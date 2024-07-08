3 ülkenin gündemindeydi ve Beşiktaş tarihi transferi açıklamak üzere! Müthiş transfer…

Mart ayında gerçekleşen olayla ilgili İtalyan basınında İmmobile'nin avukatlarının yaptığı açıklamaya yer verildi. Açıklamada, "Ciro Immobile, çarşamba günü okul önündeyken bir grup kişi tarafından sözlü ve fiziki saldırıya uğradı. Perşembe günü eşi Jessica Melena'nın başına da aynı olay geldi. Maalesef tüm bunlar bazı basın kuruluşlarının ve gazetecilerin Ciro Immobile'a karşı nefret dolu sözler yayan sosyal ağlar aracılığıyla yürüttüğü ve desteklediği nefrete kışkırtma sonrasında gerçekleşti. Ayrıca gerçekle ilgisi olmayan rekonstrüksiyonları da haber yapıyor. Bu olayın ardından futbolcu, avukatlarına bu iftiranın sorumluları hakkında bugün cezai işlem başlatma yetkisi verdi. Bu tür ifadeler ciddi anlamda karalayıcıdır ve dolayısıyla sporcunun profesyonel ve kişisel kariyerine zarar verir. Görüntü, ilgili hakimin dikkatine sunulacaktır. Özellikle sebepsiz yere nefrete kışkırtma cezalandırılması gereken bir suçtur." ifadeleri kullanıldı