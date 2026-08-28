Böyle rakam duyulmadı! 1 gram altını olan bile bayram edecek!
Küresel piyasalarda yaşanan sert düzeltmelerin ardından varlık yönetim devi State Street Investment Management'tan gelen uzun vadeli ons altın tahmini finans dünyasında adeta bomba etkisi oluşturdu. Küresel kamu borçlarının 40 trilyon doları aşması ve derinleşen enflasyon endişeleriyle birlikte altının güvenli liman cazibesinin katlandığını belirten uzmanlar, 5 bin dolar hedefinin ötesinde 10 bin dolar seviyesinin kaçınılmaz olduğunu savundu. Portföylerde altının payının yüzde 3'e çıkmasıyla tetiklenecek bu devasa sermaye akışı gerçekleşirse, gram altının 18 bin TL'yi aşması bekleniyor.