400 yıl önce yapıldı! Bu caminin hikayesi ibretlik

Caminin insanlara verdiği mesaja değinen Kutluoğlu, “Cami hikayesinin anlatmayı hedeflediği, öz ve kesin olarak tasarruf yani bulduğumuz bir şeyi, kazandığımız bir şeyin hepsini harcarsak yarın, öbür gün Allah göstermesin başkasına muhtaç oluruz. Ecdadımızın da söylediği atasözü ‘ak akçe kara gün içindir’ kazandığımızın bir kısmını tasarruf yapmak suretiyle evalıyoruz, araba alıyoruz. Tasarruf yapmasak bir şey alabilir miyiz? Alamayız onun için bu cami güzel bir örnek tasarruf yapmış ve ecdat böyle bir eser bırakmış” dedi.