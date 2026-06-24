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Her şeyi berbat etmişti... Sergen Yalçın en iyi yaptığı işe geri döndü...

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Her şeyi berbat etmişti... Sergen Yalçın en iyi yaptığı işe geri döndü...

Beşiktaşlı taraftarları oynattığı oyunla büyük hayal kırıklığına sebebiyet veren Sergen Yalçın, yine youtube yayınlarına hızlı bir giriş yaptı.

#1
Foto - Her şeyi berbat etmişti... Sergen Yalçın en iyi yaptığı işe geri döndü...

Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra ilk kez uzun uzun konuşan Sergen Yalçın, hem siyah-beyazlı kulüpteki dönemini değerlendirdi hem de kendisini eleştiren eski futbolculara çok sert sözlerle yüklendi. Deneyimli teknik adamın "Kalleşler bunlar" çıkışı dikkat çekti.

#2
Foto - Her şeyi berbat etmişti... Sergen Yalçın en iyi yaptığı işe geri döndü...

Beşiktaş'taki görev sürecinin ardından KAFA Sports YouTube kanalında açıklamalarda bulunan Sergen Yalçın, kulübün mevcut yapısından kadro kalitesine, taraftar baskısından kendisine yöneltilen eleştirilere kadar birçok konuda çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

#3
Foto - Her şeyi berbat etmişti... Sergen Yalçın en iyi yaptığı işe geri döndü...

Taraftarın tepkisi sonrası görevi bıraktığını hatırlatan Yalçın, ayrılık sürecine ilişkin konuşurken, "Taraftar isterse giderim demiştim. Taraftar istedi, gittim. Bana yapılanları Italiano'ya yapmayın, bırakın adam işini yapsın" ifadelerini kullandı.

#4
Foto - Her şeyi berbat etmişti... Sergen Yalçın en iyi yaptığı işe geri döndü...

Beşiktaş'ın sürekli teknik direktör değiştirerek bir yere varamayacağını savunan Yalçın, göreve geldiklerinde hazır bir kadro devraldıklarını söyledi. Deneyimli çalıştırıcı, "Bu kadroyu biz kurmadık. İlk toplantıda başkana da söyledim. Bu kadroyla hedef koymak mümkün değil. Bu kadro rakiplerinin yüzde 60-70 gerisinde" diyerek mevcut yapıya yönelik eleştirilerini dile getirdi.

#5
Foto - Her şeyi berbat etmişti... Sergen Yalçın en iyi yaptığı işe geri döndü...

Görev yaptığı dönemde takımın uzun süre maç kaybetmediğini vurgulayan Yalçın, sonuçlardan bağımsız olarak yapılanma açısından başarılı olduklarını savundu.

#6
Foto - Her şeyi berbat etmişti... Sergen Yalçın en iyi yaptığı işe geri döndü...

Görev yaptığı dönemde takımın uzun süre maç kaybetmediğini vurgulayan Yalçın, sonuçlardan bağımsız olarak yapılanma açısından başarılı olduklarını savundu.

#7
Foto - Her şeyi berbat etmişti... Sergen Yalçın en iyi yaptığı işe geri döndü...

Yalçın, "Sonuçlar açısından başarısız olabiliriz ama yapılanma olarak yüzde 100 başarılı olduğumuzu düşünüyoruz. Devre arasında yaptığım değişimi Türkiye'de hiç kimse yapamaz" dedi.

#8
Foto - Her şeyi berbat etmişti... Sergen Yalçın en iyi yaptığı işe geri döndü...

Programın en dikkat çeken bölümü ise eski takım arkadaşları ve eski Beşiktaşlı futbolcular hakkında kullandığı ifadeler oldu.

#9
Foto - Her şeyi berbat etmişti... Sergen Yalçın en iyi yaptığı işe geri döndü...

Kendisini eleştiren isimlere sert tepki gösteren Yalçın, "Beşiktaşlı eski futbolcular ve eski takım arkadaşlarım TV'ye, YouTube'a çıkıyor; dünyadan haberleri yok ama sürekli bel altı vurmaya çalışıyorlar. Ayıp, utanın... Kalleşler bunlar" sözleriyle gündem oluşturdu.

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