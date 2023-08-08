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Kültür Sanat
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400 yıllık taş evlerin son hali!

2023-08-08 11:00:21
400 yıllık taş evlerin son hali!

Çukurca’nın tarihi kale evleri restore ediliyor.

#1
Foto - 400 yıllık taş evlerin son hali!

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde 400 yıllık taş yapımı ve bölgenin ilk katlı tarihi kale evlerinin turizme kazandırılması için yürütülen restorasyon çalışmaları devam ediyor.

#2
Foto - 400 yıllık taş evlerin son hali!

Çukurca Belediyesi ve Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından Cumhuriyet Mahallesi'ndeki tarihi kale evlerinin turizme kazandırılması amacıyla yürütülen çalışmalar sürüyor.

#3
Foto - 400 yıllık taş evlerin son hali!

Devam eden çalışmalar hakkında bilgi veren Belediye Başkanı Ensar Dündar, “İlçemizde bulunan tarihi kale taş evleri yapımına göreve geldiğimizde hemen başladık. Geçen yıl ilçemizde 7 tane ev tamamlandı.

#4
Foto - 400 yıllık taş evlerin son hali!

Bu yıl da 2 tane daha tarihi taş evimizin yapımına başladık. Toplamda 9 ev restore edilerek, butik otel tarzında ilçemizin turizme sunmayı hedefliyoruz” dedi.

#5
Foto - 400 yıllık taş evlerin son hali!

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