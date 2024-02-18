4 asırdır müşterilerini ağırlıyor

Hayvan pazarının kurulduğu cuma günlerinde özellikle cuma namazından sonra en kalabalık saatlerini yaşayan han, geçen yıl Büyükorhan Belediyesi tarafından restore edildi. Tamamen ahşap olan handa faaliyet gösteren 10 lokanta, aile işletmesi niteliğiyle hizmetini sürdürüyor. Günün erken saatlerinde gelerek ocağı yakan lokantacılar, pişirdikleri kavurma ve güveci müşterilerine servis ediyor. Haftanın diğer günlerinde de açık olan hana, özellikle hayvan pazarının kurulduğu cumaları çevre il ve ilçelerden gelenler, kavurma ve güveci tadıyor.