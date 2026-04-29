400 bin üretim hedefiyle dünya devlerine meydan okuyor! Türkiye’nin “Çelik Kubbe”si para bastı, ihracat rekorları altüst oldu

Ahmet Akyol, son iki yıldaki yatırımlara dikkati çekerek, AR-GE harcamalarını yüzde 41 artırarak 357 milyon dolara, seri üretime yönelik yatırımlarını ise yüzde 261 artırarak 137 milyon dolara çıkardıklarını belirtti. Akyol, şöyle devam etti: "Geçtiğimiz yılın tamamında yaptığımız yatırımın yarısını ilk çeyrekte yapmış durumdayız. Bu yatırım iştahımızın arkasında, ASELSAN'ın ürün ve teknolojilerine olan yoğun ihtiyaç ve talep var. Sahadaki ihtiyaçlara çok daha hızlı yanıt verecek, maliyet etkin tasarımlara odaklanan ve ürünleşme süresini kısaltan yaklaşımlarımızla, dünyaya çok daha hızlı ve fazla sayıda ürün sunabilme yeteneği kazanıyoruz. Geçtiğimiz yıl 286 bin ürünü son kullanıcılara teslim ederek yakaladığımız başarıyı, bu yıl 400 bin adet seviyesini aşarak bir üst boyuta taşımayı hedefliyoruz. Oğulbey Teknoloji Üssü başta olmak üzere devreye aldığımız kapasite artışları, bu üretim ölçeğini yönetecek kritik bir eşik niteliğindedir."