300 yıl yetecek rezerv bulundu! Tam tamına 33 milyar ton!

EKONOMİDE REKOR BÜYÜME VE GELİR ARTIŞI Geçen sene ülke ekonomisinin yüzde 6,5 büyüdüğünü belirten Tokayev, Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'nın 300 milyar doları aşarak kişi başı gelirin ilk kez 15 bin dolara ulaştığını aktardı. Tokayev, bunun Orta Asya’da rekor bir rakam olduğuna dikkati çekerek, “Ulusal Fon'un döviz varlıkları 5 milyar dolar artarken, altın ve döviz rezervlerimiz en yüksek seviyeye ulaşarak 65 milyar doları aştı.” dedi.