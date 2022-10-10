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Türkiye
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4. kattan atladı, ağır yaralandı

2022-10-10 15:19:00
4. kattan atladı, ağır yaralandı

Olay, saat 04.00 sıralarında Konya'nın Beyşehir ilçesi, Dalyan Mahallesinde bulunan 4 katlı bir apartmanda meydana geldi.

#1
Foto - 4. kattan atladı, ağır yaralandı

Edinilen bilgiye göre, polis merkezine gelen “darp edilen bir genç kızı zorla bir araca bindirmeye çalışıyorlar” şeklindeki ihbar üzerine olay yerine polis sevk edildi. Polis ekipleri, 4 katlı apartmanın 4’üncü kat penceresinden ağlayarak kendisini aşağıya atacağını söyleyen genç kızı görünce, durumu merkeze bildirerek itfaiye ve ambulans talebinde bulundu.

#2
Foto - 4. kattan atladı, ağır yaralandı

Genç kızı ikna etmeye yönelik çabalar sürerken genç kızın “gelmeyin, atlarım” sözü üzerine polis ekipleri sokaktan görüş mesafesinde uzaklaşırken, ardından pencereden aşağıya sarkan genç kız kendini bir anda aşağıya bıraktı.

#3
Foto - 4. kattan atladı, ağır yaralandı

Tutunduğu pencere pervazından yorulunca ellerini bırakan genç kız, aşağıdaki katlarda bulunan pencere pervazına çarptıktan sonra sokak üzerinde park halinde bulunan bir otomobilin arka camının üzerine düştü. Ağır yaralanan genç kız, adrese gelen olay yerindeki ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Genç kız, acil servisteki müdahalenin ardından vücudunda bulunan kırıklar sebebiyle hayati tehlikesi bulunması nedeniyle Konya’ya nakledildi.

#4
Foto - 4. kattan atladı, ağır yaralandı

Olay yeri inceleme ekipleri araçta ve sonradan savcılığın izni üzerine çilingirle kapısı açılan dairede incelemelerde bulundu. Görgü tanığı olan komşularının verdiği ifade doğrultusunda, 1' kadın 2 kişi ifadesi alınmak üzere ekiplerce karakola götürüldü.

#5
Foto - 4. kattan atladı, ağır yaralandı

Görgü tanıkları, öğrenci olduğunu belirttikleri 21 yaşındaki S.Ç. ile bazı kişiler arasında olayın öncesinde tartışma yaşandığını ve genç kızın darp edildiğini gördüklerini öne sürdü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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