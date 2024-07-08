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Spor
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3 ülkenin gündemindeydi ve Beşiktaş tarihi transferi açıklamak üzere! Müthiş transfer…

2024-07-08 14:46:11
3 ülkenin gündemindeydi ve Beşiktaş tarihi transferi açıklamak üzere! Müthiş transfer…

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, transferde ses getirecek bir hamleye imza attı. Yıldız isimle 2 yıllık anlaşma sağlandı.

#1
Foto - 3 ülkenin gündemindeydi ve Beşiktaş tarihi transferi açıklamak üzere! Müthiş transfer…

Transferin hızlı takımı Beşiktaş'tan gizli transfer operasyonu sürüyor. Gabriel Paulista ve Rafa Silva gibi önemli yıldızları kadrosuna katan siyah-beyazlılar hız kesmiyor.

#2
Foto - 3 ülkenin gündemindeydi ve Beşiktaş tarihi transferi açıklamak üzere! Müthiş transfer…

Gazeteci Övünç Özdem'in haberine göre; Beşiktaş, Ciro Immobile ve kulübü Lazio ile anlaşma sağladı. 34 yaşındaki İtalyan santrafor, önümüzdeki günlerde İstanbul’a gelip, Beşiktaş ile 2 yıllık sözleşme imzalayacak.

#3
Foto - 3 ülkenin gündemindeydi ve Beşiktaş tarihi transferi açıklamak üzere! Müthiş transfer…

İtalyan ekibinin yıldızı Ciro Immobile'yi teknik direktör Sarri'nin gönderilişinden sorumlu tutan bir grup taraftar futbolcuya oğlunun gözü önünde sözlü ve fiziksel saldırıda bulunmuştu.

#4
Foto - 3 ülkenin gündemindeydi ve Beşiktaş tarihi transferi açıklamak üzere! Müthiş transfer…

Mart ayında gerçekleşen olayla ilgili İtalyan basınında İmmobile'nin avukatlarının yaptığı açıklamaya yer verildi. Açıklamada, "Ciro Immobile, çarşamba günü okul önündeyken bir grup kişi tarafından sözlü ve fiziki saldırıya uğradı. Perşembe günü eşi Jessica Melena'nın başına da aynı olay geldi. Maalesef tüm bunlar bazı basın kuruluşlarının ve gazetecilerin Ciro Immobile'a karşı nefret dolu sözler yayan sosyal ağlar aracılığıyla yürüttüğü ve desteklediği nefrete kışkırtma sonrasında gerçekleşti. Ayrıca gerçekle ilgisi olmayan rekonstrüksiyonları da haber yapıyor. Bu olayın ardından futbolcu, avukatlarına bu iftiranın sorumluları hakkında bugün cezai işlem başlatma yetkisi verdi. Bu tür ifadeler ciddi anlamda karalayıcıdır ve dolayısıyla sporcunun profesyonel ve kişisel kariyerine zarar verir. Görüntü, ilgili hakimin dikkatine sunulacaktır. Özellikle sebepsiz yere nefrete kışkırtma cezalandırılması gereken bir suçtur." ifadeleri kullanıldı

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