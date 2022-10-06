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Yaşam
10
3 katlı binanın çatısı yandı! Müdahale havadan görüntülendi

2022-10-06 12:05:55
3 katlı binanın çatısı yandı! Müdahale havadan görüntülendi

#1
Foto - 3 katlı binanın çatısı yandı! Müdahale havadan görüntülendi

#2
Foto - 3 katlı binanın çatısı yandı! Müdahale havadan görüntülendi

#3
Foto - 3 katlı binanın çatısı yandı! Müdahale havadan görüntülendi

#4
Foto - 3 katlı binanın çatısı yandı! Müdahale havadan görüntülendi

#5
Foto - 3 katlı binanın çatısı yandı! Müdahale havadan görüntülendi

#6
Foto - 3 katlı binanın çatısı yandı! Müdahale havadan görüntülendi

#7
Foto - 3 katlı binanın çatısı yandı! Müdahale havadan görüntülendi

#8
Foto - 3 katlı binanın çatısı yandı! Müdahale havadan görüntülendi

#9
Foto - 3 katlı binanın çatısı yandı! Müdahale havadan görüntülendi

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