Böyle rakam duyulmadı! 1 gram altını olan bile bayram edecek!

Ağustos ayında yaklaşık yüzde 15 değer kazanan altın, 4 bin dolar civarından aldığı destekle yeniden 4 bin 600 ile 4 bin 700 dolar bandına tırmandı. Doshi, bu hareketin sarı metaldeki uzun vadeli yükseliş eğiliminin korunduğuna işaret ettiğini vurguluyor. Doshi, 5 bin ila 5 bin 250 dolar bandını makul bir hedef olarak değerlendirirken, Fed'in daha güvercin bir politikaya yönelmesi ya da yeni bir makroekonomik şok yaşanması halinde 5 bin dolar seviyesinin yılın son çeyreğinde görülebileceğini ifade ediyor.