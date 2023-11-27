3 milyon yıllık mağaraya ziyaretçi akını

Oylat Mağarası İşletme Müdürü Sıtkı Milli de yüzde 85 neme sahip mağarayı astım ve bronşit hastalarının sıklıkla ziyaret ettiğini aktardı. Mesleğinin dekoratörlük olduğuna değinen Milli, "Böyle bir dekor görmedim, kat kat katmer olmuş su havuzları var, kendiliğinden sıza sıza oluşmuş. İçeride galvaniz saclarla yapılmış merdivenlerden oluşan yol güzergahımız var. Kireç taşından milyonlarca yılda oluşmuş harika bir yer." dedi. Mağarayı ailesiyle ziyaret eden 12 yaşındaki Mehmet Efe Şentürk, buraya gelmeden önce araştırma yaptığını dile getirdi. İlgisini en çok sarkıt ve dikitlerin çektiğini kaydeden Şentürk, "Bunların bir santiminin oluşması 16 yıl sürüyormuş. Bana çok şaşırtıcı geldi. Normalde 500 basamak var çıkışta inişte, toplam bin basamaktan oluşuyor. 1,5 kilometre ama beni çok yormadı açıkçası, kolaydı." ifadelerini kullandı.