4 asırdır müşterilerini ağırlıyor

Oğluyla kavurmacılık yapan 90 yaşındaki Niyazi Nara, AA muhabirine, 70 yılı aşkın süredir cuma pazarında müşterilerine hizmet verdiğini söyledi. İlçede yetişen hayvanların etlerinin lezzetinin farklı olduğunu vurgulayan Nara, bu lezzete yoğun talep gösterildiğini anlattı. Nara, "1950 senesinden beri kimseyle ne gürültü ne dövüş ne kavga. Elimden 10 binden fazla hayvan gelmiş geçmiştir." dedi. Mesleği babasından öğrenen 66 yaşındaki Selami Nara da pazarda yarım asrı geride bıraktığını belirterek, "Sabah saat 07.00'de pazara gelip hazırlıklarımızı yapar, 17.00'ye kadar kavurma satışına devam ederiz. Talepten çok memnunuz." diye konuştu.