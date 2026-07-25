  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Bir gecede olmayacak şeyler oldu: Türkiye’den SİHA alan ülke insansız hava araçlarını S-400’lere yem etmeye başladı Gaziantep'te noter huzurunda kura çekildi! Bahçelievler Projesi'nin ilk 5 bin hak sahibi belirlendi Zirveden birlik ve beraberlik mesajı: Bakan Uraloğlu Sis Dağı’ndan seslendi Mehmet Metiner’den ‘neler oluyor’ dedirten paylaşım: Türkiye’de hiçbir şey eskisi gibi olmayacak az kaldı İbn-i Sina'nın yıllarca övdüğü şifa dediği incir korur: Gel, sen de kavanoza koy gün içinde mide asitinden kurtul BM Genel Sekreteri Guterres: Golan Suriye toprağıdır, işgal kabul edilemez Türkiye KAI KT-1T Woongbi uçaklarından çıkıyor: ‘Dönüm noktası olacak’ uçaklar geliyor O mevkide gerilim büyüyor! Beşiktaş'ta sürpriz ayrılık
Avrupa
14
Yeniakit Publisher
3 günde yaklaşık 200 bin kişi tahliye edildi Fransa alev alev

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
AA Giriş Tarihi:

3 günde yaklaşık 200 bin kişi tahliye edildi Fransa alev alev

Fransa'nın güneybatısındaki yangınlarda 3 günde yaklaşık 200 bin kişi tahliye edildi. Fransa'da bu yıl 98 bin hektar alan yandı

#1
Foto - 3 günde yaklaşık 200 bin kişi tahliye edildi Fransa alev alev

Fransa'nın güneybatısındaki iki vilayette şiddetini artıran yangınlar nedeniyle 22 Temmuz'dan bu yana yaklaşık 200 bin kişi tahliye edildi.

#2
Foto - 3 günde yaklaşık 200 bin kişi tahliye edildi Fransa alev alev

Fransa hükümeti askeri nakliye uçağının yangın söndürme çalışmalarına katılması talimatını verdi.

#3
Foto - 3 günde yaklaşık 200 bin kişi tahliye edildi Fransa alev alev

Yerel basında yer alan haberlere göre, ülkenin güneybatısındaki Gironde ve Landes vilayetlerinde günlerdir devam eden ve kilometrelerce alana yayılan yangınlar hala kontrol altına alınamadı.

#4
Foto - 3 günde yaklaşık 200 bin kişi tahliye edildi Fransa alev alev

Gironde'da çıkan yangın, Fransa'nın en büyük yangınlarından biri olarak kayıtlara geçerken, Valilik 22 Temmuz'dan bu yana devam eden ve kısa sürede çok geniş alanlara yayılan yangında şu ana kadar 32 bin 700 hektar alanın yandığını açıkladı.

#5
Foto - 3 günde yaklaşık 200 bin kişi tahliye edildi Fransa alev alev

Ayrıca gece boyunca süren yangınlar nedeniyle tahliye edilen kişi sayısının 167 bine ulaştığını ve bunun yaklaşık 60 bininin dün gece tahliye edildiğini bildiren Valilik, 54 itfaiyecinin de yangın söndürme çalışmalarında hafif şekilde yaralandığını duyurdu.

#6
Foto - 3 günde yaklaşık 200 bin kişi tahliye edildi Fransa alev alev

Hükümet Gironde'da görev yapmak üzere bin askeri personelin ve A400M askeri nakliye uçağının bölgeye sevk edildiğini açıkladı.

#7
Foto - 3 günde yaklaşık 200 bin kişi tahliye edildi Fransa alev alev

Gironde'a bağlı Bordeaux şehrinin Belediye Başkanı Thomas Cazenave, yangınlar nedeniyle tahliye edilen ve aralarında tıbbi bakıma muhtaç kişilerin de olduğu yaklaşık 6 bin kişinin Bordeaux Fuar Merkezi’nde ağırlandığını açıkladı.

#8
Foto - 3 günde yaklaşık 200 bin kişi tahliye edildi Fransa alev alev

Ayrıca vilayetteki tatil beldesi Cap-Ferret'de de yangın nedeniyle binlerce kişi tahliye edildi.

#9
Foto - 3 günde yaklaşık 200 bin kişi tahliye edildi Fransa alev alev

Landes'taki yangında ise 2 bin 600 hektar alan yanarken 500'ü aşkın itfaiye ekibinin yangına müdahalesi sürüyor. Bölgeden 31 bin kişi tahliye edildi.

#10
Foto - 3 günde yaklaşık 200 bin kişi tahliye edildi Fransa alev alev

Var vilayetinin Ponteves kentinde hafta içi başlayan yangın da henüz kontrol altına alınamazken yetkililer, tedbir amaçlı yeni tahliyelerin olabileceğini bildirdi.

#11
Foto - 3 günde yaklaşık 200 bin kişi tahliye edildi Fransa alev alev

Paris’te görev yapan yüzlerce itfaiyeci ülkenin güneybatısındaki yangın söndürme çalışmalarına destek vermek için bölgeye sevk edildi.

#12
Foto - 3 günde yaklaşık 200 bin kişi tahliye edildi Fransa alev alev

Başbakan Sebastien Lecornu, öğleden sonra bakanlıklar arası yeni bir acil durum toplantısı yapılacağını açıkladı.

#13
Foto - 3 günde yaklaşık 200 bin kişi tahliye edildi Fransa alev alev

İçişleri Bakanı Laurent Nunez ise yangınlara ilişkin yaptığı basın toplantısında, ülke genelinde bu yıl toplam 98 bin hektar alanın yandığını ve bu rakamın "tarihi rekor" seviyesinde olduğunu belirtti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

hasel

Metrekare değil,hektar.Oldukça geniş araziler yanıyor.Daha dünya iklimi nasıl değişmesin.Bu ve benzeri nedenler,iklim değişikliğine de neden oluyor.İnsanlık,suçu kendinde aramalı.
TÜM YORUMLARA GİT
Memleketinde AK Parti ilk sırada çıktı! Mansur Yavaş'a Başkent şoku!
Gündem

Memleketinde AK Parti ilk sırada çıktı! Mansur Yavaş'a Başkent şoku!

Cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmalarında adı sıkça öne çıkan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın kalesi Ankara’da yapılan so..
Misafirlikte korkunç olay! 14 yaşındaki çocuk vefat etti
Gündem

Misafirlikte korkunç olay! 14 yaşındaki çocuk vefat etti

Sakarya'da misafirliğe gittiği evde 70 yaşındaki adama ait ruhsatlı tabancayla oynayan ve tabancanın ateş alması neticesinde kendini vuran 1..
CHP'li Başkan Yardımcısı tutuklandı
Gündem

CHP'li Başkan Yardımcısı tutuklandı

CHP'li Eyüpsultan Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Karabulut Çankaya Belediyesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklandı. ..
Hindistan'da gençlerin öfkesi çığ gibi büyüyor! "Hamam Böceği Hareketi" sokakları inletti!
Dünya

Hindistan'da gençlerin öfkesi çığ gibi büyüyor! "Hamam Böceği Hareketi" sokakları inletti!

Hindistan'da tıp fakültesi giriş sınavı sorularının sızdırılması üzerine başlatılan kitlesel protestolar, başkent Yeni Delhi ve Mumbai başta..
Ahbap soruşturmasında düğmeye nasıl basıldı? Bakan Gürlek ayrıntıları anlattı
Gündem

Ahbap soruşturmasında düğmeye nasıl basıldı? Bakan Gürlek ayrıntıları anlattı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturmaya ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Gürlek, soruşturmanın..
Hindistan cevizi yağı ile 10 yaş daha genç görünün: Yüzünüz cam gibi olur! Kadın, erkek fark etmez
Kadın - Aile

Hindistan cevizi yağı ile 10 yaş daha genç görünün: Yüzünüz cam gibi olur! Kadın, erkek fark etmez

Daha önce Hindistan cevizi yağının bu etkilerini muhtemelen duymamışsınızdır. Hindistan cevizi yağı, saçlardaki kırıkları onarır ve parlaklı..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23