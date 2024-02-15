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Spor
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39 yaşında bir ilk daha… Şimdi ki hamleleri Asya kıtasını karıştıracak! Türk oyuncu bunu yapamaz!

2024-02-15 12:55:17
39 yaşında bir ilk daha… Şimdi ki hamleleri Asya kıtasını karıştıracak! Türk oyuncu bunu yapamaz!

Son dakika haberleri… Dünya futbolunun bir numaralı isimlerinden birisi olan Cristiano Ronaldo, kariyerine Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al-Nassr'da devam ediyor. Arabistan'da rekorlara doymayan bir performans sergileyen Ronaldo, Asya Şampiyonlar Ligi'nde bir ilki daha başardı. Kariyerinin 1000. maçına çıkan Ronaldo, takımına tur atlattığı gecede inanılması güç bir rekora da imza attı. İşte son dakika haberinin detayları…

#1
Foto - 39 yaşında bir ilk daha… Şimdi ki hamleleri Asya kıtasını karıştıracak! Türk oyuncu bunu yapamaz!

Son dakika haberleri… Futbolda tarihin en iyileri arasında başı çeken Cristiano Ronaldo, 39 yaşına bastığı kariyerinde rekor kırmaya devam ediyor.

#2
Foto - 39 yaşında bir ilk daha… Şimdi ki hamleleri Asya kıtasını karıştıracak! Türk oyuncu bunu yapamaz!

Portekiz'de başlayan kariyerinde Sporting, Manchester United, Real Madrid ve Juventus formaları giyen efsane isim, Suudi Arabistan'a transfer olmayı tercih etmişti.

#3
Foto - 39 yaşında bir ilk daha… Şimdi ki hamleleri Asya kıtasını karıştıracak! Türk oyuncu bunu yapamaz!

2022 Dünya Kupası'nda beklentilerin altında kalan ve o dönem formasını giydiği Manchester United ile anlaşamayan Ronaldo, Al-Nassr'a transfer oldu.

#4
Foto - 39 yaşında bir ilk daha… Şimdi ki hamleleri Asya kıtasını karıştıracak! Türk oyuncu bunu yapamaz!

Rekor bir maaşla yeni takımına imzayı atan Portekizli dünya yıldızı, hayranlarının tepkisini çekse de kısa sürede yükselen performansıyla yine adından söz ettirdi.

#5
Foto - 39 yaşında bir ilk daha… Şimdi ki hamleleri Asya kıtasını karıştıracak! Türk oyuncu bunu yapamaz!

Al-Nassr formasıyla şu ana kadar 45 resmi maçta görev yapan 39 yaşındaki oyuncu, 39 gol ve 13 asistle oynuyor.

#6
Foto - 39 yaşında bir ilk daha… Şimdi ki hamleleri Asya kıtasını karıştıracak! Türk oyuncu bunu yapamaz!

Al-Nassr, AFC Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda Al-Fayha ile karşı karşıya geldi. Heyecan dolu müsabaka Al Nassr'ın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

#7
Foto - 39 yaşında bir ilk daha… Şimdi ki hamleleri Asya kıtasını karıştıracak! Türk oyuncu bunu yapamaz!

Bu sonucun ardından AFC Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükselen taraf Al Nassr oldu.

#8
Foto - 39 yaşında bir ilk daha… Şimdi ki hamleleri Asya kıtasını karıştıracak! Türk oyuncu bunu yapamaz!

Sabah'a göre; Asya Şampiyonlar Ligi'nde attığı golle birlikte 2024 yılındaki ilk golünü kaydeden Ronaldo, inanılması güç bir rekora imza attı.

#9
Foto - 39 yaşında bir ilk daha… Şimdi ki hamleleri Asya kıtasını karıştıracak! Türk oyuncu bunu yapamaz!

2002 yılından bu yana tam 23 yıldır üst üste gol atan Ronaldo, bunu başaran ilk ve tek futbolcu oldu.

#10
Foto - 39 yaşında bir ilk daha… Şimdi ki hamleleri Asya kıtasını karıştıracak! Türk oyuncu bunu yapamaz!

Öte yandan kariyerinin 874. golünü kaydeden efsane, 39 yaşında olmasına rağmen kırdığı rekorlarla gündemden düşmüyor.

#11
Foto - 39 yaşında bir ilk daha… Şimdi ki hamleleri Asya kıtasını karıştıracak! Türk oyuncu bunu yapamaz!

Geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarda futbolu bırakmak için henüz niyetinin olmadığını belirten Ronaldo'nun geleceği de merak ediliyor.

#12
Foto - 39 yaşında bir ilk daha… Şimdi ki hamleleri Asya kıtasını karıştıracak! Türk oyuncu bunu yapamaz!

Al-Nassr ile olan sözleşmesi 2025 yılında sona erecek olan Cristiano Ronaldo, mukavelesini de uzatmayı planlıyor.

#13
Foto - 39 yaşında bir ilk daha… Şimdi ki hamleleri Asya kıtasını karıştıracak! Türk oyuncu bunu yapamaz!

#14
Foto - 39 yaşında bir ilk daha… Şimdi ki hamleleri Asya kıtasını karıştıracak! Türk oyuncu bunu yapamaz!

#15
Foto - 39 yaşında bir ilk daha… Şimdi ki hamleleri Asya kıtasını karıştıracak! Türk oyuncu bunu yapamaz!

#16
Foto - 39 yaşında bir ilk daha… Şimdi ki hamleleri Asya kıtasını karıştıracak! Türk oyuncu bunu yapamaz!

#17
Foto - 39 yaşında bir ilk daha… Şimdi ki hamleleri Asya kıtasını karıştıracak! Türk oyuncu bunu yapamaz!

#18
Foto - 39 yaşında bir ilk daha… Şimdi ki hamleleri Asya kıtasını karıştıracak! Türk oyuncu bunu yapamaz!

#19
Foto - 39 yaşında bir ilk daha… Şimdi ki hamleleri Asya kıtasını karıştıracak! Türk oyuncu bunu yapamaz!

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