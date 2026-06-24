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Siyaset ve sanat dünyası Başkent’te buluştu! Değer Ödülleri sahiplerini buldu

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Siyaset ve sanat dünyası Başkent’te buluştu! Değer Ödülleri sahiplerini buldu

Medya Ankara tarafından bu yıl beşinci kez düzenlenen "Başkente Değer Ödülleri", siyasetten sanata, bürokrasiden iş dünyasına kadar Türkiye’nin önde gelen isimlerini muhteşem bir törenle bir araya getirdi. Başkent Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen gecede, eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’dan Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu’na kadar Ankara'nın vizyonuna, kültürüne ve gelişimine katkı sağlayan çok sayıda marka isim ödüllendirildi. Aylık 140 milyonu aşan erişimiyle Ankara’nın dünyaya açılan kapısı olan Medya Ankara’nın düzenlediği tören, başkentin başarı hikayelerini aynı sahnede buluşturdu.

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Foto - Siyaset ve sanat dünyası Başkent’te buluştu! Değer Ödülleri sahiplerini buldu

Ankara'nın sosyal, kültürel, ekonomik ve kurumsal gelişimine projeleriyle değer katan kişi ve kurumları bir araya getiren "Başkente Değer Ödülleri"nin beşincisi, muhteşem bir organizasyonla Başkent Millet Bahçesi Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi. Medya Ankara tarafından geleneksel hale getirilen törende; başkente hizmetleri, vizyoner yatırımları ve çalışmalarıyla katkı sunduğu değerlendirilen milletvekilleri, belediye başkanları, bürokratlar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, iş insanları, akademisyenler ve sanatçılar ödüllerine kavuştu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan program, Medya Ankara’nın başarı grafiğini özetleyen tanıtım filminin gösterimiyle devam etti.

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Foto - Siyaset ve sanat dünyası Başkent’te buluştu! Değer Ödülleri sahiplerini buldu

ANKARA'NIN BAŞARI HİKAYELERİ AYNI SAHNEDE BULUŞTU! Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda, Medya Ankara’nın tanıtım filmi davetlilerin beğenisine sunuldu. Film gösteriminin ardından Medya Ankara Genel Yayın Yönetmeni Bayram Polat açılış konuşmasını gerçekleştirdi.

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Foto - Siyaset ve sanat dünyası Başkent’te buluştu! Değer Ödülleri sahiplerini buldu

"ANKARA, GÜZEL YÜREKLİ İNSANLARIN ŞEHRİDİR" Konuşmasında Ankara’nın tarihi ve kültürel değerlerine dikkat çeken Bayram Polat, başkentin yalnızca Türkiye’nin yönetim merkezi değil, aynı zamanda köklü bir medeniyet birikiminin taşıyıcısı olduğunu vurguladı. Polat, “Ankara tarihiyle, kültürüyle, sanayisiyle, bilimiyle ve en önemlisi yüreği, vatan, millet, bayrak aşkıyla çarpan vatandaşlarıyla bilinir. Hacı Bayram Veli'nin maneviyatıyla filizlenen Seymenlere, Bacı Erenlere, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e ev sahipliği yapan Anadolu'nun güzel yürekli insanlarının şehridir Ankara” ifadelerini kullandı. Ankara’nın ruhuna ve yaşamına değer katan isimlerin görünür kılınmasının ve gelecek nesillere aktarılmasının büyük önem taşıdığını belirten Polat, Başkente Değer Ödülleri’nin de bu anlayışla hayata geçirildiğini ifade etti.

#4
Foto - Siyaset ve sanat dünyası Başkent’te buluştu! Değer Ödülleri sahiplerini buldu

"5 YIL ÖNCE BİR TOHUM EKTİK" Medya Ankara’nın yalnızca haber üreten bir medya kuruluşu olmadığını dile getiren Polat, yürüttükleri gazetecilik faaliyetlerinin şehir hafızasına katkı sunmayı da hedeflediğini belirtti. Polat konuşmasında, “Bizler de Medya Ankara olarak bu şehirde yaptığımız basın ve medya faaliyetlerinin gazetecilik mesleğinin yanı sıra bir iz bırakmak istedik. İşte tam bu noktada doğru habercilik bir şeye yön verir. Vizyoner bir medya ise o şehrin değerlerini geleceğe taşır anlayışıyla 5 yıl önce Başkent'e Değer Ödülleri ismiyle bir tohum ektik. Dile kolay bugün hiç ara vermeden 5’inci yılki törenimizi yapıyoruz. O tohum sizlerin desteğiyle filizlendi, yeşerdi ve inşallah yıllarca devam edecek ve koca bir çınara dönüşecek” dedi.

#5
Foto - Siyaset ve sanat dünyası Başkent’te buluştu! Değer Ödülleri sahiplerini buldu

Ödüllerin siyaset, bürokrasi, kültür, sanat ve spor başta olmak üzere Ankara’ya katkı sunan kişi ve kurumları görünür kılmak amacıyla düzenlendiğini belirten Polat, programa katılan tüm misafirlere teşekkür etti. Polat, “Bugün bu salondan gelen, katılımlarıyla bizleri onurlandıran her bir birey en protokolünden en küçük çocuğuna kadar sizler için ayrı ayrı önemli ve değerlidir. Bu anlamda her birinize çok teşekkür ediyor şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.

#6
Foto - Siyaset ve sanat dünyası Başkent’te buluştu! Değer Ödülleri sahiplerini buldu

"AYLIK ERİŞİM 140,8 MİLYONA ULAŞTI" Polat, haber portalının Ankara sınırlarını aşarak ulusal ve uluslararası ölçekte takip edilen bir mecra haline geldiğini söyledi. Polat, “Bugün Medya Ankara Haber Sitesi'nde ve dijital mecralarda aylık 140 milyona varan izlenmeyle Ankara sınırlarını aşmış, Ankara'nın Türkiye ve dünyaya açılan kapısı olmuştur. İşte bu Medya Ankara’nın gurur tablosudur. Bu 3 Haziran'da almış olduğumuz veriydi ve şu an bunun çok daha ötesine ulaştık” diye konuştu.

#7
Foto - Siyaset ve sanat dünyası Başkent’te buluştu! Değer Ödülleri sahiplerini buldu

YILIN BAŞARILI İSİMLERİ ÖDÜLLERİNİ ALDI Gecede "Yılın Ulusal İnternet Haber Sitesi Ödülü", haberler.com ve sondakika.com Genel Yayın Yönetmeni Av. Bedia Teymur'a verildi."Ankara Kültürüne Hizmet Ödülü" Ankaralılar Derneği Başkanı Hilmi Yaman'a, "Sağlık Hizmetlerinde Başarı Ödülü" Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Prof. Dr. Levent Öztürk'e, "Eğitimde Kalite Ödülü" ise Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan'a takdim edildi.Törende "Yılın Milletvekili Ödülü" Birinci Dönem Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay'a verilirken, "Mamak'ın Değerlerine Vefa Ödülü" Mamak Kaymakamı Mehmet Nebi Kaya'ya sunuldu. Ankara İl Sağlık Müdürü Ali Niyazi Kurtcebe "Sağlık Hizmetlerinde Kalite Ödülü"ne layık görülürken, Mustafa Düger Vakfı Başkanı Mustafa Düger "Yerel Kültürü Yaşatma Hizmet Ödülü"nü aldı. Malkoç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Malkoç ise "Yenilikçi Tasarım Ödülü"nün sahibi oldu.Haymana Belediye Başkanı Levent Koç’a “Tarih ve Turizm Belediyeciliği Ödülü” verildi.

#8
Foto - Siyaset ve sanat dünyası Başkent’te buluştu! Değer Ödülleri sahiplerini buldu

YILIN BAŞARILI İSİMLERİ ÖDÜLLERİNİ ALDI Gecede "Yılın Ulusal İnternet Haber Sitesi Ödülü", haberler.com ve sondakika.com Genel Yayın Yönetmeni Av. Bedia Teymur'a verildi."Ankara Kültürüne Hizmet Ödülü" Ankaralılar Derneği Başkanı Hilmi Yaman'a, "Sağlık Hizmetlerinde Başarı Ödülü" Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Prof. Dr. Levent Öztürk'e, "Eğitimde Kalite Ödülü" ise Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan'a takdim edildi.Törende "Yılın Milletvekili Ödülü" Birinci Dönem Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay'a verilirken, "Mamak'ın Değerlerine Vefa Ödülü" Mamak Kaymakamı Mehmet Nebi Kaya'ya sunuldu.

#9
Foto - Siyaset ve sanat dünyası Başkent’te buluştu! Değer Ödülleri sahiplerini buldu

Ankara İl Sağlık Müdürü Ali Niyazi Kurtcebe "Sağlık Hizmetlerinde Kalite Ödülü"ne layık görülürken, Mustafa Düger Vakfı Başkanı Mustafa Düger "Yerel Kültürü Yaşatma Hizmet Ödülü"nü aldı. Malkoç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Malkoç ise "Yenilikçi Tasarım Ödülü"nün sahibi oldu.Haymana Belediye Başkanı Levent Koç’a “Tarih ve Turizm Belediyeciliği Ödülü” verildi.

#10
Foto - Siyaset ve sanat dünyası Başkent’te buluştu! Değer Ödülleri sahiplerini buldu

KÜLTÜR, SANAT VE TOPLUMSAL ÇALIŞMALAR ÖNE ÇIKTI! Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikcioğlu ile İlteriş Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Can'a "Kültür ve Sanat Ödülü" verildi.İçerik üreticisi Mirza Kök "Yılın Dijital İçerik Üreticisi Ödülü"nü alırken, Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki "Yatırım Belediyeciliği Ödülü"ne layık görüldü.Ünsal Grup Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Ünsal "Akıllı ve Çevre Dostu Yapılar Başarı Ödülü"nü alırken, Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz "Ankara'da Ortak Kültürü Yaşatma Ödülü"nün sahibi oldu. Bağımlılıklarla Mücadele Platformu Başkanı Dr. Ayhan Özkan'a "Toplum Sağlığına Hizmet Ödülü", Çankırı Sanayici ve İş İnsanları Derneği Başkanı Hakan Durlanık'a ise "Toplumsal Duyarlılık ve Hizmet Ödülü" verildi.

#11
Foto - Siyaset ve sanat dünyası Başkent’te buluştu! Değer Ödülleri sahiplerini buldu

SPOR VE YEREL MEDYA DA UNUTULMADI Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş "Doğal Çevre Belediyeciliği Ödülü"nü alırken, Furkan Özel Güvenlik Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Sular'a "Güvenlik Sektörü Başarı Ödülü" takdim edildi.Türk Telekom Basketbol Takımı Genel Menajeri Adnan Önder Külçebaş ile milli halterci Muhammet Furkan Özbek "Ankara'da Spora Katkı Ödülü"ne layık görülürken, Kuzey Haber Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Adem Oruç'a "Yılın Yerel Gazetesi Ödülü" verildi.

#12
Foto - Siyaset ve sanat dünyası Başkent’te buluştu! Değer Ödülleri sahiplerini buldu

BAŞKENTE KATKI SUNAN İSİMLER AYNI KAREDE YER ALDI Program kapsamında organizasyona destek veren kurum ve kuruluş temsilcilerine de plaket takdim edildi. Bigthermal Spa Otel Genel Müdürü Ertan Eren, Deniz Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Yük, Ortodek Yönetim Kurulu Üyesi Hazal Düger ile Kırşehirliler Vakfı Genel Başkanı ve Rota Yapı Denetim Yönetim Kurulu Başkanı Mahbup Torun'a katkılarından dolayı plaket verildi.Program sonunda ayrıca sponsor kuruluş temsilcileri de sahneye davet edildi. Big Termal Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Malkoç, DN Deniz Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Yük, Ankara Otomat Yönetim Kurulu Başkanı Tufan Kıdıman, Ortotek Yönetim Kurulu Üyesi Hazal Düger, Rota Yapı Denetim Yönetim Kurulu Başkanı Mahbup Torun, TİM OSGB Yönetim Kurulu Başkanı Merve Özer, Nisa Dental Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Uslu, Kara Grup Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Karamemiş ve Soy Group Yapı Yönetim Kurulu Başkanı İsa Soy'a teşekkür plaketleri takdim edildi. 5'İNCİ YILIN ARDINDAN DUYGUSAL KAPANIŞ Programın kapanış konuşmasını Medya Ankara Koordinatörü Erdem Yeşer yaptı. Yeşer, Medya Ankara’nın 5. Başkente Değer Ödülleri kapsamında yaptığı konuşmada etkinliğin mottosuna da atıfta bulunarak, “İşidin ey yarenler aşk bir güneşe benzer, âşık olmayan gönül misal-i taşa benzer. Taş gönülde ne biter, dilinde ağu tüter, nice yumuşak söylese sözü savaşa benzer.” dizelerini aktardı.Konuşmasında, “Burası her sözü bala bulayıp söyleyen, işini aşk ile yapan insanların mekanı oldu. Ödül törenimizin beşinci yılını tamamladık. Ayağını basan, huzur veren herkese sonsuz teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.Programın sunuculuğunu üstlenen TRT Haber Spikeri Oya Eren’e de teşekkür eden Yeşer, organizasyonun yürütülmesine katkı sağlayan tüm paydaşlara teşekkürlerini iletti. Tören, toplu hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

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