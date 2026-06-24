Flört tuzağına düşen komutan her şeyi berbat etti: Koca birlik İHA ile vuruldu

Rus istihbaratı, işgal bölgelerinde satılan tüm telefonlara otomatik olarak "Druge" (Dost) adlı bir izleme yazılımı yüklüyor. Bu uygulama silinse bile arka planda çalışarak konum ve mesaj verilerini Rus ordusuna aktarıyor. Check-point noktalarında askerler telefonları tek tek inceliyor; telefonda bu uygulamanın olmaması ya da "Signal" gibi şifreli bir haberleşme programının bulunması doğrudan gözaltı sebebi sayılıyor.