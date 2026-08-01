SGK düğmeye bastı! İşte aylıklarından kesinti yapılacak kişiler
Sosyal Güvenlik Kurumu, yayımladığı yeni genelgeyle, prim borcu bulunan emekliler ile dul ve yetim aylığı sahiplerinin maaşlarından yüzde 10 oranında kesinti yapılacağını netleştirdi. Yasal yetki çerçevesinde; GSS, Bağ-Kur ve geçmiş dönem prim borçları hak sahiplerinin ödenmekte olan aylıklarından tahsil edilmeye başlandı. Kesintiden etkilenen vatandaşlara itiraz hakkı tanınırken, borç türüne göre ilgili SGK müdürlüklerine başvuru yolları açık tutuldu. İşte detaylar...