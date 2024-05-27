4 kente kritik deprem uyarısı! ‘Bunlar depremlerini bekliyor…’

"BUNLAR DEPREMLERİNİ BEKLİYOR" Çünkü Kuzey Anadolu Kırığı Bingöl’den başlayıp buraya kadar tek kolla gelirken buradan dallanır. Bu dallardan bir tanesi Gemlik kolu olarak devam eder. İznik Gölü’nden geçtikten sonra Gemlik Körfezi’ne girer ve Mudanya üzerinden Bandırma ve Erdek’e gider. Erdek’ten sonra bu kırığın adı değişir ve Edincik olur. Bugün bizim adını andığımız Balıkesir iline bağlı olan Kapıdağ Yarımadası’nı ada biçiminde kesmek gayreti içindedir. Çünkü yer diridir. Milyonlarca yıl sonra göreceğiz ki Kapıdağ Yarımadası bir ada olmuş.