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Ekonomi
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3600 ek gösterge 2 yıllık önlisans mezunları kapsıyor mu? 3600 ek gösterge artışı kime var?

2022-06-04 16:13:58
3600 ek gösterge 2 yıllık önlisans mezunları kapsıyor mu? 3600 ek gösterge artışı kime var?

Ek gösterge, kamu görevlilerinin çalışırken maaşlarını, emekli olduklarında ikramiye ve aylıklarını belirleyen en önemli kalemlerden biri olan ek gösterge artışına ilişkin son dakika gelişmesi yaşanıyor. memurun emekli maaşı ve ikramiyesini artıracak 3600 ek gösterge çalışmasının tamamlandığı lisans mezunu öğretmen, din görevlisi, hemşire ve polislerin ek göstergelerinin 3600’e yükseltildiği açıklanmıştı. 2 yıllık önlisans mezununlarının 3600 ek gösterge artışından yararlanıp yararlanmayacağı da bir hayli merak ediliyordu. 3600 ek gösterge artışında son dakika gelişmesi yaşandı. İşte detaylar.

#1
Foto - Milyonlarca kişinin merakla beklediği 3600 ek gösterge düzenlemesinde detaylar netleşmeye başladı. Hazine ve Maliye Bakanlığı, gerekli bütçe çalışmasını tamamladı. Düzenleme ile kamu çalışanlarının refahı artırılması amaçlanıyor. Peki 3600 ek gösterge kime var, kapsamı ne olacak? 3600 ek gösterge ile kim kadar maaş alacak? 3600 ek gösterge artışı ne kadar olacak? 3600 ek gösterge kimleri kapsayacak? Çalışmanın kapsamı da belli oldu. Düzenleme; öğretmen, polis, hemşire, din görevlisi ve diğer meslek gruplarındaki kamu personelini kapsayacak.

Milyonlarca kişinin merakla beklediği 3600 ek gösterge düzenlemesinde detaylar netleşmeye başladı. Hazine ve Maliye Bakanlığı, gerekli bütçe çalışmasını tamamladı. Düzenleme ile kamu çalışanlarının refahı artırılması amaçlanıyor. Peki 3600 ek gösterge kime var, kapsamı ne olacak? 3600 ek gösterge ile kim kadar maaş alacak? 3600 ek gösterge artışı ne kadar olacak? 3600 ek gösterge kimleri kapsayacak? Çalışmanın kapsamı da belli oldu. Düzenleme; öğretmen, polis, hemşire, din görevlisi ve diğer meslek gruplarındaki kamu personelini kapsayacak.

#2
Foto - 3600 ek gösterge 2 yıllık önlisans mezunları kapsıyor mu? Çalışmaları tamamlanma aşamasında olan 3600 gösterge çalışmasında tartışılan konulardan biri de 2 yıllık yüksekokullardan mezun olanların bundan yararlanıp yararlanamayacağı olmuştu. Öğretmen, polis, din görevlisi gibi görevden bulunanlara verilen 3600 göstergeden sadece 4 yıllık üniversite bitirenlerin yararlanabileceği belirtilmişti. Ancak bu konuda kapsam genişledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulan taslakta 2 yıllıklar da kapsamda bulunuyor.

3600 ek gösterge 2 yıllık önlisans mezunları kapsıyor mu? Çalışmaları tamamlanma aşamasında olan 3600 gösterge çalışmasında tartışılan konulardan biri de 2 yıllık yüksekokullardan mezun olanların bundan yararlanıp yararlanamayacağı olmuştu. Öğretmen, polis, din görevlisi gibi görevden bulunanlara verilen 3600 göstergeden sadece 4 yıllık üniversite bitirenlerin yararlanabileceği belirtilmişti. Ancak bu konuda kapsam genişledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulan taslakta 2 yıllıklar da kapsamda bulunuyor.

#3
Foto - 3600 ek gösterge ile emekli aylığı ve ikramiyeleri ne kadar artacak? 4 ana meslek grubunun kesinlikle bu düzenlemeden yararlanacağını söyleyen Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Görevlisi Tarkan Zengin,

3600 ek gösterge ile emekli aylığı ve ikramiyeleri ne kadar artacak? 4 ana meslek grubunun kesinlikle bu düzenlemeden yararlanacağını söyleyen Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Görevlisi Tarkan Zengin, "Kapsam içerisinde, belki kamu görevlilerin tamamına 500-600 gösterge verilmesi söz konusu olabilir. 3600’ün üstünde ve altında olanları da kapsaması söz konusu olabilir" dedi.

#4
Foto - Zengin, 3600 ek göstergenin emekli maaşlarına etkisinin memur maaşlarına göre daha fazla olacağını söyledi. “Burada kesin bir bilgi olarak söyleyebiliriz ki, 3000 ek göstergenin 3600’e çıkması durumda maaşların nasıl artacağı zaten belli.

Zengin, 3600 ek göstergenin emekli maaşlarına etkisinin memur maaşlarına göre daha fazla olacağını söyledi. “Burada kesin bir bilgi olarak söyleyebiliriz ki, 3000 ek göstergenin 3600’e çıkması durumda maaşların nasıl artacağı zaten belli.

#5
Foto - 25 yıllık bir kamu çalışanı, yani bu kapsam içerisine giren meslek grubundaki polis, hemşire veya kapsama alınacak birisi, eğer 3600 ek göstergeyse şu an 5 bin 275 lira olan emekli maaşı 6 bin 432 liraya çıkacak. 1156 lira aylık maaşında artış olacak. İkramiyesi ise, 3000 ek göstergede 169 bin lira iken 206 bin lira emekli ikramiyesi almış olacak.”

25 yıllık bir kamu çalışanı, yani bu kapsam içerisine giren meslek grubundaki polis, hemşire veya kapsama alınacak birisi, eğer 3600 ek göstergeyse şu an 5 bin 275 lira olan emekli maaşı 6 bin 432 liraya çıkacak. 1156 lira aylık maaşında artış olacak. İkramiyesi ise, 3000 ek göstergede 169 bin lira iken 206 bin lira emekli ikramiyesi almış olacak.”

#6
Foto - 30 yıllık kamu görevlisinin ise 3000 göstergede 5 bin 627 lira maaşının, 6 bin 861 liraya çıkacağını ve maaşının 1234 lira artacağını, emekli ikramiyesinin de 202 bin liradan 247 bin liraya çıkacağını ifade etti. Emekli ikramiyelerinde yüzde 20-21 artış olacağını söyleyen Zengin, örneklerle açıkladı:

30 yıllık kamu görevlisinin ise 3000 göstergede 5 bin 627 lira maaşının, 6 bin 861 liraya çıkacağını ve maaşının 1234 lira artacağını, emekli ikramiyesinin de 202 bin liradan 247 bin liraya çıkacağını ifade etti. Emekli ikramiyelerinde yüzde 20-21 artış olacağını söyleyen Zengin, örneklerle açıkladı: "Örneğin temmuz ayında varsayalım ki yüzde 40 zam geldiği takdirde bizim 1234 lira konuştuğumuz rakamın üzerine 500 lira daha koyduğunuzda 1734 lira olacak.

#7
Foto - Uygulama eğer Ocak 2023 olacaksa, ki benim tahminim öyle, dolayısıyla ocak ayında alınan zam bu rakama ilave edilecek. O nedenle, 25-30 yıllık kamu görevlisi olarak çalışmış emekliler, şu an aldıkları maaşı yüzde 21-22 ile çarpıp alacağı maaşı hesaplayabilir.”

Uygulama eğer Ocak 2023 olacaksa, ki benim tahminim öyle, dolayısıyla ocak ayında alınan zam bu rakama ilave edilecek. O nedenle, 25-30 yıllık kamu görevlisi olarak çalışmış emekliler, şu an aldıkları maaşı yüzde 21-22 ile çarpıp alacağı maaşı hesaplayabilir.”

#8
Foto - Memur-Sen’in tazminat yansıtma oranları ile ilgili hükümete sunduğu teklife değinen Zengin, şöyle konuştu: “Bu ne anlama geliyor, tazminat yansıtma oranları, kamu görevlilerinin göstergelerine göre, yüzde 55’ten başlıyor yüzde 255’e kadar çıkıyor. Tazminat yansıtma oranları artarsa, bazı kamu görevlilerinin ek göstergesi artamasa bile bu teklifle maaşlarda artış gerçekleşebilir.”

Memur-Sen’in tazminat yansıtma oranları ile ilgili hükümete sunduğu teklife değinen Zengin, şöyle konuştu: “Bu ne anlama geliyor, tazminat yansıtma oranları, kamu görevlilerinin göstergelerine göre, yüzde 55’ten başlıyor yüzde 255’e kadar çıkıyor. Tazminat yansıtma oranları artarsa, bazı kamu görevlilerinin ek göstergesi artamasa bile bu teklifle maaşlarda artış gerçekleşebilir.”

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