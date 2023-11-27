3 milyon yıllık mağaraya ziyaretçi akını

Avcılar Mağarası'nın milyonlarca yıl öncesine ait kireç taşlarından oluştuğu bilgisini veren Soykan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Yarı dikey, yarı yatay bir mağaradır. Bu saha Kazdağları, Edremit kıyılarına doğru yükselirken buna ayak uyduran mağara, 'vadoz zon' (doymamış zon) dediğimiz yani aktifliğini kaybetmiş fosil bir mağara hüviyetine dönüşmüştür. Dağlar yükselirken mağara da yüksekte kalmış ama bu arada önce dikey sonra da bir duraklama yatay ve sonra tekrar dikey olmak üzere 3 bölümden oluşan bir mağaradır. Aslında sahadaki kireç taşı daha geniş olsaydı burada çok daha büyük bir mağara oluşabilirdi. Kireç taşının kalınlığının az, genişliğinin dar olmasından dolayı ancak bu kadar gelişebilmiş." Mağaranın konumunun önemine dikkati çeken Soykan, Kazdağları'nın güneye bakan kesimindeki Edremit-Altınoluk koridorunun Türkiye'nin en önemli turizm destinasyonlarından olduğunu anlattı.