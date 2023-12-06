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Yaşam
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40 yıllık hayali gerçek oldu

2023-12-06 21:04:55
40 yıllık hayali gerçek oldu

Hakkari'de yaşayan Muhyettin amcanın 40 yıllık hayali gerçek oldu ve 15 dönümlük araziye 500 meyve fidanı dikti.

#1
Foto - 40 yıllık hayali gerçek oldu

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde yaşayan Muhyettin Ertuğrul (65) isimli şahıs, 40 yıllık hayalini gerçekleştirerek, köyünün karşısında bulunan iki dağ arasında kalan 15 dönümlük araziye 500 meyve fidanı dikti.

#2
Foto - 40 yıllık hayali gerçek oldu

İlçenin Demirkonak köyünde 40 yıldan fazla çiftçilikle uğraşan 65 yaşındaki Muhyettin Ertuğrul, hayalini gerçekleştirmek için Tarım ve Orman Müdürlüğüne başvurdu.

#3
Foto - 40 yıllık hayali gerçek oldu

Yüksekova Ziraat Odası öncülüğünde yaptığı başvuruyla 40 yıllık hayali olan arazi için 500 fidanı almaya hak kazanan Muhyettin amca, hayalini gerçekleştirdiği araziyi Yüksekova Ziraat Odası Başkanı Perviz Geçirgen ile birlikte gezdi.

#4
Foto - 40 yıllık hayali gerçek oldu

40 yıllık hayalini gerçekleştirdiğini belirten Muhyettin Ertuğrul, “65 yaşındaydım hala çiftçilikle uğraşıyorum. Ben yıllardır köyümde yonca ve buğday ekiyorum, ama yıllardır hayalim olan 2 dağ arasında kalan 15 dönümlük araziyi yeşile dönüştürmekti.

#5
Foto - 40 yıllık hayali gerçek oldu

#6
Foto - 40 yıllık hayali gerçek oldu

Muhyettin amcanın 40 yıldır beklediği ana şahit olduğunu belirten Yüksekova Ziraat Odası Başkanı Perviz Geçirgen ise “Bugün Muhyettin amcamızın 2 dağ arasında bulunan tarlasındayız. Amcamızın 40 yıllık bir hayali vardı, o hayali gerçekleşti. Arazisini şu an meyve ağaçlarıyla donattı. Bizde kendilerini ziyaret edip tebrik ettik. İnan şu an çok mutluyuz, çünkü amcamız o sevdasından vazgeçmedi ve en sonunda başardı. Allah ondan razı olsun” ifadelerini kullandı.

#7
Foto - 40 yıllık hayali gerçek oldu

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