2022-06-04 16:13:58 3600 ek gösterge 2 yıllık önlisans mezunları kapsıyor mu? 3600 ek gösterge artışı kime var?
Ek gösterge, kamu görevlilerinin çalışırken maaşlarını, emekli olduklarında ikramiye ve aylıklarını belirleyen en önemli kalemlerden biri olan ek gösterge artışına ilişkin son dakika gelişmesi yaşanıyor. memurun emekli maaşı ve ikramiyesini artıracak 3600 ek gösterge çalışmasının tamamlandığı lisans mezunu öğretmen, din görevlisi, hemşire ve polislerin ek göstergelerinin 3600’e yükseltildiği açıklanmıştı. 2 yıllık önlisans mezununlarının 3600 ek gösterge artışından yararlanıp yararlanmayacağı da bir hayli merak ediliyordu. 3600 ek gösterge artışında son dakika gelişmesi yaşandı. İşte detaylar.