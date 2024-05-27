2024-05-27 13:20:42 4 kente kritik deprem uyarısı! ‘Bunlar depremlerini bekliyor…’
Kuzey Anadolu Fayı'nın güney koluna dikkat çeken Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan’dan yeni uyarılar geldi. 4 kenti uyaran uzman isim, “Bunlar depremlerini bekliyor” dedi. Kuzey Anadolu Fayı'nın güney koluna dikkat çeken Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, bazı başlıca illere dikkat çekti. "Bunlar çok etkin ve vahşi kırıklardır. Bunların üretebileceği deprem büyüklükleri 7,3’e kadar yükselir" diye konuşan Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan "Burada yapılması gereken sağlam yerde sağlam konutu yapmaktır" diye konuştu. Flash TV'de bir canlı yayına katılan Ercan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle: