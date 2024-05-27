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4 kente kritik deprem uyarısı! ‘Bunlar depremlerini bekliyor…’

2024-05-27 13:20:42
4 kente kritik deprem uyarısı! ‘Bunlar depremlerini bekliyor…’

Kuzey Anadolu Fayı'nın güney koluna dikkat çeken Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan’dan yeni uyarılar geldi. 4 kenti uyaran uzman isim, “Bunlar depremlerini bekliyor” dedi. Kuzey Anadolu Fayı'nın güney koluna dikkat çeken Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, bazı başlıca illere dikkat çekti. "Bunlar çok etkin ve vahşi kırıklardır. Bunların üretebileceği deprem büyüklükleri 7,3’e kadar yükselir" diye konuşan Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan "Burada yapılması gereken sağlam yerde sağlam konutu yapmaktır" diye konuştu. Flash TV'de bir canlı yayına katılan Ercan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

1
#1
Foto - 4 kente kritik deprem uyarısı! ‘Bunlar depremlerini bekliyor…’

"HER ZAMAN SÖYLÜYORUZ" Türkiye’nin bir deprem ülkesi olduğunu her zaman söylüyoruz. Türkiye verimli bir ovada yer aldığı için hepsi kırık kuşakları içerisinde yer alır. Dolasıyla bizim büyükşehirlerimizin hepsi (Doğu Karadeniz ve Orta Anadolu) dışında birinci derece deprem kuşakları üzerindedir. Bunların yerlerini değiştirmek mümkün değil. Aydın, İzmir, Bodrum ve Fethiye’nin yerlerini değiştiremezsin. Burada yapılması gereken sağlam yerde sağlam konutu yapmaktır. Yapıları yıkan depremin odağından çıkan sarsıntı gücüdür.

#2
Foto - 4 kente kritik deprem uyarısı! ‘Bunlar depremlerini bekliyor…’

4 KENTE DİKKAT ÇEKTİ Marmara’dan söz ettiğimiz zaman hep kuzeyinden bahsediyoruz. Marmara’nın güneyi dediğimiz zaman aklımıza gelen Yalova, Bursa, Balıkesir, Çanakkale gibi başlıca iller bunlar. Marmara’yı etkileyen ana kırık; Kuzey Anadolu Kırığı. Kuzey Anadolu Kırığı’nın kuzey kolu 1999’da Gölcük’te deprem yaptı. Bunun güney kolu Akyazı’dan geliyor. Türkiye’de deprem açısından en sıkıntılı yerlerin Düzce, Akyazı, Adapazarı, Sapanca kesimi olduğunu söylemiştim.

#3
Foto - 4 kente kritik deprem uyarısı! ‘Bunlar depremlerini bekliyor…’

"BUNLAR DEPREMLERİNİ BEKLİYOR" Çünkü Kuzey Anadolu Kırığı Bingöl’den başlayıp buraya kadar tek kolla gelirken buradan dallanır. Bu dallardan bir tanesi Gemlik kolu olarak devam eder. İznik Gölü’nden geçtikten sonra Gemlik Körfezi’ne girer ve Mudanya üzerinden Bandırma ve Erdek’e gider. Erdek’ten sonra bu kırığın adı değişir ve Edincik olur. Bugün bizim adını andığımız Balıkesir iline bağlı olan Kapıdağ Yarımadası’nı ada biçiminde kesmek gayreti içindedir. Çünkü yer diridir. Milyonlarca yıl sonra göreceğiz ki Kapıdağ Yarımadası bir ada olmuş.

#4
Foto - 4 kente kritik deprem uyarısı! ‘Bunlar depremlerini bekliyor…’

Burada Balıkesir ilinden söz ediyorum. Balıkesir ve Bursa’yı etkileyen Kuzey Anadolu Kırığı’nın güney koludur. Bu güney kolu Ulubatlı üzerinden geliyor Manyas’a buradan da Yenice-Gönen Kırığı olarak Altınoluk’tan Edremit Körfezi’ne giriyor. Edremit Körfezi çok önemli, kuzeyi Çanakkale’ye aittir.

#5
Foto - 4 kente kritik deprem uyarısı! ‘Bunlar depremlerini bekliyor…’

Bunun üzerinde bir de Çan-Biga Kırığı vardır. Bunlar çok etkin ve vahşi kırıklardır. Bunların üretebileceği deprem büyüklükleri 7,3’e kadar yükselir. Bunlar depremlerini bekliyor.

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