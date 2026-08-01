SGK düğmeye bastı! İşte aylıklarından kesinti yapılacak kişiler

Kıvanç, 5774 Sayılı Başarılı Sporculara Aylık Bağlanması ile Devlet Sporcusu Unvanı Verilmesi Hakkında Kanun ile 5233 Sayılı Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanun uyarınca bağlanarak ödenen aylıklardan prim borcu için kesinti yapılmayacağını kaydetti. Kanun SGK'ya aylıkların yüzde 25'ine kadar kesinti yapma yetkisi verse de kurum, uygulamayı yüzde 10 ile sınırlandırdı. Örneğin hem kendi emekli maaşını hem de dul aylığını alan ve her iki dosya kapsamında da prim borcu bulunan kişiler için her iki aylıktan da ayrı ayrı yüzde 10 kesinti yapılabilecek. SGK, tahsilata zamanaşımına uğramamış en eski prim borcundan başlayacak. Eğer kişinin maaşında daha önce fazla veya yersiz ödeme nedeniyle kesinti yapılıyorsa, yeni ortaya çıkan prim borcu için uygulanacak kesinti mevcut tahsilat tamamlandıktan sonra başlayacak.