387 bin liranız yoksa bu çiçeğe yaklaşmayın

Gördüğü lale tarlası manzarası karşısında hayranlığını gizleyemediğini itiraf eden ziyaretçilerden Murat Kaymaz, Muş lalesinin korunmasının büyük önem taşıdığını ifade ederek, “Güzel zaman geçirmek için Muş Ovası’nı tercih ettik. Her yıl bu dönemde yeşeren ve endemik bir tür olan Muş lalesini ziyaret ettik. Kırmızı ve yeşilin buluştuğu noktadayız. Şehrimize ayrı bir güzellik katan laleyi bölgeden ve çevre illerden birçok insan ziyarete geliyor. Endemik bir tür olan Muş lalesi, her yıl kendiliğinden ortaya çıkmaktadır. Şehrimize anlam katan ve aynı zamanda şehrimizin sembolü olan bu lalenin ziyaretçiler tarafından koparılmamasını ve korunmasını rica ediyoruz. Laleleri merak edenleri şehrimize bekliyoruz” dedi.