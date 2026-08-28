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Ekonomi
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Yeniakit Publisher
Böyle rakam duyulmadı! 1 gram altını olan bile bayram edecek!

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Böyle rakam duyulmadı! 1 gram altını olan bile bayram edecek!

Küresel piyasalarda yaşanan sert düzeltmelerin ardından varlık yönetim devi State Street Investment Management'tan gelen uzun vadeli ons altın tahmini finans dünyasında adeta bomba etkisi oluşturdu. Küresel kamu borçlarının 40 trilyon doları aşması ve derinleşen enflasyon endişeleriyle birlikte altının güvenli liman cazibesinin katlandığını belirten uzmanlar, 5 bin dolar hedefinin ötesinde 10 bin dolar seviyesinin kaçınılmaz olduğunu savundu. Portföylerde altının payının yüzde 3'e çıkmasıyla tetiklenecek bu devasa sermaye akışı gerçekleşirse, gram altının 18 bin TL'yi aşması bekleniyor.

#1
Foto - Böyle rakam duyulmadı! 1 gram altını olan bile bayram edecek!

Altın fiyatları rekor seviyelerden gelen düzeltmelere rağmen güçlü görünümünü korurken, uluslararası varlık yönetim şirketlerinden State Street Investment Management bünyesinden çok daha uzun vadeli ve çarpıcı bir öngörü paylaşıldı.

#2
Foto - Böyle rakam duyulmadı! 1 gram altını olan bile bayram edecek!

Altında yıl sonuna doğru 5 bin dolar eşiğinin yeniden gündeme gelebileceğini belirten şirketin Altın Stratejisi Başkanı Aakash Doshi, asıl büyük hareketin bunun çok ötesinde olabileceğini savunuyor.

#3
Foto - Böyle rakam duyulmadı! 1 gram altını olan bile bayram edecek!

Ağustos ayında yaklaşık yüzde 15 değer kazanan altın, 4 bin dolar civarından aldığı destekle yeniden 4 bin 600 ile 4 bin 700 dolar bandına tırmandı. Doshi, bu hareketin sarı metaldeki uzun vadeli yükseliş eğiliminin korunduğuna işaret ettiğini vurguluyor. Doshi, 5 bin ila 5 bin 250 dolar bandını makul bir hedef olarak değerlendirirken, Fed'in daha güvercin bir politikaya yönelmesi ya da yeni bir makroekonomik şok yaşanması halinde 5 bin dolar seviyesinin yılın son çeyreğinde görülebileceğini ifade ediyor.

#4
Foto - Böyle rakam duyulmadı! 1 gram altını olan bile bayram edecek!

Ons altında 5 bin dolar gram altında yaklaşık 9 bin lira seviyesinin görülmesi anlamına geliyor. Doshi'nin uzun vadeli beklentisinin merkezinde sürekli büyüyen küresel kamu borçları yer alıyor. ABD'nin federal borcunun 40 trilyon doları aşması ve benzer mali açmazların İngiltere, Avrupa ile Japonya'da da gözlenmesi, altının küresel ölçekte güvenli liman olarak taşıdığı önemi katlıyor.

#5
Foto - Böyle rakam duyulmadı! 1 gram altını olan bile bayram edecek!

Uzmana göre yüksek tahvil faizlerinin altın için her koşulda olumsuz olduğu yönündeki geleneksel yaklaşım da değişiyor. Doshi, yüksek borç ve enflasyon endişeleri nedeniyle tahvil faizlerinin yükselmesinin, normalde altın üzerinde baskı oluşturması beklenen yüksek maliyetlere rağmen güvenli liman talebini artırarak altın fiyatlarını destekleyebileceğini belirtiyor.

#6
Foto - Böyle rakam duyulmadı! 1 gram altını olan bile bayram edecek!

Altının 10 bin dolara ulaşması için yatırımcıların portföylerini radikal biçimde değiştirmelerine gerek olmadığını savunan Doshi, altın fonlarının halen küresel ETF ve yatırım fonu varlıklarının yüzde 1'inden daha azını oluşturduğuna dikkat çekiyor.

#7
Foto - Böyle rakam duyulmadı! 1 gram altını olan bile bayram edecek!

Doshi, altının portföylerdeki payının zaman içinde yüzde 3 seviyesine yükselmesinin oluşturacağı yatırım talebinin bile ons fiyatını 10 bin dolara taşıyabilecek büyüklükte olabileceğini düşünüyor.

#8
Foto - Böyle rakam duyulmadı! 1 gram altını olan bile bayram edecek!

Bu kapsamda stratejist, 10 bin dolarlık altın hedefi için yaklaşımını, "Mesele bu seviyenin görülüp görülmeyeceği değil, ne zaman görüleceği" sözleriyle özetliyor.

#9
Foto - Böyle rakam duyulmadı! 1 gram altını olan bile bayram edecek!

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