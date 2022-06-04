3600 ek gösterge 2 yıllık önlisans mezunları kapsıyor mu? 3600 ek gösterge artışı kime var?

Milyonlarca kişinin merakla beklediği 3600 ek gösterge düzenlemesinde detaylar netleşmeye başladı. Hazine ve Maliye Bakanlığı, gerekli bütçe çalışmasını tamamladı. Düzenleme ile kamu çalışanlarının refahı artırılması amaçlanıyor. Peki 3600 ek gösterge kime var, kapsamı ne olacak? 3600 ek gösterge ile kim kadar maaş alacak? 3600 ek gösterge artışı ne kadar olacak? 3600 ek gösterge kimleri kapsayacak? Çalışmanın kapsamı da belli oldu. Düzenleme; öğretmen, polis, hemşire, din görevlisi ve diğer meslek gruplarındaki kamu personelini kapsayacak.