğünde deprem

Depremin Yemen’in yanı sıra Somali’de de hissedildiği belirtildi. Yemen medyasında, depremin ardından iki artçı sarsıntının meydana geldiği aktarıldı.

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