Flört tuzağına düşen komutan her şeyi berbat etti: Koca birlik İHA ile vuruldu
Cephe hattında savaş bambaşka şekilde karşılıklı tuzaklarla icra edilmeye başlandı. Bir komutan flört tuzağına düşürüldü ve ardından koca birlik İHA'larla vuruldu.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Cephe hattında savaş bambaşka şekilde karşılıklı tuzaklarla icra edilmeye başlandı. Bir komutan flört tuzağına düşürüldü ve ardından koca birlik İHA'larla vuruldu.
Gazete Oksijen'de yer alan habere göre, Ukrayna'da bir ev hanımı evliliğindeki soğukluktan sıkılarak Ukrayna'da Rusya için savaşan Çeçen komutan Achmad ile aylarca sohbet etti. The Atlantic'in haberine göre Çeçen komutan, güvendiği kadına kışlanın içinden bir fotoğraf gönderdi.
Kameraya poz verdiği o fotoğrafın arka planında, duvara asılı bir askeri harita yer alıyordu. Haritada birliğin tam konumu açıkça görünüyordu ve bu dikkatsizlik tüm koordinatların Ukrayna ordusunun eline geçmesine neden oldu.
Gerçekte o 'ev hanımı' hiç var olmamıştı. Profili yöneten kişi, Ukrayna Askeri İstihbarat Direktörlüğü için çalışan Serhiy adında orta yaşlı bir erkek subaydı. Bu olay, Rus işgali altındaki topraklarda yürütülen görünmez ama ölümcül istihbarat savaşının sadece küçük bir örneğini teşkil ediyor.
İşgalin ilk günlerinde sokaklarda Ukrayna marşları çalınarak yapılan açık direniş eylemleri, Rus güvenlik aygıtının bölgeye yerleşmesiyle yerini tamamen yeraltı istihbarat faaliyetlerine bıraktı. Mariupol ve Herson gibi şehirlerde yüksek çözünürlüklü kameralar ve yaygın yalan makinesi (poligraf) testleri nedeniyle en ufak bir Ukrayna sempatisi bile işkence merkezlerine götürülmekle sonuçlanıyor.
Bu baskı ortamında direniş hücreleri, tamamen gizli operasyonlara yöneldi. Cephe arkasındaki sadık Ukraynalılar; Rus hava savunma sistemlerinin, lojistik merkezlerin ve komuta kademelerinin koordinatlarını doğrulayarak bunları doğrudan orduya aktarıyor. Bilgiler geldikten sonra dron operatörlerinin hedefi vurması bazen sadece 15 dakika sürüyor.
Rus istihbaratı, işgal bölgelerinde satılan tüm telefonlara otomatik olarak "Druge" (Dost) adlı bir izleme yazılımı yüklüyor. Bu uygulama silinse bile arka planda çalışarak konum ve mesaj verilerini Rus ordusuna aktarıyor. Check-point noktalarında askerler telefonları tek tek inceliyor; telefonda bu uygulamanın olmaması ya da "Signal" gibi şifreli bir haberleşme programının bulunması doğrudan gözaltı sebebi sayılıyor.
Ukrayna direnişi bu engeli aşmak için kurtarılmış bölgelerden gizlice SIM kartsız "temiz telefonlar" sokuyor. Ajanlar, mesajlarını bu temiz telefonlarda yazıp şebeke tarafından tanınan ikinci bir telefonun internet paylaşımını (hotspot) kullanarak şifreli bir şekilde merkezle paylaşıyor. İnternette iz bırakmamak için Soğuk Savaş döneminden kalma eski CIA taktik kitapları fiziki olarak elden ele dolaştırılıyor.
İşgal bölgelerindeki istihbarat ağının en güçlü unsurlarını kadınlar oluşturuyor. Rus ordusunun kadınları birer muharip olarak görmeme önyargısını kullanan kadın ajanlar; hastanelerde, okullarda ve idari binalarda görev alarak veri topluyor. Direniş liderleri bu ajanlara Ukrayna folklorunda "bilge, çevresindeki sırları çözen kadın" anlamına gelen "Vidma" (Cadı) adını veriyor. Eski Ukrayna Milletvekili Lesia Orobets, yurtdışında kendisine sıkça sorulan "Ukrayna'nın erkekleri biterse ne olacak?" sorusuna şu yanıtı vermişti: "Ne dilediğinize dikkat edin. Eğer yönetim Ukraynalı kadınlara geçerse, ortalıkta canlı tek bir Rus askeri bile kalmaz."
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