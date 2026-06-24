Siyaset ve sanat dünyası Başkent’te buluştu! Değer Ödülleri sahiplerini buldu

BAŞKENTE KATKI SUNAN İSİMLER AYNI KAREDE YER ALDI Program kapsamında organizasyona destek veren kurum ve kuruluş temsilcilerine de plaket takdim edildi. Bigthermal Spa Otel Genel Müdürü Ertan Eren, Deniz Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Yük, Ortodek Yönetim Kurulu Üyesi Hazal Düger ile Kırşehirliler Vakfı Genel Başkanı ve Rota Yapı Denetim Yönetim Kurulu Başkanı Mahbup Torun'a katkılarından dolayı plaket verildi.Program sonunda ayrıca sponsor kuruluş temsilcileri de sahneye davet edildi. Big Termal Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Malkoç, DN Deniz Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Yük, Ankara Otomat Yönetim Kurulu Başkanı Tufan Kıdıman, Ortotek Yönetim Kurulu Üyesi Hazal Düger, Rota Yapı Denetim Yönetim Kurulu Başkanı Mahbup Torun, TİM OSGB Yönetim Kurulu Başkanı Merve Özer, Nisa Dental Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Uslu, Kara Grup Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Karamemiş ve Soy Group Yapı Yönetim Kurulu Başkanı İsa Soy'a teşekkür plaketleri takdim edildi. 5'İNCİ YILIN ARDINDAN DUYGUSAL KAPANIŞ Programın kapanış konuşmasını Medya Ankara Koordinatörü Erdem Yeşer yaptı. Yeşer, Medya Ankara’nın 5. Başkente Değer Ödülleri kapsamında yaptığı konuşmada etkinliğin mottosuna da atıfta bulunarak, “İşidin ey yarenler aşk bir güneşe benzer, âşık olmayan gönül misal-i taşa benzer. Taş gönülde ne biter, dilinde ağu tüter, nice yumuşak söylese sözü savaşa benzer.” dizelerini aktardı.Konuşmasında, “Burası her sözü bala bulayıp söyleyen, işini aşk ile yapan insanların mekanı oldu. Ödül törenimizin beşinci yılını tamamladık. Ayağını basan, huzur veren herkese sonsuz teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.Programın sunuculuğunu üstlenen TRT Haber Spikeri Oya Eren’e de teşekkür eden Yeşer, organizasyonun yürütülmesine katkı sağlayan tüm paydaşlara teşekkürlerini iletti. Tören, toplu hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.