3 günde yaklaşık 200 bin kişi tahliye edildi Fransa alev alev

Gironde'da çıkan yangın, Fransa'nın en büyük yangınlarından biri olarak kayıtlara geçerken, Valilik 22 Temmuz'dan bu yana devam eden ve kısa sürede çok geniş alanlara yayılan yangında şu ana kadar 32 bin 700 hektar alanın yandığını açıkladı.