400 bin üretim hedefiyle dünya devlerine meydan okuyor! Türkiye’nin “Çelik Kubbe”si para bastı, ihracat rekorları altüst oldu
Borsa İstanbul’un en değerli şirketi ASELSAN, 2026 yılına reel bazda yüzde 15 hasılat artışı ve 34,3 milyar TL’lik dev bir kazançla başlayarak savunma sanayisinde kritik bir eşiği daha geride bıraktı. Özellikle "Çelik Kubbe" projesi ve yeni nesil radar sistemlerinin sürüklediği bu büyüme, ihracat sözleşmelerinde yaşanan yüzde 69’luk patlamayla birleşerek şirketin bakiye siparişlerini 20,7 milyar dolara taşıdı. Genel Müdür Ahmet Akyol, Oğulbey Teknoloji Üssü ile üretim kapasitelerini katladıklarını müjdeleyerek, bu yıl sonuna kadar 400 bin adet ürünü teslim ederek küresel pazarda rakipsiz bir üretim ölçeğine ulaşmayı hedeflediklerini açıkladı.