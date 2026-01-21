  • İSTANBUL
Ekonomi
6
Yeniakit Publisher
300 yıl yetecek rezerv bulundu! Tam tamına 33 milyar ton!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, ülkenin kömür rezervinin 33 milyar ton olduğunu ve 300 yıl yeteceğini açıkladı.

#1
Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, ülkede yaklaşık 33 milyar ton kömür rezervi bulunduğunu ve bunun 300 yıl yeteceğini bildirdi. Tokayev, Kızılorda kentinde düzenlenen Ulusal Kurultay’ın 5. Toplantısı'nda ülke ekonomisine ilişkin açıklamalarda bulundu.

#2
EKONOMİDE REKOR BÜYÜME VE GELİR ARTIŞI Geçen sene ülke ekonomisinin yüzde 6,5 büyüdüğünü belirten Tokayev, Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'nın 300 milyar doları aşarak kişi başı gelirin ilk kez 15 bin dolara ulaştığını aktardı. Tokayev, bunun Orta Asya’da rekor bir rakam olduğuna dikkati çekerek, “Ulusal Fon'un döviz varlıkları 5 milyar dolar artarken, altın ve döviz rezervlerimiz en yüksek seviyeye ulaşarak 65 milyar doları aştı.” dedi.

#3
Küçük ve orta ölçekli işletmelerin ekonomideki payının yüzde 40’a yaklaştığını dile getiren Tokayev, ülke nüfusunun 20 milyon 500 bin kişiye ulaşmak üzere olduğunu söyledi.

#4
300 YIL YETECEK KÖMÜR REZERVİ Tokayev, yeni enerji üretim kaynaklarına ihtiyaç duyduklarını da vurguladı. Bu alanda ülkenin avantajlarının gerektiği gibi değerlendirilmediğine işaret eden Tokayev, Kazakistan’ın 33 milyar ton kömür rezervine sahip olduğunu ve bu rezervin mevcut tüketim oranlarıyla 300 yıl yeteceğini bildirdi.

#5
KÖMÜR ÜRETİMİNE "ULUSAL PROJE" STATÜSÜ Tokayev, kömürle enerji üretimi yapan tesislerin geliştirilmesine "ulusal proje" statüsü verileceğini dile getirerek, hükümete "bu konuyu 20 Mart’a kadar çözme" talimatı verdi.

