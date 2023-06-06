400 yıl önce yapıldı! Bu caminin hikayesi ibretlik

Sanki Yedim Camii İmam Hatibi Abdullah Kutluoğlu, “Bu cami Fatih ilçesi, Kırbacı Sokak’ta bulunmaktadır. 17. yüzyılda yapıldığı tarihlerde geçmektedir ancak 1900’lü yıllarda İstanbul’da büyük bir yangın olmuş. Unkapanı’na kadar bütün evler ve cami yanmış. Burası bir müddet arsa olarak kalmış. Daha sonra 1959 yılında mahalle sakinleri tarafından beton örme olarak yapılmıştır. 400 yıllık cami. Bu camiyi Keçecizade Hayrettin Efendi ve Adanalı Şakir Efendi tarafından yaptırıldığı rivayet edilmektedir. Bu zat 'sanki yedim' diyerek alacağı yiyecek bir şeyin 1 kilo yerine diyelim 1 kilo muz mu alacak? 1 kilo elma mı alacak? Yarım kilo almış sanki yedim diyerek tasarruf yapmak suretiyle bu camiyi yaptırdığı rivayet edilmektedir. Camide 200 - 250 kişiye kadar ibadet edilebiliyor. Cuma günleri cami doluyor ama diğer vakitlerde 15 - 20 kişiyle namaz kılıyoruz” şeklinde konuştu.