40 yıllık hayali gerçek oldu

Muhyettin amcanın 40 yıldır beklediği ana şahit olduğunu belirten Yüksekova Ziraat Odası Başkanı Perviz Geçirgen ise “Bugün Muhyettin amcamızın 2 dağ arasında bulunan tarlasındayız. Amcamızın 40 yıllık bir hayali vardı, o hayali gerçekleşti. Arazisini şu an meyve ağaçlarıyla donattı. Bizde kendilerini ziyaret edip tebrik ettik. İnan şu an çok mutluyuz, çünkü amcamız o sevdasından vazgeçmedi ve en sonunda başardı. Allah ondan razı olsun” ifadelerini kullandı.