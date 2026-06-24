  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Siyaset ve sanat dünyası Başkent’te buluştu! Değer Ödülleri sahiplerini buldu Kral Kaya Mağaraları: Sivas'ta 3 bin 200 yıllık gizem... Tam 100 odası var... Tokat’ta sıra dışı olay! Muhtardan ‘yok artık’ dedirten istifa sebebi Flört tuzağına düşen komutan her şeyi berbat etti: Koca birlik İHA ile vuruldu Her şeyi berbat etmişti... Sergen Yalçın en iyi yaptığı işe geri döndü... Kene uyarısı: Sakın bunu yapmayın... Uzman isimden kritik uyarı Bir çocuğu daha şehit ettiler Katil çadırda bile katletti Katlana katlana büyüyor! Almanya'da dağ gibi borç
Gündem
9
Yeniakit Publisher
Flört tuzağına düşen komutan her şeyi berbat etti: Koca birlik İHA ile vuruldu

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Flört tuzağına düşen komutan her şeyi berbat etti: Koca birlik İHA ile vuruldu

Cephe hattında savaş bambaşka şekilde karşılıklı tuzaklarla icra edilmeye başlandı. Bir komutan flört tuzağına düşürüldü ve ardından koca birlik İHA'larla vuruldu.

#1
Foto - Flört tuzağına düşen komutan her şeyi berbat etti: Koca birlik İHA ile vuruldu

Gazete Oksijen'de yer alan habere göre, Ukrayna'da bir ev hanımı evliliğindeki soğukluktan sıkılarak Ukrayna'da Rusya için savaşan Çeçen komutan Achmad ile aylarca sohbet etti. The Atlantic'in haberine göre Çeçen komutan, güvendiği kadına kışlanın içinden bir fotoğraf gönderdi.

#2
Foto - Flört tuzağına düşen komutan her şeyi berbat etti: Koca birlik İHA ile vuruldu

Kameraya poz verdiği o fotoğrafın arka planında, duvara asılı bir askeri harita yer alıyordu. Haritada birliğin tam konumu açıkça görünüyordu ve bu dikkatsizlik tüm koordinatların Ukrayna ordusunun eline geçmesine neden oldu.

#3
Foto - Flört tuzağına düşen komutan her şeyi berbat etti: Koca birlik İHA ile vuruldu

Gerçekte o 'ev hanımı' hiç var olmamıştı. Profili yöneten kişi, Ukrayna Askeri İstihbarat Direktörlüğü için çalışan Serhiy adında orta yaşlı bir erkek subaydı. Bu olay, Rus işgali altındaki topraklarda yürütülen görünmez ama ölümcül istihbarat savaşının sadece küçük bir örneğini teşkil ediyor.

#4
Foto - Flört tuzağına düşen komutan her şeyi berbat etti: Koca birlik İHA ile vuruldu

İşgalin ilk günlerinde sokaklarda Ukrayna marşları çalınarak yapılan açık direniş eylemleri, Rus güvenlik aygıtının bölgeye yerleşmesiyle yerini tamamen yeraltı istihbarat faaliyetlerine bıraktı. Mariupol ve Herson gibi şehirlerde yüksek çözünürlüklü kameralar ve yaygın yalan makinesi (poligraf) testleri nedeniyle en ufak bir Ukrayna sempatisi bile işkence merkezlerine götürülmekle sonuçlanıyor.

#5
Foto - Flört tuzağına düşen komutan her şeyi berbat etti: Koca birlik İHA ile vuruldu

Bu baskı ortamında direniş hücreleri, tamamen gizli operasyonlara yöneldi. Cephe arkasındaki sadık Ukraynalılar; Rus hava savunma sistemlerinin, lojistik merkezlerin ve komuta kademelerinin koordinatlarını doğrulayarak bunları doğrudan orduya aktarıyor. Bilgiler geldikten sonra dron operatörlerinin hedefi vurması bazen sadece 15 dakika sürüyor.

#6
Foto - Flört tuzağına düşen komutan her şeyi berbat etti: Koca birlik İHA ile vuruldu

Rus istihbaratı, işgal bölgelerinde satılan tüm telefonlara otomatik olarak "Druge" (Dost) adlı bir izleme yazılımı yüklüyor. Bu uygulama silinse bile arka planda çalışarak konum ve mesaj verilerini Rus ordusuna aktarıyor. Check-point noktalarında askerler telefonları tek tek inceliyor; telefonda bu uygulamanın olmaması ya da "Signal" gibi şifreli bir haberleşme programının bulunması doğrudan gözaltı sebebi sayılıyor.

#7
Foto - Flört tuzağına düşen komutan her şeyi berbat etti: Koca birlik İHA ile vuruldu

Ukrayna direnişi bu engeli aşmak için kurtarılmış bölgelerden gizlice SIM kartsız "temiz telefonlar" sokuyor. Ajanlar, mesajlarını bu temiz telefonlarda yazıp şebeke tarafından tanınan ikinci bir telefonun internet paylaşımını (hotspot) kullanarak şifreli bir şekilde merkezle paylaşıyor. İnternette iz bırakmamak için Soğuk Savaş döneminden kalma eski CIA taktik kitapları fiziki olarak elden ele dolaştırılıyor.

#8
Foto - Flört tuzağına düşen komutan her şeyi berbat etti: Koca birlik İHA ile vuruldu

İşgal bölgelerindeki istihbarat ağının en güçlü unsurlarını kadınlar oluşturuyor. Rus ordusunun kadınları birer muharip olarak görmeme önyargısını kullanan kadın ajanlar; hastanelerde, okullarda ve idari binalarda görev alarak veri topluyor. Direniş liderleri bu ajanlara Ukrayna folklorunda "bilge, çevresindeki sırları çözen kadın" anlamına gelen "Vidma" (Cadı) adını veriyor. Eski Ukrayna Milletvekili Lesia Orobets, yurtdışında kendisine sıkça sorulan "Ukrayna'nın erkekleri biterse ne olacak?" sorusuna şu yanıtı vermişti: "Ne dilediğinize dikkat edin. Eğer yönetim Ukraynalı kadınlara geçerse, ortalıkta canlı tek bir Rus askeri bile kalmaz."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye'ye kim gidecek kavgası büyüyor: Cumhurbaşkanı ve Başbakan davalık oldu
Dünya

Türkiye'ye kim gidecek kavgası büyüyor: Cumhurbaşkanı ve Başbakan davalık oldu

Çekya Cumhurbaşkanı Pavel ile Başbakan Babis’in ‘Türkiye(‘yi kim gidecek’ kavgası büyüyor. Ankara'daki NATO zirvesine kimin katılacağı konu..
New York borsasına güvenen zarar etti
Ekonomi

New York borsasına güvenen zarar etti

Amerika Birleşik Devletleri'nde işlem gören New York borsası düşüşle kapandı

Hasat yangını! 15 dönüm arpa ve buğday kül oldu
Yerel

Hasat yangını! 15 dönüm arpa ve buğday kül oldu

Kütahya Tavşanlı'da traktörle hasat yapıldığı sırada çıkan yangında yaklaşık 15 dönüm arpa ve buğday ekili alan zarar gördü...
Meclis'ten Araç Sahipleri ve Öğrencilere Yeni Düzenleme: Tescil Süresi Uzatıldı, Eğlence Vergisinde Muafiyet Geldi
Gündem

Meclis'ten Araç Sahipleri ve Öğrencilere Yeni Düzenleme: Tescil Süresi Uzatıldı, Eğlence Vergisinde Muafiyet Geldi

TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen maddelerle araç sahiplerini, öğrencileri ve belediye taşınmazlarının satış süreçlerini ilgilendiren öneml..
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik acı haberi duyurdu
Gündem

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik acı haberi duyurdu

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Kırıkkale'deki patlamada 2 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.
Washington duyurdu! İran ABD'ye girecek
Gündem

Washington duyurdu! İran ABD'ye girecek

ABD İç Güvenlik Bakanlığı, Kuzey Amerika'da düzenlenen 2026 Dünya Kupası'nda mücadele eden İran Milli Futbol Takımı'nın turnuvadaki bir sonr..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23