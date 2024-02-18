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Yaşam
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4 asırdır müşterilerini ağırlıyor

2024-02-18 00:01:21
4 asırdır müşterilerini ağırlıyor

Bursa'nın Büyükorhan ilçesinde 4 asırdır faaliyet gösteren ve geçen yıl restore edilen Tahıl Hanı'ndaki lokantacılar, odun ateşinde kavurma ve güveç pişirip müşterilerine servis ederek geleneği yaşatıyor.

#1
Foto - 4 asırdır müşterilerini ağırlıyor

İlin güneyindeki dağ ilçelerinden 10 bin nüfuslu Büyükorhan'da "Cuma Pazarı" olarak bilinen mevki, Tahıl Hanı, canlı hayvan pazarı ve camisiyle yüzyıllardır bölgenin ticaret merkezi olarak faaliyet gösteriyor.

#2
Foto - 4 asırdır müşterilerini ağırlıyor

Osmanlı Devleti zamanında 1600'lü yıllarda kurulduğu bilinen han ile civarındaki esnaf, Cumhuriyet döneminde de hububat, büyükbaş ve küçükbaş hayvan satışının yanı sıra kavurma ve güveç lokantalarıyla hizmet verdi.

#3
Foto - 4 asırdır müşterilerini ağırlıyor

Hayvan pazarının kurulduğu cuma günlerinde özellikle cuma namazından sonra en kalabalık saatlerini yaşayan han, geçen yıl Büyükorhan Belediyesi tarafından restore edildi. Tamamen ahşap olan handa faaliyet gösteren 10 lokanta, aile işletmesi niteliğiyle hizmetini sürdürüyor. Günün erken saatlerinde gelerek ocağı yakan lokantacılar, pişirdikleri kavurma ve güveci müşterilerine servis ediyor. Haftanın diğer günlerinde de açık olan hana, özellikle hayvan pazarının kurulduğu cumaları çevre il ve ilçelerden gelenler, kavurma ve güveci tadıyor.

#4
Foto - 4 asırdır müşterilerini ağırlıyor

Oğluyla kavurmacılık yapan 90 yaşındaki Niyazi Nara, AA muhabirine, 70 yılı aşkın süredir cuma pazarında müşterilerine hizmet verdiğini söyledi. İlçede yetişen hayvanların etlerinin lezzetinin farklı olduğunu vurgulayan Nara, bu lezzete yoğun talep gösterildiğini anlattı. Nara, "1950 senesinden beri kimseyle ne gürültü ne dövüş ne kavga. Elimden 10 binden fazla hayvan gelmiş geçmiştir." dedi. Mesleği babasından öğrenen 66 yaşındaki Selami Nara da pazarda yarım asrı geride bıraktığını belirterek, "Sabah saat 07.00'de pazara gelip hazırlıklarımızı yapar, 17.00'ye kadar kavurma satışına devam ederiz. Talepten çok memnunuz." diye konuştu.

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