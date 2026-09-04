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Ekonomi
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Bunu gerçekleştiren ilk Türk markası olacak: THY'nin büyük hedefi açıklandı!

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AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Bunu gerçekleştiren ilk Türk markası olacak: THY'nin büyük hedefi açıklandı!

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Ahmet Olmuştur, Türk Hava Yolları'nın marka değerini daha yukarılara taşımak istediklerini belirterek, "Dünyanın en değerli 100 markası arasına giren ilk Türk markası olmayı hedefliyoruz." dedi.

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Foto - Bunu gerçekleştiren ilk Türk markası olacak: THY'nin büyük hedefi açıklandı!

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Olmuştur, bugün dünyanın en değerli hava yolu markasının 120’li basamaklarda yer aldığını söyledi. Bugüne kadar hiçbir hava yolu markasının ilk 100’e giremediğine dikkati çeken Olmuştur, söz konusu hedefin iddialı olmakla birlikte dünyada bu seviyeye yaklaşmış hava yolları varsa hedef alınabileceğini ifade etti. Olmuştur, hacim odaklı büyümenin yanı sıra değer odaklı büyümeye ağırlık vereceklerini dile getirdi. Marka değerinin, kolaylıkla kopyalanamayan ve markaların çok uzun süre sürdürülebilir büyüme koridorunda yaşamasına sebebiyet veren çok kıymetli ve inşa edilmesi uzun bir sürece yayılmış bir değer olduğunu belirtti.

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Foto - Bunu gerçekleştiren ilk Türk markası olacak: THY'nin büyük hedefi açıklandı!

Bu doğrultuda müşteri memnuniyetini ve net tavsiye skorunu artırmaya yönelik çok sayıda çalışma yürüttüklerini belirten Olmuştur, şunları kaydetti: "Yolcularımızla temas ettiğimiz 122 deneyim noktamız bulunuyor. Bu yolculuk, yolcumuzun internet sitemizi ziyaret etmesiyle başlıyor, havalimanındaki check-in ve boarding süreçleriyle, uçak içi deneyimle, bagaj teslimiyle ve sonrasında müşteri ilişkileri süreçleriyle devam ediyor. Müşteri deneyiminin parçaları olan tüm bu temas noktalarının, değer odaklı büyüme stratejimizde en önemli kriter olduğunun farkındayız. Bu stratejinin hayata geçirilmesinde yönetim kurulu başkanımız Prof. Dr. Murat Şeker Bey'in de desteği bizler için çok kıymetli." Olmuştur, THY’nin son 9 yıldır Türkiye’nin en değerli markası seçildiğini belirterek, "2025 yılında 2,9 milyar dolarlık marka değerine ulaşarak kendi tarihimizin en yüksek marka değerini elde ettik." diye konuştu. THY’nin dünyada en fazla ülkeye uçan hava yolu olduğunu bildiren Olmuştur, firmanın Avrupa’nın en iyi hava yolu ödülünü 10. kez aldığını, Skytrax ve APEX değerlendirmelerinde de uzun yıllardır dünyanın önde gelen hava yolları arasında gösterildiğini kaydetti.

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Foto - Bunu gerçekleştiren ilk Türk markası olacak: THY'nin büyük hedefi açıklandı!

"Premium Ekonomi'nin filoda yaygınlaştırılması için 2029'u hedefliyoruz" Premium Ekonomi'nin Business ile Ekonomi kabinleri arasında konumlandırılan bir ürün olduğunu dile getiren Olmuştur, ürüne ilişkin fizibilite ve hazırlık çalışmalarını tamamladıklarını belirtti. Olmuştur, Premium Ekonomi’nin tüm geniş gövde uçak filosunda yaygınlaştırılmasının planlandığını aktararak, "Bu dönüşüm ile yolcularımızı daha yüksek yatış açısına ve geniş diz mesafesine sahip koltuklarda, zenginleştirilmiş ikram konsepti ile sadakat programımız Miles&Smiles'da ilave avantajlar sunacağız." diye konuştu. Premium Ekonomi’nin filoda yaygınlaştırılması için 2029’u hedeflediklerini ifade eden Olmuştur, THY filosunu uçuş ağının gelecekteki ihtiyaçları doğrultusunda yeniden değerlendirdiklerini söyledi.

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Foto - Bunu gerçekleştiren ilk Türk markası olacak: THY'nin büyük hedefi açıklandı!

İstanbul'un rakip küresel aktarma merkezlerine kıyasla önemli avantajlarından birinin Avrupa'ya coğrafi yakınlığı olduğunu vurgulayan Olmuştur, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bölgesel uçaklarla Avrupa’da bugün uçtuğumuz noktaların yanında, daha sınırlı yolcu potansiyeli nedeniyle mevcut filomuzla verimli şekilde hizmet veremediğimiz yeni şehirlere de ulaşma imkanına kavuşacağız. Günlük 100-140 yolcu potansiyeline sahip birçok şehri İstanbul’a bağlayıp, yolcularımızı İstanbul üzerinden uçuş ağımızdaki diğer destinasyonlara taşıyacağız. Bu sayede, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın vizyonuyla hizmete alınan İstanbul Havalimanı'nın lider aktarma merkezi konumunu daha da güçlendireceğiz." Olmuştur, bölgesel uçakların filoya katılması için 2028’in ikinci yarısını hedeflediklerini, bölgesel uçakların yanı sıra, uçuş ağında ihtiyaç duyulan uzun menzilli ve 400 koltuğa yaklaşan yüksek kapasiteli uçak tipleriyle ilgili çalışmaların da yapıldığını ve uzun menzilli uçakların filodaki payının artırılması yönünde stratejik planlamaların yapıldığını ifade etti.

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Foto - Bunu gerçekleştiren ilk Türk markası olacak: THY'nin büyük hedefi açıklandı!

Airbus A350 ve Boeing 787 Dreamliner'ın uzun menzilli havacılığın en ileri teknolojiye sahip uçakları arasında bulunduğunu belirten Olmuştur, bu uçakların daha sessiz ve yüksek müşteri memnuniyetine sahip olmasının yanı sıra yakıt verimliliği ve daha düşük karbon emisyonlarıyla da yeni nesil havacılığı temsil ettiğini açıkladı. Olmuştur, “Bir hava yolu için uçak en değerli kaynaklardan biridir. Emniyet, bakım standartları ve operasyonel gereklilikleri en üst seviyede tutarak, uçaklarımızın etkin kullanımını sağlamayı hedefliyoruz. Çünkü uçaklarımız havada oldukça yolcularımıza hizmet ediyor, uçuş ağımızı büyütüyor ve şirketimiz için değer üretiyor." ifadelerini kullandı. Bu yaklaşımın sonuçlarını yeni nesil geniş gövdeli filoda gördüklerini kaydeden Olmuştur, 2025-2026 döneminde Airbus A350 ve Boeing 787 uçaklarının verimli kullanımında dünyada ilk sırada olduklarını, bunun güçlü uçuş ağı, tarife planlaması, teknik kabiliyet ve operasyonel organizasyonun birlikte etkin çalışmasının sonucu olduğunu vurguladı.

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Foto - Bunu gerçekleştiren ilk Türk markası olacak: THY'nin büyük hedefi açıklandı!

Yeni nesil uzun menzilli uçak filosunu da dünyada en verimli ve yüksek uçuş saatiyle kullandıklarını belirten Olmuştur, Airbus 350 tipi TC-LGP uçağının 2025 yılında günde ortalama 17 saat 20 dakika uçurulduğunu, THY'nin bu uçak tipinde dünyada en yüksek verime ulaşan hava yolu olduğunu dile getirdi. THY Genel Müdürü, Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Üyesi Olmuştur, THY'nin pazar payındaki gelişimin önemli unsurlarından birinin yeni müşteriler olduğunu, geçen yılın aynı dönemine kıyasla THY ile ilk kez seyahat eden 1,2 milyon kişiyi misafir ettiklerini açıkladı. Olmuştur, "Kazandığımız yeni yolcularımızın markamızla ilişkilerini güçlendirmek amacıyla sadakat programımız başta olmak üzere farklı alanlarda ticari aksiyonlar almaya devam ediyoruz." dedi.

#7
Foto - Bunu gerçekleştiren ilk Türk markası olacak: THY'nin büyük hedefi açıklandı!

"Çin'in Chengdu şehrine 11 Kasım'da sefer başlatacağız" Uçuş ağına ilişkin gelişmelere de değinen Olmuştur, Çin'in Chengdu kentine 11 Kasım'da sefer başlatacakları, aynı zamanda 20 Eylül itibarıyla Belarus’un başkenti Minsk’e seferlerin yeniden icra edileceği bilgisini verdi. Dünyanın en geniş uluslararası uçuş ağlarından birine sahip olmaları nedeniyle uçuş ağımıza yeni nokta ekleme imkanlarının giderek daha sınırlı hale geldiğini ifade eden Olmuştur, buna karşın stratejik pazarlardaki büyüme fırsatlarını değerlendirmeye devam ettiklerini vurguladı. Çin'deki uçuş sayılarını hızlı şekilde artırdıklarını anlatan Olmuştur, "Pekin, Şanghay ve Guangzhou’da haftalık 14'er frekansa ulaştık. Şimdi Chengdu’yu da uçuş ağımıza ekliyoruz." açıklamasında bulundu.

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