2021-10-06 09:28:13 3600 ek gösterge son dakika Meclis’e geliyor mu? 3600 ek gösterge kimleri kapsıyor?
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan 2018’de yaptığı bir konuşmada, 3600 ek gösterge verileceklerin kapsamının polis, öğretmen, hemşire, din görevlileri ile diğer idareciler olduğunu açıklamıştı. 3600 ek gösterge düzenlemesinde sevindiren gelişme ise 2022-2023 yıllarını kapsayan toplu sözleşme görüşmelerinde masadaki en önemli düzenleme hiç kuşkusuz 3600 ek gösterge olmuştu. Zira Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin 3600 ek göstergenin çıkacağına ilişkin mesajları vermişti. Peki 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? 3600 ek gösterge Meclis’e ne zaman gelecek? 3600 ek gösterge artışı ile maaşlara ne kadar zam yapılacak? 3600 ek gösterge ikramiye artışı ne kadar olacak? 3600 ek gösterge kimlere verilecek, ek gösterge artışı şartı ne olacak? İşte detaylar.